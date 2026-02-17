Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 17., kedd Donát

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Budapest Central European Fashion Week
párkapcsolat

Felejtsd el az egyetlen igaz szerelmet: a tudomány szerint ennyiszer találjuk meg a nagy Ő-t

párkapcsolat igaz szerelem Az igazi
Simon Benedek
2026.02.17.
A tudomány szerint az egyetlen igaz szerelem csak illúzió. Egy kutatás szerint az emberek többször találják meg az igaz szerelmet, a nagy Ő-t az életük során.

Attól félek, hogy kisétálok innen, és egész életemben nem fogok úgy érezni, mint amikor veled vagyok” – mondja Baby a Dirty Dancing című klasszikusban. A tudomány szerint azonban nem csak egyszer érzünk szerelmet életünk során. Egy kutatásból most kiderült, hányszor csap meg minket az igaz szerelem szele, és hogy nem csak egyetlen Nagy Ő lehet az életünkben. 

Az igaz szerelem tényleg csak egyszer jön el az életben? A kutatások mást mondanak. Akár több nagy Ő is lehet.
Az igaz szerelem tényleg csak egyszer jön el az életben? A kutatások mást mondanak. Akár több nagy Ő is lehet.
Forrás:  Getty Images

Hányszor talál rád az igaz szerelem? Tényleg csak egyetlen nagy Ő létezik.

Vajon tényleg egyetlen igaz szerelem létezik csak az életben? Egy kutatás szerint nem. A vizsgálatot a The Kinsey Institute kutatói végezték, és több mint 10 ezer, 18 és 99 év közötti egyedülálló felnőttet kérdeztek meg arról, hányszor találták meg életükben az „igaz szerelmet”, a nagy Ő-t. Az eredményeket az Interpersona című szaklapban publikálták – számolt be a Daily Mail. Az eredmények a következők voltak:

  • 14,2% még soha nem volt szerelmes,
  • 27,8% egyszer,
  • 30,3% kétszer,
  • 16,8% háromszor,
  • 10,9% négyszer vagy annál is többször.

A legtöbben kétszer találják meg az igazit

A legtöbben tehát kétszer tapasztalják meg a szenvedélyes, igaz szerelmet – ez lett a leggyakoribb válasz. Dr. Amanda Gesselman, a kutatás vezető szerzője szerint ez az első olyan átfogó vizsgálat, amely konkrétan arra kérdezett rá, hányszor történik meg a nagy szerelem egy ember életében. Mint mondta gyakran beszélünk a szerelemről, de eddig meglepően kevés adat állt rendelkezésre arról, milyen gyakorisággal éljük át.

Nem mindenkinek jut „lelki társ”

Az eredmények alapján a „lelki társ” romantikus képzete inkább kulturális mítosz lehet, mint valóság. A kutatók szerint az igaz szerelem gyakori élmény abban az értelemben, hogy a legtöbben legalább egyszer átélik – ugyanakkor egyéni szinten viszonylag ritka, hiszen csak néhány alkalommal fordul elő egy ember életében. Természetesen az életkor is számít: az idősebb résztvevők valamivel több szerelmi párkapcsolatról számoltak be, ami logikus, hiszen több év áll mögöttük a tapasztalatszerzésre. A szakemberek arra is rámutattak, hogy az igaz szerelem fontos szerepet játszhat a mentális és fizikai jóllétben. Éppen ezért lényeges megérteni, kik és milyen gyakran élik át ezt az intenzív érzelmi állapotot.

Kik maradnak nagyobb eséllyel egyedül?

A tanulmány időzítése nem véletlen: nemrég a University of Zurich kutatói arra is rávilágítottak, milyen tényezők növelik az egyedüllét esélyét. Eredményeik szerint a magasabb végzettségűek, a szüleikkel élők, illetve a férfiak nagyobb valószínűséggel maradnak tartósan egyedülállók. A kutatások összességében azt sugallják, hogy a szerelem nem egyszeri, mesébe illő csoda, hanem többször visszatérő, mégis ritka és különleges fejezet az életünkben.

Ezek is érdekelhetnek a szerelemmel kapcsolatban:

Sokan lehúzhatják a rolót: a Z generációsok szerint ebben a korban már ciki a szerelem

Úgy vélik, létezik egy életkor, ami felett már jobb, ha lemondasz a romantikus párkapcsolat lehetőségéről.

A szerelem 4 szakasza – Kiderült, melyik periódusban dől be a legtöbb párkapcsolat

Kezdetben leereszkedik a rózsaszín köd. De mi van, ha ennek vége?

5 jel, amelyből kiderül, ha odavan érted a pasi, hiába titkolja, hogy szerelmes

Ha ezt csinálja, le sem tagadhatja a férfi, hogy szerelmes.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu