A halál torkából visszatérve építette fel saját sikertörténetét − Drew Barrymore ma 51 éves

Kalifornia állam egyik városában, Culver Cityben látta meg a napvilágot 1975. február 22-én. Édesanyja Jaid Barrymore Ildikó a második világháború alatt született Németországban, ezért Drew Barrymore ereiben magyar vér is csörgedezik. Valószínűleg akkor is a színészi pályát választotta volna, ha anyja nem „kényszeríti” rá, hiszen apai ágon minden dédnagyszülője és nagyszülője színészként tevékenykedett.
Drew Barrymore 51 éves lett
- Keresztapja a legendás rendező, Steven Spielberg, keresztanyja pedig a filmikon, Sophia Loren.
- Drew Barrymore allergiás a fokhagymára, a méhcsípésre, a parfümökre és a kávéra is.
- 13 évesen rehabilitációs intézetbe került drog- és alkoholproblémák miatt.
Szülei érzelmileg elérhetetlenek voltak Drew Barrymore számára
Édesapjával finoman szólva nem volt felhőtlen a viszonya – gyakran bántalmazta fizikailag és verbálisan is a kis Drew-t, majd, mint aki jól végezte dolgát, elhagyta a családot. A kislány ekkor 6 hónapos volt csupán.
Édesanyja túl korán tolta be őt a showbizniszbe: első szerepét 11 hónaposan szerezte neki egy kutyatáp reklámban, majd jött az E. T., a földönkívüli, ami a '80-as években egy csapásra ismertté tette az angyali szépségű kislányt.
Számtalan díjat bezsebelt ezzel az alakítással, csakhogy nem volt az az alkat, aki a hirtelen jött pörgést és figyelmet a helyén tudta kezelni.
Állítása szerint a legrosszabb az volt, hogy senki nem kezelte korának megfelelően – úgy beszéltek vele és úgy osztogatták neki az instrukciókat, mintha felnőtt lenne. És el is várták tőle, hogy felnőttek maximalizmusával teljesítsen.
Édesanyja erőltette a szereplést, Drew Barrymore cserébe féktelen bulizásba és drogozásba kezdett
Mivel anyjával képtelen volt veszekedés nélkül kommunikálni, a lelkében dúló viharok miatt, 8-10 évesen inkább a bulik világába menekült. A hírhedt Studio 54 klubban törzsvendégnek számított, és 10 éves volt, amikor anyja barátjával először próbálta ki a drogot.
A nagy pörgésnek meg is lett az eredménye: csupán 13 éves volt, amikor drogproblémái miatt rehabra került. Drew Barrymore önéletrajzi könyvében őszintén mesél arról, hogy az itt eltöltött 18 hónap után öngyilkosságot kísérelt meg, mert teljesen céltalannak érezte az életét. 14 évesen újra a rehabon vendégeskedett, és azóta semmilyen kábítószert nem fogyasztott.
Valami átkattant benne a második rehab után
Eldöntötte, hogy függetleníti magát jogilag édesanyjától. Romantikus vígjátékok főszereplője lett, bizonyított producerként is, a magyar közönség főleg az Örökkön-örökké, a Jószomszédi iszony, A bambanő, a Charlie angyalai-filmsorozat, az Egy veszedelmes elme vallomásai alkotásokból ismerheti. 1995-ben alapította meg saját produkciós cégét, 2020-ban pedig útjára indította saját talkshow-ját, a The Drew Barrymore Show-t. Vagyonát több százmillió dollárra becsülik.
Drew köszöni, remekül megvan egyedül
Két házasság és válás után két gyermeke mellett tapasztalta meg a stabilitást. Jelenleg nem házas, és egy interjúban azt nyilatkozta, hogy nem is szeretne újra házasodni. (Második férjével, Will Kopelmannal 2016-ig voltak együtt, az ő kedvéért tért át a zsidó vallásra). Már esze ágában nincs szélsőséges diétákat követni, csupán odafigyel, hogy ne legyenek túlkapásai a nassolás terén.
Vegetáriánus étrendet követ, és mivel allergiás a parfümökre, hipoallergén változatokat használ. Egyáltalán nem csinál gondot abból, hogy smink nélkül élőzik a közösségi oldalán.
Karrierje és magánélete sikertörténet. Tinikori mélypontjait követően megpróbált újra értelmet adni a mindennapjainak, és így tett mindig, amikor élete hullámvölgyhöz érkezett. Drew Barrymore hiteles példája annak, hogy a belső béke igenis meglelhető, még a legsötétebb indulás után is.
