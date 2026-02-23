Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 23., hétfő Alfréd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
vörös szőnyeg

Szerelmes összhang a BAFTA 2026-on: Timothée Chalamet és Kylie Jenner feketében hódított – Fotó

vörös szőnyeg díjátadó gála BAFTA 2026 Kylie Jenner Timothée Chalamet díjátadó
Rideg Léna
2026.02.23.
Hollywood egyik kedvenc szerelmespárja ismét bebizonyította, hogy nemcsak a vörös szőnyegen alkotnak tökéletes párost, hanem a díjszezon legfontosabb pillanataiban is egymás legnagyobb támaszai. Timothée Chalamet és Kylie Jenner óriási összhangban, együtt jelentek meg a BAFTA 2026-os gáláján.

Kéz a kézben érkezett a BAFTA 2026-os gálájára Timothée Chalamet és Kylie Jenner, akik a Golden Globe és a Critics Choice Awards után ismét együtt mutatkoztak egy rangos díjátadón. A pár ezúttal Londonban, a brit filmművészet legnagyobb ünnepén jelent meg a nagyközönség előtt.

Talpig feketében érkezett a BAFTA 2026 gálájára Timothée Chalamet és Kylie Jenner
Talpig feketében érkezett a BAFTA 2026 gálájára Timothée Chalamet és Kylie Jenner
Forrás: BAFTA
  • Timothée Chalamet és Kylie Jenner kéz a kézben érkezett a BAFTA 2026 gálájára Londonban.
  • A pár a Golden Globe és a Critics Choice Awards után ismét együtt jelent meg rangos díjátadón.
  • Mindketten fekete összeállításban, harmonizáló szettekben léptek a vörös szőnyegre.
  • Chalamet a Marty Supreme című film főszerepéért kapott jelölést.
  • A film 11 jelölést gyűjtött be, köztük a legjobb film kategóriában is.
  • A színész a Golden Globe-on és a Critics Choice Awards-on is elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.
  • Köszönőbeszédeiben többször is megköszönte partnere támogatását.
  • Kapcsolatuk immár három éve tart, és Chalamet szerint Jenner biztos hátteret jelent számára.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a BAFTA 2026-os gáláján

Jenner tavaly egy merész, hát nélküli ruhát választott az eseményre, amikor Chalamet-t a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték Bob Dylan megformálásáért az Ismeretlen című filmben. Az idei évben Jenner egy csillogó kövekkel díszített, mélyen dekoltált fekete estélyiben érkezett a vörös szőnyegre. Chalamet teljesen fekete összeállítást választott, laza, mégis kifinomult stílusban.

A színészt idén a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték Marty Reisman alakításáért a Marty Supreme című alkotásban. A film összesen 11 jelölést kapott, köztük a legjobb film és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is – írja a People magazin.

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 22: Timothée Chalamet attends the EE BAFTA Film Awards 2026 at The Royal Festival Hall on February 22, 2026 in London, England. (Photo by Kate Green/BAFTA/Getty Images for BAFTA)
Timothée Chalamet az idei, 79. BAFTA-gálán.
Forrás: BAFTA

Timothée Chalamet tarolt a Golden Globe-on é a Critics Choise Awardson

A 2026-os Golden Globe-on a Marty Supreme sztárja átvehette a legjobb férfi főszereplő díját. Köszönőbeszédében külön is megemlékezett Jennerről. „Apám belém csepegtette a hála szellemét gyerekkoromban” – fogalmazott a színész, aki elmondta, édesapjától tanulta meg, milyen fontos dolog a hála. A szüleihez és a partneréhez szólva azt mondta, nagyon szereti őket, és hálás azért, hogy mindvégig támogatták. 

Néhány héttel később, a Critics Choice Awards színpadán ismét átvette a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, és újra köszönetet mondott partnerének. A színpadon állva azt is részletezte, mennyit jelent neki a három éve tartó kapcsolatuk, és megköszönte, hogy Kylie biztos hátteret teremtett számára. Beszédét egy szerelmi vallomással zárta, hozzátéve, hogy Jenner nélkül nem jutott volna idáig.

Ezek is érdekelhetnek:

Vilmos és Katalin fényűző visszatérése a BAFTA 2026-os gáláján: a walesi hercegi pár hallgatott András ügyéről – Fotó

Vilmos és Katalin káprázatos öltözékben érkezett a Royal Festival Hallba. A walesi hercegi pár mindössze három nappal a bukott András herceg letartóztatása után jelent meg együtt BAFTA-2026-os gáláján.

Mély dekoltázsok és áttetsző ruhák: a BAFTA eddigi legnagyobb villantásai

Kylie Jenner átlátszó miniben, Ariana Grande köldökig érő kivágásban. Összegyűjtöttük a BAFTA-gála eddigi legnagyobb villantásait, és ezeket a vörös szőnyeges pillanatokat neked is látnod kell!

Kylie Jenner és Timothée Chalamet brutális, 100 milliós házassági szerződést köthetett

Hollywood legmegosztóbb szerelmespárja új szintre lépett! Kylie Jenner és Thimothée Chalamet állítólag 100 millió dolláros házassági szerződést kötött, ami azonban nem az A-listás filmcsillagnak kedvez.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu