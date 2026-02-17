Lady Gaga luxusautó-gyűjteményétől eláll a szavad − Galéria

Lady Gaga egyedi ízlését, pikáns outfitjeit és furcsa klipjeit mind jól ismerjük. De azt tudtad, hogy odavan a luxuskocsikért és több pazar járgánya is van? Más sztárokkal ellentétben a popdíva gyakran saját maga vezet Hollywoodban, így rengeteg fotót találni róla, amelyeken a volán mögött ül. Galériánkban megmutatjuk Lady Gaga luxusautó-gyűjteményét, amit az egész világ irigyel.

Lady Gaga luxusautó-gyűjteménye a kivételes ízlését bizonyítja.

Forrás: @Ladygaga/Instagram

Lady Gaga 30 évesen szerzett jogsit

Lady Gaga a zene és a divatipar egyik élő legendája. Egyéni stílusa mind a két iparágban utat tört magának, és mára az egyik legsikeresebb popdíva lett. Gaga csak 2016-ban, 30 évesen szerzett jogosítványt, de az azóta eltelt 10 év alatt igazi szerelmese lett a kocsiknak. A jogosítvány átvétele előtt Gaga már hosszú évek óta vezetett, de mindig egy felnőtt jelenlétében tehette csak meg. 2011-ben Lady Gaga egy rádióműsorában azt mondta, hogy ajándékba kaptak egy autót, de nincs jogosítványa és nem vezet. Egy évvel később Beverly Hillsben fényképezték egy új ezüst Audi R8 GT volánja mögött, egy barátjával együtt. Az énekes az interneten panaszkodott, hogy a paparazzók követték őt a vezetésóráin. „Talán amíg vezetni tanulok, nem kellene odalopakodnod, és bedugnod a hatalmas kamerádat egy mozgó járműbe” — írta az akkori Twitterre.

Lady Gagának válogatott autógyűjteménye van

Ahogyan az várható volt, jogsija megszerzése után az énekesnő kivételes ízléssel válogatta ki a legjobb típusokat. Garázsa ugyanolyan eklektikus, mint a diszkográfiája: klasszikus és modern autók, ultraluxus-autók, sőt pick-up típusúak is. Ahogy eddig tudjuk Lady Gagának 3 Rolls-Royce, egy Lamborghini, 3 vintage Ford, 2 Chevrolet , 2 vintage Mercedes, egy Lincoln, egy Audi, egy Porsche, egy Tesla, egy McLaren és természetesen egy Elvis Presley Cadillac van a tulajdonában.