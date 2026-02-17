Milliárdos üzletember udvarol Nicole Kidmannek − Mutatjuk, ki csavarhatja el a színésznő fejét

Bár még nem járnak együtt, úgy tudni, Paul Salem mindent megtesz, hogy meghódítsa a színésznőt. Hogy Nicole Kidman beadja-e a derekát, még nem tudni, de bennfentesek szerint már túl van Keith Urbanen és nyitott lehet egy új kapcsolatra.

Nicole Kidman nem marad sokáig szingli.

Forrás: Getty Images Europe

Paul Salem milliárdos üzletember érdeklődik Nicole Kidman iránt.

Források szerint nem járnak együtt, kétszer találkoztak társaságban.

Salem 2021-ben vált el Navyn Salemtől.

Nicole Kidman és Keith Urban tavaly júniusban adták be a válókeresetet, a válást idén januárban véglegesítették.

Nicole Kidmannek új udvarlója akadt

Paul Salem, az MGM Resorts International igazgatótanácsának milliárdos elnöke figyelt fel az elvált Nicole Kidmanre. Bár arról senki sem nyilatkozott, hogy máris egy pár lennének, úgy tudni az üzletember szándékai komolyak, nagyon tetszik neki Nicole. A TMZ imformációi szerint Salemnek és Kidmannek vannak közös ismerőseik, és néhányszor már találkoztak is, igaz, csak társaságban. Mindeközben azt is beszélik, hogy Kidman A mentalista 56 éves főszereplőjére, Simon Bakerre vetette ki a hálóját. A két sztár egyébként is évek óta jó kapcsolatot ápol egymással, olyannyira, hogy Simon gyermekének Nicole a keresztanyja.

Paul Salem a fejébe vette, hogy meghódítja Nicole Kidmant.

Forrás: Getty Images North America

Mindketten túl vannak a váláson

Paul Salem 2021-ben vált el volt feleségétől, Navyn Salemtől. Magánéletéről sokat nem tudni, Kidmanéről annál inkább. A színésznő és Keith Urban tavaly júniusban adták be a válókeresetet, amit idén januárban véglegesítettek . Lapinformációk szerint Nicole meg akarta menteni a házasságát és utána is sokat rágódott a történteken, de Keith már döntött. A pár 2006-ban házasodott össze, két közös gyermekük van, a már most divatikon 17 éves Sunday Rose és a 15 éves Faith Margaret.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: