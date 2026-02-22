Megtörte a csendet Eric Dane szerelme: az utolsó fotók, ahol a színész már beteg, de még boldog volt

A rendezőként és fotósként ismert Janell Shirtcliff Instagram-sztoriban osztott meg felvételeket. A bejegyzés intim, személyes hangvételű, és bepillantást engednek abba az időszakba, amikor Eric Dane már az ALS-sel küzdött.

Eric Dane és Janell Shirtclif együtt jelentek meg a Countdown Los Angeles-i premierjén 2025 júniusában.

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane 53 éves korában hunyt el, ALS-beteg volt.

Barátnője, Janell Shirtcliff több közös emléket osztott meg az Instagramon.

Kapcsolatukról tavaly júniusban jelentek meg az első hírek, nem sokkal a diagnózis bejelentése után.

Eric Dane és Rebecca Gayheart nem váltak el.

Eric Dane-nel Famous Last Words-interjút készített a Netflix.

Meghitt pillanatok Eric Dane utolsó hónapjaiból

Videókkal és fotókkal búcsúzik Eric Dane-től Janell Shirtcliff az Instagram sztorijában. A kapcsolatukról először 2025 júniusában jelentek meg hírek, miután kiderült, a színész halálos beteg. Egy bennfentes akkor azt nyilatkozta, hogy Eric és Janell évek óta se veled-se nélküled kapcsolatban élnek, de nagyon kötődnek egymáshoz.

Eric Dane és Janell Shirtclif a színész haláláig szerették egymást.

Forrás: Janell Shirtclif/Instagram

„Eric megkérte Janellt, hogy legyen ott mellette az utolsó hónapjaiban” − mondta a pár ismerőse. A nyilvánosság előtt is vállalták kapcsolatukat: együtt jelentek meg a Countdown Los Angeles-i premierjén, ahol vörös szőnyeges debütálásukkal hivatalossá tették szerelmüket.

Eric Dane és Janell Shirtclif több éve se veled-se nélküled kapcsolatban élt.

Forrás: Janell Shirtclif/Instagram

A többi fotót és egy videót Janell Shirtclif Insta-sztorijában tudod megnézni.

Janell Shirtclif és Eric Dane a diagnózis után vállalták fel a kapcsolatukat.

Forrás: Janell Shirtclif/Instagram

Jó ideje nem életek együtt Rebecca Gayhearttel, de sosem váltak el

Feleségével, Rebecca Gayhearttal 2004-ben házasodtak össze, azonban 2018-ban kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva beadták a válókeresetet, amit egy héttel a súlyos diagnózis után visszavonták. A színésznő akkor arról beszélt, hogy mindennél fontosabb számukra, hogy egyben tartsák a családot. „Ahogy kezeltük a kapcsolatunk nehézségeit, az sok mindent pozitív irányba változtatott” – nyilatkozta és hozzátette, úgy gondolja, nem kell minden véget érő kapcsolatot kudarcként értékelni. „Óriási sikernek tartom a házasságunkat. A közösen eltöltött 15 év és a két csodálatos gyermekünk a legnagyobb eredményünk” – mondta.

Rebecca Gayheartnek és Eric Dane-nek két lánya született.

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane az ALS-diagnózisa után még forgatott

Eric Dane négy nappal a betegsége bejelentése után újra kamerák elé áll: április 14-én kezdődött az Eufória harmadik évadának forgatása, amelyben a színész Cal Jacobst alakítja. „ALS-t diagnosztizáltak nálam. Hálás vagyok, hogy szerető családom mellettem van” − nyilatkozta akkor a színész. „Szerencsés vagyok, hogy még dolgozhatok, és alig várom, hogy jövő héten visszatérjek az Eufória forgatására”− tette hozzá Eric Dane, akinek halála után barátai GoFundMe-gyűjtést szerveztek lányai megsegítésére.

Famous Last Words A Netflix nyilvánosságra hozta a színész utolsó interjúját, amelyben megrendítő szavakat intézett két lányához, Billie-hez és Georgiához is. A Famous Last Words című filmet 2025 novemberében rögzítették. Eric Dane kérésére a beszélgetést, amelyről itt olvashatsz, csak a halála után mutatta be a streamingszolgáltató.

