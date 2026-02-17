Paris Hilton 45 éves lett: a világ legapróbb bikinijében ünnepelte a születésnapját

Paris Hilton ismét bebizonyította, hogy a kor csak egy szám – pláne, ha egy multimilliomos lánya vagy, aki olyan gyakran látogat a Karib-tengerre, mint mi a Teréz körútra. Sebaj, hiszen ő még ezt is olyan szerethetően és stílusosan csinálja, hogy egy percig sem tudunk rá haragudni – maximum egy kicsit irigyeljük!

Szinte hihetetlen, de Paris Hilton feje lágya is benőtt és ma már egy komoly, kétgyermekes családanya lett belőle!

Forrás: Variety

Paris Hilton bikiniben ünnepelte a 45. születésnapját A csodálatos és botrányos Paris Hilton ma ünnepli a szülinapját.

A nagy nap alkalmából egy olyan fotót posztolt, ami futótűzként terjedt az interneten.

Paris Hiltonról mindenkinek más jut eszébe, de legtöbbünknek két gazella hosszúságú láb, pár csivava és halandók számára felfoghatatlan mennyiségű pénz. Pedig az örökösnő, akinek többek között Kim Kardashiant is köszönthetjük, jóval több egy arisztokratikusan szoborszerű arcnál: egy díva, aki feltalálta a pizza evésének legkevésbé élvezetes módját, egy példakép, aki divatba hozta a 42-es cipőméretet és egy bálvány, aki sosem rest összeöltözni a háziállataival.

Oké, tudjuk, hogy Paris Hilton élete egyetlen mozzanata sem enged arra következtetni, hogy valaha Nobel-díj várományos lesz és különösebben meghatározó dolgokat sem tett le az asztalra, de pont azért szeretjük, amilyen: kicsit felszínes, kicsit elkényeztetett, de mindeközben őrülten cuki és szerethető.

Az egykori botrányhősnőből mára már kétgyermekes édesanya lett, de ha ránézünk, még mindig a 2000-es évek egyik lenyomatát látjuk hatalmas, fehér keretes napszemüveggel és rózsaszín Bentley-vel. Na meg persze tökéletes testtel, ami lássuk be, két gyerkőc és 45 év után még egy örökösnőnél sem kis teljesítmény: érthető hát, hogy Paris a mai napig előszeretettel prezentálja formás idomait, most éppen a születésnapja alkalmából egyenesen a Karib-térségből!

A friss fotókon a botrányhősnő egy zsebkendőnyi fehér bikinit és az elmaradhatatlan telitalpas szandálját viseli, na meg a nagyjából másfél méter hosszú combjait. Állítólag Paris Hilton gyerekei is részt vettek az utazáson, de legnagyobb bánatunkra őket nem láthatjuk a képeken.

A valóságshow-sztárból azonban annál többet és látszik, hogy istenien érzi magát a bőrében – és miért is ne tenné, hiszen Paris Hilton férje, a 43 éves Carter Reum állítólag a tenyerén hordozza őt és többször is beszéltek arról, hogy még mindig úgy érzik magukat, mintha friss szerelmesek lennének.

Nos, kívánjuk, hogy ez örökké így maradjon és hogy ugyanilyen boldogan ünnepeljék majd Paris 80. születésnapját is!