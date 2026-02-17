Párizs Budapesten! – Nagyvilági szenzáció a Váci utcában, megnyílt az első készruha-szalon!

Ha ma visszatekintünk a XIX. századi Pest–Buda mindennapjaira, nehéz elképzelnünk, hogy egyetlen ruhaszalon megnyitása akkora társadalmi izgalmat kelthetett, mint amikor 1858 őszén a Váci utca 12. szám alatt megnyílt Pest első készruha-szalonja, a Monaszterly és Kuzmik-féle hölgydivat-terem. A korabeli szóhasználattal élve valódi ribillió támadt a városban, s a hírt futárgyorsasággal adták tovább bálról bálra a magyar nemesség hölgyei. Mert nem pusztán új bolt nyílt akkoriban, hanem egy darabka Párizs költözött Pest szívébe.

A készruha lehetővé tette, hogy a pesti hölgyek gyorsan kövessék a párizsi divatot.

Forrás: 123rf.com

A készruha lehetővé tette, hogy a pesti hölgyek gyorsan kövessék a párizsi divatot, várakozás nélkül juthassanak új öltözethez.

A látványos kirakatok és bemutatók a szalont a nagyvárosi társasélet egyik központjává tették.

A párizsi modellek és az exkluzív kiszolgálás révén itt vásárolni rangot és presztízst jelentett.

A készruha új temploma a Váci utcában

A Váci utca a fővárosi társasélet egyik legélénkebb színtere volt, ahol délutánonként hintók gördültek végig, az elegáns közönség pedig korzón sétálva mutatta meg legújabb elegáns női ruháit. Itt nyitotta meg kapuit a Monaszterly és Kuzmik-ház, amely – ahogyan a korabeli forrásokat feldolgozó írások is felidézik – a modern pesti divatélet egyik első központjává vált.



A tágas kirakatok mögött nemcsak kelmék és csipkék sorakoztak, hanem a korszak újdonságaként már kész nappali öltözetek, alkalmi ruhák és estélyi ruhák is, amelyek a párizsi divat legfrissebb változatait követték. Ami korábban hosszadalmas szabómunkát igényelt, itt rövid időn belül viselhetővé vált, s ezzel a pesti hölgyek szinte egy időben követhették a bécsi és párizsi trendeket.

Találkozóhely, ahol a társaság önmagát szemlélte

A divatterem hamarosan több lett, mint egyszerű ruhaszalon: a XIX. századi Pest elegáns társaséletének egyik legfontosabb találkozóhelyévé vált. Délelőtt és a kora délutáni órákban a főváros előkelő hölgyei és leányai itt adtak egymásnak találkát; a próbák, a mintaruhák és a legújabb elegáns női ruhák szemléje, a kelmék válogatása közben zajlott a társasági élet egyik legfontosabb szertartása: a kölcsönös mustra. Ki milyen új toalettet rendelt, melyik bálra készül az új estélyi ruha, honnan érkezett a legszebb csipke – e kérdések legalább akkora jelentőséggel bírtak, mint a bálok pletykái.



A szalonban próbakisasszonyok – a kor manökenjei – mutatták be a legújabb elegáns ruhákat, ami külön látványossággá tette a vásárlást. A pesti elit számára a bolt egyszerre volt üzlet, társasági találkozóhely és valóságos divatszínház, ahol nemcsak ruhát választottak, hanem egymást is szemrevételezték: ki milyen új báli öltözetben jelenik meg az évad eseményein.

Nem véletlen, hogy a korabeli sajtó is a nagyvárosi élet egyik jelképének tekintette a helyet. Egy 1896-os beszámoló így örökítette meg a látványt:

A magas arisztokrácia december végéig jószágain tartózkodott, már kezd a fővárosban gyülekezni és fogatjaik, amelyek az Operánál, a Kuglernél, de leginkább a Monaszterly és Kuzmik Utódai cs. és kir. udvari szállítók előtt állnak, adják csak a fővárosnak az igazi nagyvárosi jelleget. Párizs Budapesten! Ezt látjuk a Monaszterly és Kuzmik Utódai divattermeiben naponta a déli órákban. Egész Budapest elegáns világa ott találkozik a gyönyörű mintaruhák és szövetek szemlélésébe merülve. Itt dolgozik a Párizsból szerződtetett Mariette Marchand direktrisz eredeti párizsi szellemben. Műszaki vezetése mellett nyolc kiváló munkatárs dolgozik és hat szalonkisasszony. A műhelyekben kb. száz férfi és ötven-hatvan női munkás.

E sorok ma is élénken érzékeltetik azt a pezsgő életet, amely a divatterem falai között zajlott, ahol a magyar nemesség és a fővárosi elit tagjai nap mint nap egymást és a legújabb divatot szemlélték.