A Stranger Things sztárja végre vászonra kerül: érkezik a Dermesztő kór

Ha kimondjuk Joe Keery nevét, a legtöbben reflexből rávágják: Steve Harrington. A Haj, a baseballütő, a fordított karakterfejlődés, ami végül hőssé érlelte a középiskolai macsót. A Stranger Things óta azonban jogos a kérdés: vajon láttuk-e őt moziban? És ha igen, miért nem emlékszünk rá? A válasz most érkezik, szó szerint robbanással. Jön a Dermesztő kór!
Stranger Things után: Joe Keery új filmje, a Dermesztő kór mindent felforgat
- A Dermesztő kór Joe Keery első igazán nagy dobása a Stranger Things után.
- Egy katonai bázis mélyén elszabaduló parazita gomba fenyegeti az emberiséget.
- Február 19-től a mozikban – Liam Neeson pedig most nem rohan, hanem megfigyel.
A Dermesztő kór nem aprózza el a bemutatkozást. A történet szerint két fiatal, Teasüti (Joe Keery) és Naomi egy önkiszolgáló raktározási cégnél húzza az igát egy egykori amerikai katonai bázis területén. Már önmagában ez a munkakör is hordoz némi „itt biztos történni fog valami rossz” hangulatot, de amikor kiderül, hogy a bázis legalsó szintjéről egy extrém fertőző parazita gomba szabadul el, a horror szó új értelmet nyer. És nem, sajnos ez nem az a fajta gomba, amit lepirítasz egy kis fokhagymával.
Az évtizedekkel korábban lezsilipelt katonai titok a globális felmelegedés következtében aktiválódik: a föld alatti hőmérséklet emelkedik, a mikroorganizmus szaporodni kezd, majd villámgyorsan mutálódva lecsap minden élőre – emberre és állatra egyaránt. A klausztrofób folyosók, a sötét raktárboxok és a bezárt ajtók világa tökéletes terep egy olyan sci-fi horrornak, amely egyszerre épít a testhorror és a túlélőthriller eszköztárára. És nagy valószínűséggel a sztori már most nyertes, hisz a Pókember, a Mission impossible és a Jurassic Park forgatókönyvírói jegyzik.
És itt jön Joe Keery igazi pillanata
A színész végre nem mellékszereplőként, nem ironikus lazasággal a háttérből figyelve, hanem valódi főhősként áll a történet középpontjában. Teasüti karaktere egyszerre esendő és bátor, aki humorral próbálja oldani a lehetetlent, miközben a világ – legalábbis a raktár – szó szerint a feje fölött omlik össze.
A veterán vonalat az őszülő bioterror-ügynök testesíti meg, akit nem más alakít, mint Liam Neeson. Neeson ezúttal nem az Elrabolva-féle mindent leverő akcióhősként jelenik meg, hanem afféle kispadon ülő, tapasztalt nagypapiként, aki már látott egy-két világvégét, na meg csupasz pisztolyt Pamela Andersonnal. Figyel, elemez, tanácsot ad – miközben hagyja, hogy a fiatalok rohangáljanak és szörnyeket irtsanak.
A dinamika kifejezetten szórakoztató: generációs különbségek egy globális fertőzés árnyékában.
De a legnagyobb kérdés mégis az: Joe Keery tényleg kinőtte Steve Harringtont?
A válasz határozott igen. A Dermesztő kór nemcsak egy új sci-fi horror a naptárban, hanem egy színész új korszakának nyitánya is. Február 19-től a mozikban eldől, hogy a Stranger Things-rajongók követik-e őt az Upside Down után egy még sötétebb mélységbe.
Ezek is érdekelhetnek: