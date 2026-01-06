Harry herceg és Meghan Markle válásáról pusmognak: ez vethet véget a házasságuknak

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata 2026-ban újabb fordulóponthoz érkezhet. Egyes források szerint szerint a pár egyre komolyabb nézeteltérésekkel küzd, ami akár váláshoz is vezethet.
2026 sorsdöntő év lehet Harry és Meghan kapcsolatában
- A legnagyobb feszültséget Harry Nagy-Britanniába való visszatérési vágya okozza
- Meghan hallani sem akar az Egyesült Királyságba költözésről
- A brit biztonsági státusz körüli vita tovább mélyíti az ellentéteket
- Károly király egészségi állapota sürgeti Harryt a családi békülésre
- A pár szakmai élete is egyre inkább külön utakon halad
- Források szerint a következő hónapok dönthetnek a házasság sorsáról
Válságban Harry herceg és Meghan Markle házassága?
A bennfentesek szerint a legfőbb feszültségforrást Harry brit visszatérése és a családi kötelékek helyreállítására irányuló vágyai jelentik, miközben Meghan nem hajlandó újra feltépni a múlt sebeit. Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban drámai módon visszalépett királyi feladataiktól, és azóta Kalifornia egyik elegáns városában, Montecitóban élnek hatéves Archie-val és négyéves Lilibettel. Bár otthonukban viszonylagos nyugalom uralkodik, a brit családdal és a biztonsági státusszal kapcsolatos kérdések folyamatosan feszültséget generálnak.
„A köztük lévő feszültség nem abból fakad, hogy megszűnt volna a vonzalom vagy az elköteleződés. Két, egymással ellentétes irányba húzó belső szorongás áll a háttérben. Harry egyre inkább arra összpontosít, hogy gyakrabban visszatérjen Nagy-Britanniába, és ezt rendszeresen szóba is hozza. Tisztában van édesapja romló egészségi állapotával, és attól tart, hogy a családi kibékülés lehetősége lassan elillan. Számára a következő év kifejezetten sürgető és sorsdöntő. Bár mindketten sok sebet hordoznak, ez a visszatérés iránti vágy könnyen végleg próbára teheti a kapcsolatukat.” – fogalmazott egy bennfentes a Radar Onlinennak.
Meghan hallani sem akar a visszatérésről
A forrás szerint Meghan semmiképp nem szeretne visszatérni az Egyesült Királyságba, amely a legstresszesebb és legfájdalmasabb időszakokra emlékezteti őt. Míg Meghan Markle Hollywoodban aktív, többek között Netflix-projektekbe és saját As Ever életmódmárkájának bővítésébe merült el, Harry márciusban visszalépett Sentebale jótékonysági szervezetétől, részben a belső konfliktusok miatt. Barátai szerint a családi székhely körüli döntések extra terhet rónak a párra.
Minden eldőlhet a következő hónapokban
A brit biztonsági státusz felülvizsgálata és Harry visszatérésének lehetősége szintén fokozta a köztük lévő nézeteltéréseket. „Nagy-Britannia kérdése szinte minden döntésüket beárnyékolja. Meghan vonakodik attól, hogy ez a kérdés a mindennapi beszélgetéseik részévé váljon, mert túl nagy érzelmi súllyal bír számára.
Teljesen tudatában van annak, hogy ha a biztonsági kérdés megoldódik, a visszatérés elleni fő gyakorlati érv gyakorlatilag eltűnik, és ezzel együtt jön az a feltételezés, hogy bele kell egyeznie a visszatérésbe.
Jelenleg felkészületlennek érzi magát erre a változásra, és bizonytalan azzal kapcsolatban, hogy érzelmileg meg tudna-e birkózni vele” – fogalmazott a bennfentes.
Miközben Meghan az Egyesült Államokban maradna, Harry apja, Károly király egészségi állapota miatt is siettetné a békülést. Egy palotai forrás szerint Harry egyre erősebben vágyik arra, hogy pótolja az apjától távol töltött éveket, és úgy érzi, a brit visszatérés lehetőséget adna a régi sebek begyógyítására, mielőtt túl késő lenne.