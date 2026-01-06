Harry herceg és Meghan Markle válásáról pusmognak: ez vethet véget a házasságuknak

Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata 2026-ban újabb fordulóponthoz érkezhet. Egyes források szerint szerint a pár egyre komolyabb nézeteltérésekkel küzd, ami akár váláshoz is vezethet.

2026-ban fordulóponthoz érhet Harry herceg és Meghan Markle kapcsolata

Forrás: Variety

2026 sorsdöntő év lehet Harry és Meghan kapcsolatában A legnagyobb feszültséget Harry Nagy-Britanniába való visszatérési vágya okozza

Meghan hallani sem akar az Egyesült Királyságba költözésről

A brit biztonsági státusz körüli vita tovább mélyíti az ellentéteket

Károly király egészségi állapota sürgeti Harryt a családi békülésre

A pár szakmai élete is egyre inkább külön utakon halad

Források szerint a következő hónapok dönthetnek a házasság sorsáról

Válságban Harry herceg és Meghan Markle házassága?

A bennfentesek szerint a legfőbb feszültségforrást Harry brit visszatérése és a családi kötelékek helyreállítására irányuló vágyai jelentik, miközben Meghan nem hajlandó újra feltépni a múlt sebeit. Sussex hercege és hercegnéje 2020-ban drámai módon visszalépett királyi feladataiktól, és azóta Kalifornia egyik elegáns városában, Montecitóban élnek hatéves Archie-val és négyéves Lilibettel. Bár otthonukban viszonylagos nyugalom uralkodik, a brit családdal és a biztonsági státusszal kapcsolatos kérdések folyamatosan feszültséget generálnak.

„A köztük lévő feszültség nem abból fakad, hogy megszűnt volna a vonzalom vagy az elköteleződés. Két, egymással ellentétes irányba húzó belső szorongás áll a háttérben. Harry egyre inkább arra összpontosít, hogy gyakrabban visszatérjen Nagy-Britanniába, és ezt rendszeresen szóba is hozza. Tisztában van édesapja romló egészségi állapotával, és attól tart, hogy a családi kibékülés lehetősége lassan elillan. Számára a következő év kifejezetten sürgető és sorsdöntő. Bár mindketten sok sebet hordoznak, ez a visszatérés iránti vágy könnyen végleg próbára teheti a kapcsolatukat.” – fogalmazott egy bennfentes a Radar Onlinennak.

Meghan hallani sem akar a visszatérésről

A forrás szerint Meghan semmiképp nem szeretne visszatérni az Egyesült Királyságba, amely a legstresszesebb és legfájdalmasabb időszakokra emlékezteti őt. Míg Meghan Markle Hollywoodban aktív, többek között Netflix-projektekbe és saját As Ever életmódmárkájának bővítésébe merült el, Harry márciusban visszalépett Sentebale jótékonysági szervezetétől, részben a belső konfliktusok miatt. Barátai szerint a családi székhely körüli döntések extra terhet rónak a párra.