filmművészet

BAFTA 2026: tarolt az Egyik csata a másik után, de Leonardo DiCaprio hoppon maradt

filmművészet nyertes BAFTA-gála BAFTA 2026
Szabados Dániel
2026.02.23.
Paul Thomas Anderson fekete akció-komédiája, az Egyik csata a másik után (One Battle After Another) vitte el fődíjakat a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia vasárnap esti londoni díjkiosztó gáláján. Lássuk a BAFTA 2026-os díjátadójának további nyerteseit!

Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA 2026-os díjátadóján, és ezek közül hatot meg is nyert.

Andy Jurgensen, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Cassandra Kulukundis és Michael Bauman a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb adaptált forgatókönyv és a legjobb operatőrnek járó díjjal a kezükben amiket az Egyik csata a másik után című filmért zsebeltek be a BAFTA 2026-os díjátadóján - Öszesen egyébként 6 jelölést váltottak szobrocskára
  • A legjobb rendező Paul Thomas Anderson lett az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is.
  • Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést.
  • Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, és így hoppon maradt Timothée Chalamet is, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.

Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a brit trónörökös, Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin hercegnő jelenlétében lezajlott vasárnapi BAFTA-gálára. Az alkotás csak három díjjal végzett.

BAFTA 2026: íme, a nyertesek listája a főbb kategóriákban

  • Legjobb női mellékszereplő:

Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték
Wunmi Mosaku – Sinners – NYERTES!
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – Egyik csata a másik után
Emily Watson – Hamnet

  • Legjobb férfi mellékszereplő:

Benicio del Toro – Egyik csata a másik után
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – Egyik csata a másik után – NYERTES!
Stellan Skarsgård – Érzelmi érték

  • Legjobb gyermek- és családi film:

Arco
Boong – NYERTES!
Lilo & Stitch
Zootropolis 2

  • Legjobb smink és frizura:

Frankenstein – NYERTES!
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good

  • Legjobb eredeti forgatókönyv:

I Swear – Kirk Jones
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
Érzelmi érték  – Eskil Vogt, Joachim Trier
Bűnösök (Sinners) – Ryan Coogler – NYERTES!

  • Legjobb film:

Hamnet
Marty Supreme
Egyik csata a másik után - NYERTES!
Érzelmi érték
Bűnösök

  • A legjobb nem angol nyelvű film:

Csak egy baleset volt
A titkosügynök
Érzelmi érték - NYERTES!
Sirāt
The Voice of Hind Rajab

  • Legjobb animációs film:

Elio
Little Amélie
Zootropolis 2 - NYERTES!

  • Legjobb rendező:

Bugonia – Yorgos Lanthimos
Hamnet – Chloé Zhao
Marty Supreme – Josh Safdie
Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson - NYERTES!
Érzelmi érték  – Joachim Trier
Bűnösök – Ryan Coogler

  • Legjobb adaptált forgatókönyv:

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
Bugonia – Will Tracy
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson - NYERTES!
Pillion – Harry Lighton

  • Legjobb női főszereplő:

Jessie Buckley – Hamnet - NYERTES!
Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – Egyik csata a másik után
Renate Reinsve – Érzelmi érték
Emma Stone – Bugonia

  • Legjobb férfi főszereplő:

Robert Aramayo – I Swear - NYERTES!
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B Jordan – Bűnösök
Jesse Plemons – Bugonia

  • EE Rising Star díj (a közönség szavazatai alapján):
    Robert Aramayo - NYERTES!
    Miles Caton
    Chase Infiniti
    Archie Madekwe
    Posy Sterling

