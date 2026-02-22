James Van Der Beek felesége is megszólalt Eric Dane halála után − "Hiányozni fognak a srácok, akik együtt nevetgéltek a karácsonyi bulikban"

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Szívszorító üzenetben reagált Eric Dane halálára Kimberly Van Der Beek, alig több mint egy héttel férje elvesztését követően. A közösségi médiában közzétett sorok személyes hangvétellel idézik fel a közös emlékeket. Eric Dane és James Van Der Beek nem csak kollégák, barátok is voltak.

A 44 éves Kimberly Van Der Beek Instagram-sztorijában búcsúzik Eric Dane-től. A bejegyzésben a színész özvegyét, Rebecca Gayheartet is megjelölte, akivel jó kapcsolatban voltak. 

James Van Der Beek, Kimberly Van Der Bee, Rebecca Gayheart és Eric Dane 2017-ben a Chrysalis Butterfly Ballon.
James Van Der Beek, Kimberly Van Der Bee, Rebecca Gayheart és Eric Dane 2017-ben a Chrysalis Butterfly Ballon.
Forrás: Getty Images

Eric Dane halála lesújtotta James Van Der Beek özvegyét is

„Nyugodj békében, @realericdane. Szeretünk titeket” – írta Instagram-sztorijában Kimberly Van Der Beek Eric Dane halála után. „Hiányozni fognak a srácok, akik együtt nevetgéltek a karácsonyi bulikban” – fogalmazott James Van Der Beek özvegye, aki az üzenethez egy 2017 júniusában, a Chrysalis Butterfly Ballon készült fotót is mellékelt, amelyen a két házaspár együtt pózol. 

Eric Dane, Billie Beatrice Dane, Rebecca Gayheart-Dane, James Van Der Beek, Kimberly Brook és Georgia Dane.
Eric Dane, Rebecca Gayheart-Dane gyerekeikkel és James Van Der Beekkel, Kimberly Brookkal a rendezvényen.
Forrás: Getty Images

A két fiatal színész pár napon belül hunyt el

James Van Der Beek február 11-én halt meg vastagbélrákban, Eric Dane pedig ALS-szel küzdött, február 19-én hunyt el. Mindkét színész családjának GoFundMe-gyűjtést indítottak, Eric és James is kiskorú gyerekeket hagytak hátra. Úgy tudni, mindketten dolgoztak a memoárjukon. Van Der Beek emlékiratait még nem tudni kiadják-e, Eric Dane a Napok könyve; Emlékiratok pillanatokban című kötete 2026-ban jelenik meg.

