Folytatódik a családi viszály: Gordon Ramsay nyilvánosan üzent a veje családjának

Folytatódik a harc a Peaty és a Gordon család között. Igazi Rómeó és Júlia történet kerekedett Gordon Ramsay lányának esküvőjéből, miután néhány családtagot kihagytak a meghívottak közül. Jövünk a részletekkel.
Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője
- Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez
• A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben
• A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be
• A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre
• Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen
• A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt
• A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza
• A fogadás a Kin House-ban zajlott, elegáns menüvel és hagyományos esküvői tortával
• A vendégek között több világsztár is megjelent, köztük David és Victoria Beckham
• Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban
Gordon Ramsay többször is megforgatta a tőrt a nászasszonya szívében
A világhírű mesterszakács az esküvői beszédében megalázta a nászasszonyát, amikor azt mondta Adamnek, hogy az anyósa, Tana „jó anyja lesz mindkettejüknek". Ezután többször is arra utalt, hogy befogadta a családjába az olimpikon úszót, és ő már egy „valódi Ramsay". Adam nemsokkal később felvette a felesége családjának nevét. Most Gordon Ramsay újfent odaszúrt a veje családjának, amikor az Instagram-oldalán Adam újdonsült apjaként hivatkozott magára. Az úszó egyik posztjához ugyanis azt írta:
„Gyönyörű szavak Adam! Szeretettel gratulálok mindkettőtöknek! Nagyon szeretlek, Apa!"
