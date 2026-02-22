Egy 46 négyzetméteres malibui otthon az American Horror Story sztárjának menedéke − FOTÓ

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hatalmas terek és fényűzés mindenhol. Ha eddig te is így képzelted el egy hollywoodi sztár otthonát, akkor Sarah Paulson pici házán meg fogsz lepődni. Az American Horror Story sorozattal híressé vált színésznő kreatív otthona maga a tökély.

Sarah Paulson nemcsak szerepeiben tér el a klasszikus hollywoodi mintától. Kreatív otthona ugyanis a csillogás és vibrálás helyett a nyugalom szigete. Az American Horror Story sztárjának kuckója Malibuban található, a meglepően kis alapterületű ház pedig a modern lakberendezés mintapéldája: valamennyi négyzetcentiméternek megvan a maga története, hangulata és funkciója.

American Horror Story sztárja, Sarah Paulson
Az American Horror Story sztárja, Sarah Paulson kreatív otthona meg fog lepni.
Forrás: Getty/Bravo

A színésznő otthona, ahol egyetlen American Horror Story részt sem lehetne forgatni

  • A Malibu exkluzív mobilparkjában álló ház nem éri el az 50 négyzetmétert.
  • A funkcionális belsőépítészet és a modern lakberendezés találkozásából született.
  • A kis alapterületet jól átgondolt részletekkel tették könnyen és kényelmesen élhetővé.
  • Nem egy steril celebdoboz, inkább egy személyes tárgyakkal teli menedék.

A színésznő nem az American Horror Story kísértetházában, és még csak nem is egy tipikus hollywoodi kúriában keresett menedéket. A magát keményen megvédő Sarah Paulson választása egy apró, de annál bájosabb házra esett Malibun. A mini lakról elsőre senki sem gondolná, hogy egy a sztárok lakásai közül, és bár mobilházként emlegetik, a színésznő kreatív otthona igazi stílusos rejtekhely.

Hollywoodi élet 46 négyzetméteren

A belső terek kialakításában Amy Kehoe tervező működött közre, aki a kis alapterületből is képes volt egy lélegző, funkcionális és inspiráló otthont varázsolni. Olyan megoldásokat választott, mint a függönnyel leválasztott hálórész, ami anélkül biztosítja a pihenést, hogy falakkal szűkítené a teret. A nappali-konyha helyiség egybenyitásával pedig a tengerparti ingatlan kapott egy világos és tágas központi teret.

A konyha más szerepet is kapott, ugyanis ez lett a ház lelke. A fehér, világos felületek és a smaragdzöld márványpult harmonikus kontrasztot alkot, miközben a falat egy merész, nagy méretű műalkotás uralja – galériahangulat a szűk térben. Ez a dizájnmegoldás remekül bizonyítja, hogy még egy kis konyhát is lehet kreatívan, személyesen és látványosan berendezni.

Lapozd végig:

A ház egésze – az apró fürdőszobától a fényes nappalin át a kertre nyíló kis udvarig – épp olyan, mint egy mini ékszerdoboz. A modern farmhouse stílusú részletek, a természetes fa és világos textilek használata, valamint a gondosan válogatott dekorációk mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a kis otthon ne a sztárok lakásait utánozza. A kreatív térkihasználás és a művészi önkifejezés mind hozzájárul ahhoz, hogy valódi menedék lehessen az American Horror Story színésznője számára.

