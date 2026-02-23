BAFTA 2026: tarolt az Egyik csata a másik után, de Leonardo DiCaprio hoppon maradt

Az alkotás, amelynek szereplőgárdájában olyan nevek sorjáztak, mint Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall és Teyana Taylor, 14 jelöléssel indult a 79. BAFTA 2026-os díjátadóján, és ezek közül hatot meg is nyert.

Andy Jurgensen, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Chase Infiniti, Benicio del Toro, Cassandra Kulukundis és Michael Bauman a legjobb film, a legjobb rendező, a legjobb adaptált forgatókönyv és a legjobb operatőrnek járó díjjal a kezükben amiket az Egyik csata a másik után című filmért zsebeltek be a BAFTA 2026-os díjátadóján - Öszesen egyébként 6 jelölést váltottak szobrocskára

A legjobb rendező Paul Thomas Anderson lett az Egyik csata a másik után című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is.

című alkotásért, amelynek ő volt a producere és forgatókönyvírója is. Az Egyik csata a másik után kapta a legjobb film, a legjobb forgatókönyv-adaptáció, a legjobb fényképezés és a legjobb vágás BAFTA-díját, és Sean Penn vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést.

Leonardo DiCaprio, a film másik világsztárja lemaradt a legjobb férfi főszereplő BAFTA-díjáról, és így hoppon maradt Timothée Chalamet is, ezt ugyanis Robert Aramayo kapta az I Swear című, Skóciában játszódó, Kirk Jones rendezte életrajzi drámában nyújtott alakításáért.

A 14 jelöltséggel a tavaly bemutatott amerikai film több mint négy évtizedes rekordot állított be: legutóbb Richard Attenborough Gandhi című filmje kapott ennél több, összesen 16 BAFTA-jelölést 1983-ban.

Ryan Coogler Bűnösök (Sinners) című horrorfilmje szoros másodikként 13 jelöléssel érkezett a brit trónörökös, Vilmos walesi herceg és felesége, Katalin hercegnő jelenlétében lezajlott vasárnapi BAFTA-gálára. Az alkotás csak három díjjal végzett.

BAFTA 2026: íme, a nyertesek listája a főbb kategóriákban

Legjobb női mellékszereplő:

Odessa A’zion – Marty Supreme

Inga Ibsdotter Lilleaas – Érzelmi érték

Wunmi Mosaku – Sinners – NYERTES!

Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island

Teyana Taylor – Egyik csata a másik után

Emily Watson – Hamnet

Legjobb férfi mellékszereplő:

Benicio del Toro – Egyik csata a másik után

Jacob Elordi – Frankenstein

Paul Mescal – Hamnet

Peter Mullan – I Swear

Sean Penn – Egyik csata a másik után – NYERTES!

Stellan Skarsgård – Érzelmi érték

Legjobb gyermek- és családi film:

Arco

Boong – NYERTES!

Lilo & Stitch

Zootropolis 2

Legjobb smink és frizura:

Frankenstein – NYERTES!

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Wicked: For Good

Legjobb eredeti forgatókönyv:

I Swear – Kirk Jones

Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie

The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho

Érzelmi érték – Eskil Vogt, Joachim Trier

Bűnösök (Sinners) – Ryan Coogler – NYERTES!

Legjobb film:

Hamnet

Marty Supreme

Egyik csata a másik után - NYERTES!

Érzelmi érték

Bűnösök

A legjobb nem angol nyelvű film:

Csak egy baleset volt

A titkosügynök

Érzelmi érték - NYERTES!

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

Legjobb animációs film:

Elio

Little Amélie

Zootropolis 2 - NYERTES!

Legjobb rendező:

Bugonia – Yorgos Lanthimos

Hamnet – Chloé Zhao

Marty Supreme – Josh Safdie

Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson - NYERTES!

Érzelmi érték – Joachim Trier

Bűnösök – Ryan Coogler

Legjobb adaptált forgatókönyv:

The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key

Bugonia – Will Tracy

Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell

Egyik csata a másik után – Paul Thomas Anderson - NYERTES!

Pillion – Harry Lighton

Legjobb női főszereplő:

Jessie Buckley – Hamnet - NYERTES!

Rose Byrne – Ha tudnék, beléd rúgnék

Kate Hudson – Song Sung Blue

Chase Infiniti – Egyik csata a másik után

Renate Reinsve – Érzelmi érték

Emma Stone – Bugonia

Legjobb férfi főszereplő:

Robert Aramayo – I Swear - NYERTES!

Timothée Chalamet – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio – Egyik csata a másik után

Ethan Hawke – Blue Moon

Michael B Jordan – Bűnösök

Jesse Plemons – Bugonia

EE Rising Star díj (a közönség szavazatai alapján):

Robert Aramayo - NYERTES!

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling

