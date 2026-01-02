Gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya: megjöttek az első fotók Holly Ramsay esküvőjéről

Megérkeztek az első fotók Holly Ramsay esküvőjéről. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Gordon Ramsay lánya egy titkos ceremónia keretében hozzáment olimpikon szerelméhez, Adam Peatyhez. Az esküvőt a Bathi Apátságban tartották és olyan sztárok is meghívást kaptak rá, mint a Beckham család vagy éppen Nicola Peltz. A december 27-i eseményt néhány családi viszály árnyékolta be, azonban végül békében zajlott le a ceremónia.
Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője
- Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez
- A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben
- A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be
- A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre
- Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen
- A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt
- A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza
- A fogadás a Kin House-ban zajlott, elegáns menüvel és hagyományos esküvői tortával
- A vendégek között több világsztár is megjelent, köztük David és Victoria Beckham
- Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban
Gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya
Korábban beszámoltunk arról, hogy a Ramsay család szerződést kötött a Vogue magazinnal, így a világhírű újság oszthatta meg először a menyasszonyról készült képeket. Emiatt történt az, hogy Gordon Ramsay a fotósok szeme láttára takarta le egy lepellel a lánya ruháját, majd séta közben odafigyelt rá, hogy ne láthassák az emberek Holly öltözékét. Most azonban már bárki megnézheti a bulin készült fotókat. Ha kíváncsiak vagytok rá, milyen volt Holly Ramsay menyasszonyi ruhája, akkor nézzétek végig a British Vogue fotósorozatát:
