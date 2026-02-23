Szerelmes összhang a BAFTA 2026-on: Timothée Chalamet és Kylie Jenner feketében hódított – Fotó

Kéz a kézben érkezett a BAFTA 2026-os gálájára Timothée Chalamet és Kylie Jenner, akik a Golden Globe és a Critics Choice Awards után ismét együtt mutatkoztak egy rangos díjátadón. A pár ezúttal Londonban, a brit filmművészet legnagyobb ünnepén jelent meg a nagyközönség előtt.

Talpig feketében érkezett a BAFTA 2026 gálájára Timothée Chalamet és Kylie Jenner

Forrás: BAFTA

Timothée Chalamet és Kylie Jenner kéz a kézben érkezett a BAFTA 2026 gálájára Londonban.

A pár a Golden Globe és a Critics Choice Awards után ismét együtt jelent meg rangos díjátadón.

Mindketten fekete összeállításban, harmonizáló szettekben léptek a vörös szőnyegre.

Chalamet a Marty Supreme című film főszerepéért kapott jelölést.

A film 11 jelölést gyűjtött be, köztük a legjobb film kategóriában is.

A színész a Golden Globe-on és a Critics Choice Awards-on is elnyerte a legjobb férfi főszereplő díját.

Köszönőbeszédeiben többször is megköszönte partnere támogatását.

Kapcsolatuk immár három éve tart, és Chalamet szerint Jenner biztos hátteret jelent számára.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet a BAFTA 2026-os gáláján

Jenner tavaly egy merész, hát nélküli ruhát választott az eseményre, amikor Chalamet-t a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték Bob Dylan megformálásáért az Ismeretlen című filmben. Az idei évben Jenner egy csillogó kövekkel díszített, mélyen dekoltált fekete estélyiben érkezett a vörös szőnyegre. Chalamet teljesen fekete összeállítást választott, laza, mégis kifinomult stílusban.

A színészt idén a legjobb férfi főszereplő kategóriában jelölték Marty Reisman alakításáért a Marty Supreme című alkotásban. A film összesen 11 jelölést kapott, köztük a legjobb film és a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriájában is – írja a People magazin.

Timothée Chalamet az idei, 79. BAFTA-gálán.

Forrás: BAFTA

Timothée Chalamet tarolt a Golden Globe-on é a Critics Choise Awardson

A 2026-os Golden Globe-on a Marty Supreme sztárja átvehette a legjobb férfi főszereplő díját. Köszönőbeszédében külön is megemlékezett Jennerről. „Apám belém csepegtette a hála szellemét gyerekkoromban” – fogalmazott a színész, aki elmondta, édesapjától tanulta meg, milyen fontos dolog a hála. A szüleihez és a partneréhez szólva azt mondta, nagyon szereti őket, és hálás azért, hogy mindvégig támogatták.