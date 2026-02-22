A halál torkából visszatérve építette fel saját sikertörténetét − Drew Barrymore ma 51 éves

Kalifornia állam egyik városában, Culver Cityben látta meg a napvilágot 1975. február 22-én. Édesanyja Jaid Barrymore Ildikó a második világháború alatt született Németországban, ezért Drew Barrymore ereiben magyar vér is csörgedezik. Valószínűleg akkor is a színészi pályát választotta volna, ha anyja nem „kényszeríti” rá, hiszen apai ágon minden dédnagyszülője és nagyszülője színészként tevékenykedett.

Drew Barrymore

Forrás: Getty Images

Drew Barrymore 51 éves lett Keresztapja a legendás rendező, Steven Spielberg, keresztanyja pedig a filmikon, Sophia Loren.

Drew Barrymore allergiás a fokhagymára, a méhcsípésre, a parfümökre és a kávéra is.

13 évesen rehabilitációs intézetbe került drog- és alkoholproblémák miatt.

Szülei érzelmileg elérhetetlenek voltak Drew Barrymore számára

Édesapjával finoman szólva nem volt felhőtlen a viszonya – gyakran bántalmazta fizikailag és verbálisan is a kis Drew-t, majd, mint aki jól végezte dolgát, elhagyta a családot. A kislány ekkor 6 hónapos volt csupán.

Drew Barrymore kislányként.

Forrás: Bettmann

Édesanyja túl korán tolta be őt a showbizniszbe: első szerepét 11 hónaposan szerezte neki egy kutyatáp reklámban, majd jött az E. T., a földönkívüli, ami a '80-as években egy csapásra ismertté tette az angyali szépségű kislányt.

Számtalan díjat bezsebelt ezzel az alakítással, csakhogy nem volt az az alkat, aki a hirtelen jött pörgést és figyelmet a helyén tudta kezelni.

Drew Barrymore az E.T., a földönkívüli című film egyik ikonikus jelenetében.

Forrás: Corbis Historical

Állítása szerint a legrosszabb az volt, hogy senki nem kezelte korának megfelelően – úgy beszéltek vele és úgy osztogatták neki az instrukciókat, mintha felnőtt lenne. És el is várták tőle, hogy felnőttek maximalizmusával teljesítsen.

Édesanyja erőltette a szereplést, Drew Barrymore cserébe féktelen bulizásba és drogozásba kezdett

Mivel anyjával képtelen volt veszekedés nélkül kommunikálni, a lelkében dúló viharok miatt, 8-10 évesen inkább a bulik világába menekült. A hírhedt Studio 54 klubban törzsvendégnek számított, és 10 éves volt, amikor anyja barátjával először próbálta ki a drogot.