BAFTA 2026: tarolt az Egyik csata a másik után, de Leonardo DiCaprio hoppon maradt

Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA 2026-os díjátadóján, és ezek közül hatot meg is nyert.
- A legjobb rendező Paul Thomas Anderson lett az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is.
- Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést.
- Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, és így hoppon maradt Timothée Chalamet is, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.
A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.
Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a brit trónörökös, Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin hercegnő jelenlétében lezajlott vasárnapi BAFTA-gálára. Az alkotás csak három díjjal végzett.
BAFTA 2026: íme, a nyertesek listája a főbb kategóriákban
- Legjobb női mellékszereplő:
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték
Wunmi Mosaku – Sinners – NYERTES!
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Egyik csata a másik után
Emily Watson – Hamnet
- Legjobb férfi mellékszereplő:
Benicio del Toro – Egyik csata a másik után
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Egyik csata a másik után – NYERTES!
Stellan Skarsgård – Érzelmi érték
- Legjobb gyermek- és családi film:
Arco
Boong – NYERTES!
Lilo & Stitch
Zootropolis 2
- Legjobb smink és frizura:
Frankenstein – NYERTES!
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
- Legjobb eredeti forgatókönyv:
I Swear – Kirk Jones
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
Érzelmi érték – Eskil Vogt, Joachim Trier
Bűnösök (Sinners) – Ryan Coogler – NYERTES!
- Legjobb film:
Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után - NYERTES!
Érzelmi érték
Bűnösök
- A legjobb nem angol nyelvű film:
Csak egy baleset volt
A titkosügynök
Érzelmi érték - NYERTES!
Sirāt
The Voice of Hind Rajab
- Legjobb animációs film:
Elio
Little Amélie
Zootropolis 2 - NYERTES!
- Legjobb rendező:
Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson - NYERTES!
Érzelmi érték – Joachim Trier
Bűnösök – Ryan Coogler
- Legjobb adaptált forgatókönyv:
The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
Bugonia – Will Tracy
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson - NYERTES!
Pillion – Harry Lighton
- Legjobb női főszereplő:
Jessie Buckley – Hamnet - NYERTES!
Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Egyik csata a másik után
Renate Reinsve – Érzelmi érték
Emma Stone – Bugonia
- Legjobb férfi főszereplő:
Robert Aramayo – I Swear - NYERTES!
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B Jordan – Bűnösök
Jesse Plemons – Bugonia
- EE Rising Star díj (a közönség szavazatai alapján):
Robert Aramayo - NYERTES!
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling
