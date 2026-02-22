Malac a ceremónián és verekedés: ezek voltak minden idők legdurvább BAFTA-botrányai

A 2026-os BAFTA-díjátadót február 22-én rendezik meg Londonban, ahol a filmipar krémje jelenik majd meg. A díjakért olyan filmek és színészek szállnak versenybe, mint az Egyik csata a másik után Leonardo DiCaprióval vagy a Marty Supreme Timothée Chalamet-val. A díjátadó azonban nem csak a sikerektől, de botrányoktól is hangos szokott lenni, amiből minden bizonnyal idén sem lesz hiány. Most összegyűjtöttük a legnagyobb bakikat és balhékat, amik a BAFTA-díjátadón történtek.

A BAFTA-gála mindig hangos volt a botrányoktól, ilyen volt John Hurt balhéja is. Forrás: WireImage

Top 5 BAFTA-botrány, amitől hangos volt a sajtó

1. John Hurt részegen balhézott

Az egyik legemlékezetesebb BAFTA-balhé John Hurt nevéhez köthető, aki az 1989-es gálán állítólag részegen verbális és fizikai konfliktusba keveredett a fotósokkal a díjátadó után. A balhét évtizedekig emlegették, ráadásul fotók is készültek az ominózus pillanatokról.

2. Malac a vörös szőnyegen

A Babe film sikerét ünnepelve 1996-ban egy valódi disznót vittek be a ceremóniára „díszvendégként”. Ettől a meglepő PR-fogástól a közönség teljesen lesokkolódott, de mulattatta is őket a cuki meglepetés.

3. Rossz győztest jelentettek be élőben

2023-ban a jelnyelvi tolmács bakizott nagyot a BAFTA-gálán, amikor Carey Mulligant jelentette be győztesként, miközben valójában Kerry Condon nyert. A jelenet annyira kínos volt, hogy ki is vágták a TV-adásból.

4. Nem emlékeztek meg Matthew Perryről

A vicces bakikon és balhékon kívül azonban volt példa igazi hibára is a szervezői részről. Ilyen volt 2024-ben az az ominózus eset, amikor nem a díjátadó In Memoriam részéből kihagyták Matthew Perryt. A Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia díjátadóján már köztudottan hagyománnyá vált, hogy minden évben megemlékeznek a közelmúltban elhunyt színészekről, így óriási felháborodást váltott ki a közösségi médiában és a világsajtóban is, hogy megfeledkeztek a Jóbarátok sztárjáról.

5. YouTube-troll az Oppenheimer díjátadásán

Az egyik legnagyobb prank pedig 2024-ben történt, amikor az Oppenheimer megnyerte a legjobb film díját. Ekkor ugyanis egy Youtuber felszökött a színpadra és a stáb mögé állt, mintha közéjük tartozna. A legkínosabb az egészben, hogy nem vették észre azonnal, hogy Christopher Nolan, Emma Thomas és Cillian Murphy mellett a színpadon ünnepeltette magát az internetes troll is, percekig ott állt a nyertesek között. Csak később vitték el a biztonságiak, miután már bőven kijutott neki a tapsból. A férfi egyébként rutinos, korábban az Aranylabda-átadóra is bepofátlankodott.

Az idei BAFTA-gálán bőven lesz kinek szurkolnunk, így érdemes követni az eseményeket és a BAFTA díjazottakat. Ha pedig Chalamet és DiCaprio újbóli küzdelme nem köt le valakit, a botrányokért akkor is ajánlott nyitott szemmel járni és követni a közvetítést, mert ahogy látható, némelyik izgalmasabb, mint maguk a jelölt filmek.

