Egy 46 négyzetméteres malibui otthon az American Horror Story sztárjának menedéke − FOTÓ

Sarah Paulson nemcsak szerepeiben tér el a klasszikus hollywoodi mintától. Kreatív otthona ugyanis a csillogás és vibrálás helyett a nyugalom szigete. Az American Horror Story sztárjának kuckója Malibuban található, a meglepően kis alapterületű ház pedig a modern lakberendezés mintapéldája: valamennyi négyzetcentiméternek megvan a maga története, hangulata és funkciója.

A színésznő otthona, ahol egyetlen American Horror Story részt sem lehetne forgatni A Malibu exkluzív mobilparkjában álló ház nem éri el az 50 négyzetmétert.

A funkcionális belsőépítészet és a modern lakberendezés találkozásából született.

A kis alapterületet jól átgondolt részletekkel tették könnyen és kényelmesen élhetővé.

Nem egy steril celebdoboz, inkább egy személyes tárgyakkal teli menedék.

A színésznő nem az American Horror Story kísértetházában, és még csak nem is egy tipikus hollywoodi kúriában keresett menedéket. A magát keményen megvédő Sarah Paulson választása egy apró, de annál bájosabb házra esett Malibun. A mini lakról elsőre senki sem gondolná, hogy egy a sztárok lakásai közül, és bár mobilházként emlegetik, a színésznő kreatív otthona igazi stílusos rejtekhely.

Hollywoodi élet 46 négyzetméteren

A belső terek kialakításában Amy Kehoe tervező működött közre, aki a kis alapterületből is képes volt egy lélegző, funkcionális és inspiráló otthont varázsolni. Olyan megoldásokat választott, mint a függönnyel leválasztott hálórész, ami anélkül biztosítja a pihenést, hogy falakkal szűkítené a teret. A nappali-konyha helyiség egybenyitásával pedig a tengerparti ingatlan kapott egy világos és tágas központi teret.

A konyha más szerepet is kapott, ugyanis ez lett a ház lelke. A fehér, világos felületek és a smaragdzöld márványpult harmonikus kontrasztot alkot, miközben a falat egy merész, nagy méretű műalkotás uralja – galériahangulat a szűk térben. Ez a dizájnmegoldás remekül bizonyítja, hogy még egy kis konyhát is lehet kreatívan, személyesen és látványosan berendezni.

A ház egésze – az apró fürdőszobától a fényes nappalin át a kertre nyíló kis udvarig – épp olyan, mint egy mini ékszerdoboz. A modern farmhouse stílusú részletek, a természetes fa és világos textilek használata, valamint a gondosan válogatott dekorációk mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a kis otthon ne a sztárok lakásait utánozza. A kreatív térkihasználás és a művészi önkifejezés mind hozzájárul ahhoz, hogy valódi menedék lehessen az American Horror Story színésznője számára.