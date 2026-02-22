Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 22., vasárnap Gerzson

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
gyöngyvirág

A virágok jelentése a viktoriánus korból: 6 növény, ami szavak nélkül is beszél

gyöngyvirág virág pipacs viktoriánus rózsa levendula Viktoriánus kor
Rideg Léna
2026.02.22.
Gondoltad volna, hogy a gyöngyvirág a boldogság visszatérését, a muskátli az igaz barátságot, a rózsaszín rózsa pedig a csodálatot jelképezte a viktoriánus korban? A virágok jelentése, így minden szín, forma és illat üzenetet hordoz, amely a kertben és a vázában is mesél.

Korábban már bemutattuk a tavasz hírnökeit – a nárciszt, a jácintot és a tulipánt – és azt, milyen üzeneteket hordoznak a viktoriánus floriográfia szerint. Most pedig a kertünk másik tavaszi és nyári csodáira koncentrálunk: a gyöngyvirágra, a muskátlira, a kamillára, a pipacsra, a levendulára és a rózsára. Ezek a növények nemcsak szépséget visznek a kertbe és a vázába, hanem minden virág egy-egy apró történetet és érzelmi üzenetet közvetít a múlt századok hagyományai szerint. Íme, a legnépszerűbb virágok jelentése.

A virágok jelentése a viktoriánus korban
A virágok jelentése a viktoriánus korban: 6 növény, ami szavak nélkül üzen
Forrás: Westend61
  • A gyöngyvirág a viktoriánus floriográfia szerint a boldogság visszatérését szimbolizálja.
  • A tölgylevelű muskátli az igaz barátság jelképe, lombozata a hűséget és állhatatosságot idézi.
  • A rózsaszín rózsa a gyengéd csodálat és a hálát közvetíti, míg a sárga rózsa hűtlenséget jelentett.
  • A levendula illata és lombozata a titkokat és a bizalmatlanságot jelképezte, ma inkább nyugalom és szépség szimbóluma.
  • A kamilla a nehézségek idején ad energiát, viktoriánus jelentése a békét és megnyugvást közvetíti.
  • A piros pipacs a vigaszt és a békét jelképezi, napjainkban az elesett katonák emlékét is szimbolizálja.

A virágok jelentése: a gyöngyvirágtól a pipacson át a muskátliig

A viktoriánus korban a virágok nem csupán szépséget jelentettek, hanem egy egész titkos nyelvet: a floriográfiát. Szavak nélkül, csokrokon keresztül üzentek szerelmet, tiszteletet, barátságot, de akár bánatot vagy elutasítást is. Ha ismerjük a viktoriánus virágok jelentését, a tavaszi és nyári kertünk érzelmi üzeneteket is hordozhat.

  • GYÖNGYVIRÁG

A gyöngyvirág májusban bontja apró, harang alakú virágait. 

A viktoriánus virágnyelv szerint a boldogság visszatérését szimbolizálja, a hideg hónapok után beköszöntő tavaszi örömöt. 

Floriográfiában gyakran ünnepi ajándékként használták, például pünkösd idején. Bár kedvelt kerti növény, fontos megjegyezni, hogy mérgező, így háziállatok közelébe nem ajánlott.

  • MUSKÁTLI

A tölgylevelű muskátli az igaz barátságot jelképezi.

Illatos virágai és tölgyfalevél-szerű lombozata a hűséget és állhatatosságot közvetíti. A muskátlit cserépbe vagy ágyásba is ültethetjük, kedveli a napfényt és a jó vízelvezetésű talajt. A citronella változat ráadásul a szúnyogokat is távol tartja, így praktikus kiegészítője lehet a kertnek. A muskátli jelentése a floriográfia nyelvén ma is értékes üzenetet hordoz a barátságról.

  • RÓZSASZÍN RÓZSA

A rózsaszín rózsa a kecsességet és csodálatot közvetíti. 

A viktoriánus korban a nőiességet, a gyengéd csodálatot és a hálát fejezte ki.

Érdemes kerülni a sárga rózsát, amely a hűtlenséget jelképezte, míg a rózsaszín árnyalatai az eleganciát és elismerést sugározták. A kertbe ültetve vagy csokorba rendezve üzenetértéke ma is megmaradt.

Pink roses in nature, strong backlight
A rózsaszín rózsa a hála jelképe.
Forrás: The Image Bank RF
  • LEVENDULA
    A levendula a vidéki kertek kedvence, de viktoriánus jelentése szerint a bizalmatlanságot és a titkokat is jelképezhette. Illata és lombozata a rejtett üzeneteket idézte, így a floriográfiában az óvatosságot és visszafogottságot közvetítette. Ma inkább a nyugalom és szépség szimbóluma, szárazságtűrő és sokoldalúan használható évelőként.
  • KAMILLA

A kamilla a nehézségek idején ad energiát.

 Viktoriánus jelentése szerint a virágok a megnyugvást és a békét szimbolizálták, üzenve az otthon harmóniáját.

A kamilla amellett, hogy szép,  gyógynövényként is kedvelt, így egyszerre a szépség és a hasznosság forrása.

  • PIPACS

A piros pipacs a vigaszt, a halált és a békét szimbolizálja. Viktoriánus csokrokban a veszteség utáni megnyugvást és békét hordozta. Napjainkban a pipacs az elesett katonák emlékét is jelképezi, különösen az Egyesült Királyságban.

Ezek is érdekelhetnek:

A virág, ami szerelmi vallomássá válik – A rózsák színeiben és számában rejtőző érzelmek titkos üzenete

Egy csokor rózsa néha többet mond minden kimondott szónál: színei és szálai titkos érzelmeket mesélnek el.

Ez az egyetlen illóolaj, amely képes a nőket okosabbá tenni

A rózsaolaj nemcsak a szépségedre, de a memóriádra is hatással lehet.

Pipacs mindenhol: viseld a mintát magadon is!

A pipacs az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a divattervezők körében. Ez a trend valóban mindig virágzik?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu