Feszült pillanatok A Nagy Duettben: három versenyzőt is hazaküldtek a nézők

TV2 A Nagy Duett kieső
Horváth Angéla
2026.02.23.
Nyolc páros és egy trió lépett színpadra A Nagy Duett nyolcadik évadának második élő show-jában. Az előző adásban Stana Alexandra és Galambos Lajos esett ki, ők kapták a legkevesebb nézői szavazatot, de kiknek kellett most búcsút venni a versenytől?

Az estét Kovács Áron és Gesztesi Panka nyitotta meg egy lendületes előadással. Őket követte a zsűri egyik kedvenc duója, Gáspár Bea és Peter Srámek. A szlovák énekes aranyszínű, földig érő ruhában lépett színpadra, partnerével a Micsoda nő ez a férfi című dalt adták elő. A produkció különösen a színpadi jelenlét miatt tetszett A nagy Duett zsűrijének, amelyben most az Esmeralda sztárja, Leticia Calderón is helyet foglalt. 

Gáspár Bea és Peter Srámek A Nagy Duett 8. évadásnak második adásában aranyba öltözve
Gáspár Bea és Peter Srámek A Nagy Duett 8. évadásnak második adásában
Forrás: TV2

 

Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás a Just A Gigolóval repítették vissza a közönséget egy másik korszakba, majd Vastag Csaba és Domján Evelin következett az Aranyhaj és a nagy gubanc betétdalával, mesébe illő hangulatot varázsolva a stúdióba.

A Bódi testvérek Péterffy Lili Lelle oldalán álltak színpadra. Az előző héten kapott kritikák után érezhetően nagyobb energiával készültek. Bár a tempóval akadtak kisebb gondok, a látványos produkció valamivel kedvezőbb értékelést hozott számukra.

Barnai Judie és Curtis a Most múlik pontosan című dallal hatották meg a zsűrit és a közönséget. Több ítész is maximális pontszámmal jutalmazta őket, Judie az előadás végén könnyekig hatódott.

 

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó az UFO Szerelemdoktor című slágerével robbantották be a hangulatot. Pákó, aki Dr. Love szerepében rappelni is kezdett, még latin nyelven is üzent a zsűriben helyet foglaló Leticia Calderónnak.

 

Lengyel Johanna és Schobert Norbert Jr. a Kriss Kross egyik slágerével érkezett, energikus előadásukért maximális pontszámot kaptak. A sort Lakatos Laci és Tolvai Reni zárta, akik a Las Ketchup dalával latinos hangulatot teremtettek.

Kik lettek A Nagy Duett kiesői a héten?

A veszélyzónába ezúttal a műsor egyetlen triója, Péterffy Lili Lelle és a Bódi testvérek, valamint Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó, illetve Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás került. A zsűri egy párost menthetett meg, döntésük alapján Pákóék folytathatták a versenyt.

A nézői szavazatok végül Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás duóját is továbbjuttatták, így Péterffy Lili Lelle és a Bódi ikrek triója számára ért véget a verseny - írja a Borsonline.

 

 

