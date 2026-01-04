Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay nyilvánosan üzent a veje családjának

Komáromi Bence
2026.01.04.
Már eltelt egy hét Holly Ramsay és Adam Peaty nagy napja óta, de továbbra sem nyugodtak meg a kedélyek. A fiatal olimpikon családja vérig sértődött, miután nem hívták meg őket az esküvőre. A menyasszony édesapja, Gordon Ramsay pedig azóta többször is odaszúrt a dühös rokonságnak.

Folytatódik a harc a Peaty és a Gordon család között. Igazi Rómeó és Júlia történet kerekedett Gordon Ramsay lányának esküvőjéből, miután néhány családtagot kihagytak a meghívottak közül. Jövünk a részletekkel.

Gordon Ramsay veje, Adam Peaty nem hívta el az anyját, és a nagynénjét az esküvőjére
Gordon Ramsay veje, Adam Peaty nem hívta el az anyját, és a nagynénjét az esküvőjére
Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője

  • Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez
    • A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben
    • A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be
    • A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre
    • Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen
    • A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt
    • A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza
    • A fogadás a Kin House-ban zajlott, elegáns menüvel és hagyományos esküvői tortával
    • A vendégek között több világsztár is megjelent, köztük David és Victoria Beckham
    • Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban

Gordon Ramsay többször is megforgatta a tőrt a nászasszonya szívében

A világhírű mesterszakács az esküvői beszédében megalázta a nászasszonyát, amikor azt mondta Adamnek, hogy az anyósa, Tana „jó anyja lesz mindkettejüknek". Ezután többször is arra utalt, hogy befogadta a családjába az olimpikon úszót, és ő már egy „valódi Ramsay". Adam nemsokkal később felvette a felesége családjának nevét. Most Gordon Ramsay újfent odaszúrt a veje családjának, amikor az Instagram-oldalán Adam újdonsült apjaként hivatkozott magára. Az úszó egyik posztjához ugyanis azt írta:

„Gyönyörű szavak Adam! Szeretettel gratulálok mindkettőtöknek! Nagyon szeretlek, Apa!"

A családi viszály további történéseit itt tudod elolvasni:

