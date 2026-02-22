Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Indiai Justin Bieberért rajong a világ: országa legsármosabb férfijának tartja magát Suraj Chavan

2026.02.22.
Az indiai Suraj Chavan fixa ideája, hogy a megszólalásig hasonlít példaképére, Justin Bieberre.

Ha azt hiszed, hogy mindent láttál már, akkor vess egy pillantást az indiai Suraj Chavanra, aki Justin Bieber kiköpött hasonmása. Legalábbis szerinte, mi csupán a kanadai énekes egykori jellegzetes frizuráját tudjuk felfedezni hasonlóságként.

Suraj Chavan úgy véli, Justin Bieber kiköpött hasonmása.
Forrás: Suraj Chavan/Instagram

A „Justin Bieber-hasonmás” Suraj Chavannak 3 millió követője van Instagramon

Suraj Chavan India legsármosabb férfijának kiáltotta ki magát, bár mi azért élünk a gyanúperrel, hogy a megtisztelő címet egyedül ő szavazta meg magának. Egyébként a 31 éves férfi azután vált igazán híressé Indiában, hogy megnyerte az indiai Big Brothert, azóta pedig színésznek állt.Hamarosan bemutatatják az új filmjét is, aminek előzeteséből nehéz lenne megállapítani, hogy pontosan mit vagy kit játszik, de az biztos, hogy érdekes lesz. Surajnak már majdnem 3 millió követője van Instagramon és bár még nem találkozott „hasonmásával”, Justin Bieberrel, mi mindenképp szeretnénk ott lenni, amikor ez megtörténik.

Te felfedezel hasonlóságot Suraj és Bieber között? 

