Szerelmes összhang a BAFTA 2026-on: Timothée Chalamet és Kylie Jenner feketében hódított – Fotó

Kéz a kézben érkezett a BAFTA 2026-os gálájára Timothée Chalamet és Kylie Jenner, akik a Golden Globe és a Critics Choice Awards után ismét együtt mutatkoztak egy rangos díjátadón. A pár ezúttal Londonban, a brit filmművészet legnagyobb ünnepén jelent meg a nagyközönség előtt.
- Timothée Chalamet és Kylie Jenner kéz a kézben érkezett a BAFTA 2026 gálájára Londonban.
- A pár a Golden Globe és a Critics Choice Awards után ismét együtt jelent meg rangos díjátadón.
- Mindketten fekete összeállításban, harmonizáló szettekben léptek a vörös szőnyegre.
- Chalamet a Marty Supreme című film főszerepéért kapott jelölést.
- A film 11 jelölést gyűjtött be, köztük a legjobb film kategóriában is.
- A színész a Golden Globe-on és a Critics Choice Awards-on is elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.
- Köszönőbeszédeiben többször is megköszönte partnere támogatását.
- Kapcsolatuk immár három éve tart, és Chalamet szerint Jenner biztos hátteret jelent számára.
Kylie Jenner és Timothée Chalamet a BAFTA 2026-os gáláján
Jenner tavaly egy merész, hát nélküli ruhát választott az eseményre, amikor Chalamet-t a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték Bob Dylan megformálásáért az Ismeretlen című filmben. Az idei évben Jenner egy csillogó kövekkel díszített, mélyen dekoltált fekete estélyiben érkezett a vörös szőnyegre. Chalamet teljesen fekete összeállítást választott, laza, mégis kifinomult stílusban.
A színészt idén a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték Marty Reisman alakításáért a Marty Supreme című alkotásban. A film összesen 11 jelölést kapott, köztük a legjobb film és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is – írja a People magazin.
Timothée Chalamet tarolt a Golden Globe-on é a Critics Choise Awardson
A 2026-os Golden Globe-on a Marty Supreme sztárja átvehette a legjobb férfi főszereplő díját. Köszönőbeszédében külön is megemlékezett Jennerről. „Apám belém csepegtette a hála szellemét gyerekkoromban” – fogalmazott a színész, aki elmondta, édesapjától tanulta meg, milyen fontos dolog a hála. A szüleihez és a partneréhez szólva azt mondta, nagyon szereti őket, és hálás azért, hogy mindvégig támogatták.
Néhány héttel később, a Critics Choice Awards színpadán ismét átvette a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, és újra köszönetet mondott partnerének. A színpadon állva azt is részletezte, mennyit jelent neki a három éve tartó kapcsolatuk, és megköszönte, hogy Kylie biztos hátteret teremtett számára. Beszédét egy szerelmi vallomással zárta, hozzátéve, hogy Jenner nélkül nem jutott volna idáig.
