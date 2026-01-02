Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 3., szombat Benjámin, Genovéva

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
esküvői fotózás

Gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya: megjöttek az első fotók Holly Ramsay esküvőjéről

esküvői fotózás menyasszonyi ruha Gordon Ramsay
Komáromi Bence
2026.01.02.
Végre betekintést nyerhettünk a tavalyi év legváratlanabb és legexkluzívabb esküvőjére. Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay december 27-én mondta ki a boldogító igent vőlegényének, Adam Peatynek. A ceremónián készült képek azonban csak néhány nappal később kerültek nyilvánosságra.

Megérkeztek az első fotók Holly Ramsay esküvőjéről. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Gordon Ramsay lánya egy titkos ceremónia keretében hozzáment olimpikon szerelméhez, Adam Peatyhez. Az esküvőt a Bathi Apátságban tartották és olyan sztárok is meghívást kaptak rá, mint a Beckham család vagy éppen Nicola Peltz. A december 27-i eseményt néhány családi viszály árnyékolta be, azonban végül békében zajlott le a ceremónia.

Férjhez ment Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay
Férjhez ment Gordon Ramsay lánya, Holly Ramsay
Forrás: Getty Images Europe

Holly Ramsay és Adam Peaty esküvője

  • Holly Ramsay december 27-én ment férjhez az olimpikon úszó Adam Peatyhez
  • A menyasszonyt édesapja, Gordon Ramsay kísérte az oltár elé a Bath Abbey-ben
  • A mesés ceremóniát komoly családi konfliktus árnyékolta be
  • A vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem kapott meghívót az esküvőre
  • Adam Peaty családjából csak testvére, Bethany és ötéves fia, George volt jelen
  • A vőlegény nagynénje, Louise Peaty kemény hangvételű üzenetet küldött Adamnek az esküvő előtt
  • A családi viszály gyökerei az eljegyzési parti és a leánybúcsú kihagyásáig nyúlnak vissza
  • A fogadás a Kin House-ban zajlott, elegáns menüvel és hagyományos esküvői tortával
  • A vendégek között több világsztár is megjelent, köztük David és Victoria Beckham
  • Az esküvő várhatóan szerepel majd a Ramsay családról készülő Netflix-dokumentumsorozatban

Gyönyörű menyasszony volt Gordon Ramsay lánya

Korábban beszámoltunk arról, hogy a Ramsay család szerződést kötött a Vogue magazinnal, így a világhírű újság oszthatta meg először a menyasszonyról készült képeket. Emiatt történt az, hogy Gordon Ramsay a fotósok szeme láttára takarta le egy lepellel a lánya ruháját, majd séta közben odafigyelt rá, hogy ne láthassák az emberek Holly öltözékét. Most azonban már bárki megnézheti a bulin készült fotókat. Ha kíváncsiak vagytok rá, milyen volt Holly Ramsay menyasszonyi ruhája, akkor nézzétek végig a British Vogue fotósorozatát:

További érdekességeket Holly Ramsay titkos esküvőjéről itt tudtok elolvasni:

Kiderült a titok: ezért nem láthatták az emberek Holly Ramsay menyasszonyi ruháját

A hétvégén egy titkos esküvő keretében megházasodott Gordon Ramsay lánya. Holly Ramsay és olimpikon szerelme, Adam Peaty a Bathi apátságban mondták ki a boldogító igent.

Gordon Ramsay az esküvői beszédében keményen odaszúrt a nászasszonyának

A hétvégén titokban összeházasodott Holly Ramsay és az olimpikon úszó szerelme, Adam Peaty. A lakodalom azonban nem volt mentes a családi balhéktól.

Férjhez ment Gordon Ramsay lánya, ám anyósát nem hívták meg az esküvőre

Holly Ramsay és Adam Peaty december 27-én mondták ki a boldogító igent. A ceremónián azonban a vőlegény édesanyja, Caroline Peaty nem volt jelen, mivel nem kapott meghívót az esküvőre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu