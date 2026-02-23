Dús testszőrzettel él a 27 éves nő – Így vágott vissza gúnyolóinak, akik miatt depressziós lett

Az utóbbi években rendre feltűnik egy-egy híresség, aki a természetességet hirdetve büszkén vállalja testszőrzetét. Annak idején Madonna és lánya, Lourdes Leon is hónaljszőrt villantott, de Paris Jackson és Miley Cyrus is eldobta egy időre a borotvát, mit sem törődve azzal, hogy szőrösen kapják őket lencsevégre. Az ilyen esetek alkalmával rendre felmerül a kérdés: igénytelen az, akinek a testén szőr látható? A vélemények a social media kommentszekciójában csapnak össze – egyesek úgy vélik, a szőr magánügy, és nem társadalmi nyomás, hanem egyéni preferencia alapján érdemes dönteni róla, míg mások szerint a szőrös testtájak felháborítóak és szégyellni valók.

Miért ne lenne szerethető és higiénikus az, aki nem távolítja el a testszőrzetét? Asyikin Abdul Rahman megbékélt kinézetével.

Majomnak csúfolják testszőrzete miatt a 27 éves nőt Asyikin Abdul Rahman arca gyönyörű, és ha jobban ismernénk, valószínűleg pozitív tulajdonságairól is képet kapnánk.

A 27 éves hölgyet tizenéves kora óta gorillának gúnyolják, ami teljesen aláásta önbecsülését.

Az Instagram azonban megváltoztatta az életét, és lehetőséget adott neki, hogy megmutassa, a dús testszőrzet nem egyenlő az igénytelenséggel.

A malajziai hölgyet tizenéves kora óta bántalmazzák verbálisan dús testszőrzete miatt – Elege lett

A 27 éves lányt, a malajziai Asyikin Abdul Rahmant is rengetegen csúfolták testszőrzete miatt, aki a sok negatív megjegyzés hatására tizenévesen kifejezetten befelé fordulóvá vált. Majom és igénytelen – leginkább ezt a két jelzőt használták rá, de ő, ahelyett, hogy visszavágott volna, úgy tett, mintha leperegnének róla a sértések. Csak édesanyja tudta, mennyire megviselik őt a kritikák.

„Ekkoriban hosszú ujjú ruhák alá rejtettem a karjaimat, mert úgy hittem, hogy a természetes szőrzetem miatt nem vagyok szerethető" – magyarázta a lány egy Instagram-videóban.

Asyikint az Instagram rángatta ki a depresszióból

Asyikin felnőttként döntötte el, hogy felveszi a kesztyűt a gúnyolóival és létrehoz egy saját Insta oldalt, ahol megmutatja: úgy érzi magát szépnek, ahogy van. A közzétett képek miatt persze kapott hideget-meleget a kommentelőktől, ő azonban állta a sarat. A több tucat gyűlölködő hozzászólás ellenére sem volt hajlandó borotválkozni vagy gyantáztatni.

„Természetesen kipróbáltam már a szőrtelenítést borotvával, de szőr nélkül meztelennek és védtelennek éreztem magam"

– árulta el, majd hozzátette: