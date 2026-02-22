Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

A halál torkából visszatérve építette fel saját sikertörténetét − Drew Barrymore ma 51 éves

születésnap drew barrymore gyerekszínész
Jónás Ágnes
2026.02.22.
Annak alapján, ahogyan élete első 15 évét élte, akár katasztrófába is torkollhatott volna a története. Drew Barrymore hiteles példája annak, hogy a belső béke igenis meglelhető, még a legsötétebb indulás után is. A Golden Globe-díjas színésznő ma ünnepli 51. születésnapját.

Kalifornia állam egyik városában, Culver Cityben látta meg a napvilágot 1975. február 22-én. Édesanyja Jaid Barrymore Ildikó a második világháború alatt született Németországban, ezért Drew Barrymore ereiben magyar vér is csörgedezik. Valószínűleg akkor is a színészi pályát választotta volna, ha anyja nem „kényszeríti” rá, hiszen apai ágon minden dédnagyszülője és nagyszülője színészként tevékenykedett. 

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 04: Drew Barrymore arrived at the "The Late Show with Stephen Colbert! " on September 04, 2025 in New York City. (Photo by Raymond Hall/GC Images)
Drew Barrymore 
Forrás: Getty Images

Drew Barrymore 51 éves lett

  • Keresztapja a legendás rendező, Steven Spielberg, keresztanyja pedig a filmikon, Sophia Loren.
  • Drew Barrymore allergiás a fokhagymára, a méhcsípésre, a parfümökre és a kávéra is.
  • 13 évesen rehabilitációs intézetbe került drog- és alkoholproblémák miatt.

Szülei érzelmileg elérhetetlenek voltak Drew Barrymore számára

Édesapjával finoman szólva nem volt felhőtlen a viszonya – gyakran bántalmazta fizikailag és verbálisan is a kis Drew-t, majd, mint aki jól végezte dolgát, elhagyta a családot. A kislány ekkor 6 hónapos volt csupán. 

Drew Barrymore gyerekként.
Drew Barrymore kislányként.
Forrás: Bettmann

Édesanyja túl korán tolta be őt a showbizniszbe: első szerepét 11 hónaposan szerezte neki egy kutyatáp reklámban, majd jött az E. T., a földönkívüli, ami a '80-as években egy csapásra ismertté tette az angyali szépségű kislányt.

Számtalan díjat bezsebelt ezzel az alakítással, csakhogy nem volt az az alkat, aki a hirtelen jött pörgést és figyelmet a helyén tudta kezelni.

Drew Barrymore az E.T, a földönkívüliben.
Drew Barrymore az E.T., a földönkívüli című film egyik ikonikus jelenetében.
Forrás: Corbis Historical

Állítása szerint a legrosszabb az volt, hogy senki nem kezelte korának megfelelően – úgy beszéltek vele és úgy osztogatták neki az instrukciókat, mintha felnőtt lenne. És el is várták tőle, hogy felnőttek maximalizmusával teljesítsen. 

Édesanyja erőltette a szereplést, Drew Barrymore cserébe féktelen bulizásba és drogozásba kezdett

Mivel anyjával képtelen volt veszekedés nélkül kommunikálni, a lelkében dúló viharok miatt, 8-10 évesen inkább a bulik világába menekült. A hírhedt Studio 54 klubban törzsvendégnek számított, és 10 éves volt, amikor anyja barátjával először próbálta ki a drogot. 

A nagy pörgésnek meg is lett az eredménye: csupán 13 éves volt, amikor drogproblémái miatt rehabra került. Drew Barrymore önéletrajzi könyvében őszintén mesél arról, hogy az itt eltöltött 18 hónap után öngyilkosságot kísérelt meg, mert teljesen céltalannak érezte az életét. 14 évesen újra a rehabon vendégeskedett, és azóta semmilyen kábítószert nem fogyasztott. 

Drew Barrymore és édesanyja.
Mennyi fájdalomtól lehetett volna megkímélni ezt a kislányt, ha csak akkor színészkedik, amikor kedve tartja?
Forrás: Hulton Archive

Valami átkattant benne a második rehab után

Eldöntötte, hogy függetleníti magát jogilag édesanyjától. Romantikus vígjátékok főszereplője lett, bizonyított producerként is, a magyar közönség főleg az Örökkön-örökké, a Jószomszédi iszony, A bambanő, a Charlie angyalai-filmsorozat, az Egy veszedelmes elme vallomásai alkotásokból ismerheti. 1995-ben alapította meg saját produkciós cégét, 2020-ban pedig útjára indította saját talkshow-ját, a The Drew Barrymore Show-t. Vagyonát több százmillió dollárra becsülik.

Drew köszöni, remekül megvan egyedül

Két házasság és válás után két gyermeke mellett tapasztalta meg a stabilitást. Jelenleg nem házas, és egy interjúban azt nyilatkozta, hogy nem is szeretne újra házasodni. (Második férjével, Will Kopelmannal 2016-ig voltak együtt, az ő kedvéért tért át a zsidó vallásra). Már esze ágában nincs szélsőséges diétákat követni, csupán odafigyel, hogy ne legyenek túlkapásai a nassolás terén. 

Drew Barrymore 2 gyermekével.
Drew Barrymore 2 gyermekével, Olive-val és Frankie-vel.
Forrás: Getty Images North America

Vegetáriánus étrendet követ, és mivel allergiás a parfümökre, hipoallergén változatokat használ. Egyáltalán nem csinál gondot abból, hogy smink nélkül élőzik a közösségi oldalán

BEVERLY HILTON, CA - JANUARY 11: Actress Drew Barrymore arrives at the 66th Annual Golden Globe Awards held at the Beverly Hilton Hotel on January 11, 2009 in Beverly Hills, California. (Photo by Jason Merritt/Getty Images)
 Drew Barrymore egyedül a jég hátán is megél. Számtalanszor bizonyította már.
Forrás: Getty Images North America

Karrierje és magánélete sikertörténet. Tinikori mélypontjait követően megpróbált újra értelmet adni a mindennapjainak, és így tett mindig, amikor élete hullámvölgyhöz érkezett. Drew Barrymore hiteles példája annak, hogy a belső béke igenis meglelhető, még a legsötétebb indulás után is. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Paris Hilton 45 éves lett: a világ legapróbb bikinijében ünnepelte a születésnapját

A 2000-es évek legismertebb botrányhősnője, Paris Hilton 45 éves lett és a születésnapját is pontosan úgy ünnepelte, ahogyan azt tőle megszokhattuk: kicsit provokatívan, nagyon bevállalósan de mindenképpen stílusosan!

Ed Sheeran, Paris Hilton és Denise Richards sorsa egy életre összefonódott − Videó

Három népszerű híresség is kerek születésnapot ünnepel ma. Ed Sheeran 35, Paris Hilton a 45, Denise Richards pedig az 55 éves lett.

Megrendítő felvétel James Van Der Beekről: így öleli barátja a haldokló színészt

Alfonso Riberio, a színész egyik lányának keresztapja több felvétellel búcsúzik a barátjától. Ő volt az egyik azok közül, akik nem sokkal a halála előtt még találkoztak James Van Der Beekkel.



 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu