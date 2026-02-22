A virágok jelentése a viktoriánus korból: 6 növény, ami szavak nélkül is beszél

Korábban már bemutattuk a tavasz hírnökeit – a nárciszt, a jácintot és a tulipánt – és azt, milyen üzeneteket hordoznak a viktoriánus floriográfia szerint. Most pedig a kertünk másik tavaszi és nyári csodáira koncentrálunk: a gyöngyvirágra, a muskátlira, a kamillára, a pipacsra, a levendulára és a rózsára. Ezek a növények nemcsak szépséget visznek a kertbe és a vázába, hanem minden virág egy-egy apró történetet és érzelmi üzenetet közvetít a múlt századok hagyományai szerint. Íme, a legnépszerűbb virágok jelentése.

A virágok jelentése a viktoriánus korban: 6 növény, ami szavak nélkül üzen

A virágok jelentése: a gyöngyvirágtól a pipacson át a muskátliig

A viktoriánus korban a virágok nem csupán szépséget jelentettek, hanem egy egész titkos nyelvet: a floriográfiát. Szavak nélkül, csokrokon keresztül üzentek szerelmet, tiszteletet, barátságot, de akár bánatot vagy elutasítást is. Ha ismerjük a viktoriánus virágok jelentését, a tavaszi és nyári kertünk érzelmi üzeneteket is hordozhat.

GYÖNGYVIRÁG

A gyöngyvirág májusban bontja apró, harang alakú virágait.

A viktoriánus virágnyelv szerint a boldogság visszatérését szimbolizálja, a hideg hónapok után beköszöntő tavaszi örömöt.

Floriográfiában gyakran ünnepi ajándékként használták, például pünkösd idején. Bár kedvelt kerti növény, fontos megjegyezni, hogy mérgező, így háziállatok közelébe nem ajánlott.

MUSKÁTLI

A tölgylevelű muskátli az igaz barátságot jelképezi.

Illatos virágai és tölgyfalevél-szerű lombozata a hűséget és állhatatosságot közvetíti. A muskátlit cserépbe vagy ágyásba is ültethetjük, kedveli a napfényt és a jó vízelvezetésű talajt. A citronella változat ráadásul a szúnyogokat is távol tartja, így praktikus kiegészítője lehet a kertnek. A muskátli jelentése a floriográfia nyelvén ma is értékes üzenetet hordoz a barátságról.

RÓZSASZÍN RÓZSA

A rózsaszín rózsa a kecsességet és csodálatot közvetíti.

A viktoriánus korban a nőiességet, a gyengéd csodálatot és a hálát fejezte ki.

Érdemes kerülni a sárga rózsát, amely a hűtlenséget jelképezte, míg a rózsaszín árnyalatai az eleganciát és elismerést sugározták. A kertbe ültetve vagy csokorba rendezve üzenetértéke ma is megmaradt.