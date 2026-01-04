Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay nyilvánosan üzent a veje családjának

Folytatódik a harc a Peaty és a Gordon család között. Igazi Rómeó és Júlia történet kerekedett Gordon Ramsay lányának esküvőjéből, miután néhány családtagot kihagytak a meghívottak közül. Jövünk a részletekkel.

Gordon Ramsay veje, Adam Peaty nem hívta el az anyját, és a nagynénjét az esküvőjére

Forrás: WireImage

Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez

• A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben

• A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be

• A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre

• Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen

• A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt

• A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza

• A fogadás a Kin House-ban zajlott, elegáns menüvel és hagyományos esküvői tortával

• A vendégek között több világsztár is megjelent, köztük David és Victoria Beckham

• Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban

Gordon Ramsay többször is megforgatta a tőrt a nászasszonya szívében

A világhírű mesterszakács az esküvői beszédében megalázta a nászasszonyát, amikor azt mondta Adamnek, hogy az anyósa, Tana „jó anyja lesz mindkettejüknek". Ezután többször is arra utalt, hogy befogadta a családjába az olimpikon úszót, és ő már egy „valódi Ramsay". Adam nemsokkal később felvette a felesége családjának nevét. Most Gordon Ramsay újfent odaszúrt a veje családjának, amikor az Instagram-oldalán Adam újdonsült apjaként hivatkozott magára. Az úszó egyik posztjához ugyanis azt írta:

„Gyönyörű szavak Adam! Szeretettel gratulálok mindkettőtöknek! Nagyon szeretlek, Apa!"

