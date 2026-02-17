Felejtsd el az egyetlen igaz szerelmet: a tudomány szerint ennyiszer találjuk meg a nagy Ő-t

„Attól félek, hogy kisétálok innen, és egész életemben nem fogok úgy érezni, mint amikor veled vagyok” – mondja Baby a Dirty Dancing című klasszikusban. A tudomány szerint azonban nem csak egyszer érzünk szerelmet életünk során. Egy kutatásból most kiderült, hányszor csap meg minket az igaz szerelem szele, és hogy nem csak egyetlen Nagy Ő lehet az életünkben.

Az igaz szerelem tényleg csak egyszer jön el az életben? A kutatások mást mondanak. Akár több nagy Ő is lehet.

Hányszor talál rád az igaz szerelem? Tényleg csak egyetlen nagy Ő létezik.

Vajon tényleg egyetlen igaz szerelem létezik csak az életben? Egy kutatás szerint nem. A vizsgálatot a The Kinsey Institute kutatói végezték, és több mint 10 ezer, 18 és 99 év közötti egyedülálló felnőttet kérdeztek meg arról, hányszor találták meg életükben az „igaz szerelmet”, a nagy Ő-t. Az eredményeket az Interpersona című szaklapban publikálták – számolt be a Daily Mail. Az eredmények a következők voltak:

14,2% még soha nem volt szerelmes,

27,8% egyszer,

30,3% kétszer,

16,8% háromszor,

10,9% négyszer vagy annál is többször.

A legtöbben kétszer találják meg az igazit

A legtöbben tehát kétszer tapasztalják meg a szenvedélyes, igaz szerelmet – ez lett a leggyakoribb válasz. Dr. Amanda Gesselman, a kutatás vezető szerzője szerint ez az első olyan átfogó vizsgálat, amely konkrétan arra kérdezett rá, hányszor történik meg a nagy szerelem egy ember életében. Mint mondta gyakran beszélünk a szerelemről, de eddig meglepően kevés adat állt rendelkezésre arról, milyen gyakorisággal éljük át.

Nem mindenkinek jut „lelki társ”

Az eredmények alapján a „lelki társ” romantikus képzete inkább kulturális mítosz lehet, mint valóság. A kutatók szerint az igaz szerelem gyakori élmény abban az értelemben, hogy a legtöbben legalább egyszer átélik – ugyanakkor egyéni szinten viszonylag ritka, hiszen csak néhány alkalommal fordul elő egy ember életében. Természetesen az életkor is számít: az idősebb résztvevők valamivel több szerelmi párkapcsolatról számoltak be, ami logikus, hiszen több év áll mögöttük a tapasztalatszerzésre. A szakemberek arra is rámutattak, hogy az igaz szerelem fontos szerepet játszhat a mentális és fizikai jóllétben. Éppen ezért lényeges megérteni, kik és milyen gyakran élik át ezt az intenzív érzelmi állapotot.