BAFTA 2026: Katalin hercegné ikonikus ruhát viselt, korábban láthattuk már ebben - Fotó

A walesi hercegné rózsaszín, mályva és lila tónusokban játszó estélyiben érkezett a londoni díjátadóra férje, Vilmos herceg oldalán. A Gucci divatház által tervezett ruha kiegészítője egy szilvaszínű bársonyöv volt, mely remekül hangsúlyozta Katalin hercegné karcsúságát. Megjelenését visszafogott ezüst karkötő és színben a ruhához passzoló táska tette teljessé, haját hátközépig érő, lágy fürtökben viselte. Vilmos színben a felesége ruhájáhot passzoló bársonyzakóban érkezett - a herceg a Brit Film- és Televíziós Művészetek Akadémiájának elnöke – ezt a tisztséget 2010 óta tölti be.

Katalin hercegné és Vilmos herceg a BAFTA 2026-os gáláján - A hercegné újrahasznosított estélyiben jelent meg a vörös szőnyegen

Katalin hercegné BAFTA-ruhája: 2019-ben viselte először a Gucci-estélyit

Katalin hercegné ruháját nem most láthatta először a közönség: 2019-ben, a londoni V&A Múzeumban megrendezett 100 Women in Finance gálán már viselte ezt. Akkor hegyes orrú cipővel párosította, és félig feltűzött frizurával emelte feltűnő fülbevalóját. A jótékonysági est bevételeit kisgyermekek mentális egészségét támogató programokra fordították – egy olyan ügyre, amelyet Katalin és Vilmos herceg hosszú ideje kiemelten kezelnek.

Katalin hercegné 2019-ben a Women in Finance gálán

Katalin hercegné 2023 óta most jelent meg először a BAFTA-gálán, miután 2024-ben és 2025-ben rákdiagnózisa és kezelése miatt nem tudott részt venni a díjátadón. A hercegi pár érkezésekor a vörös szőnyeget lezárták, hogy zavartalanul bevonulhassanak. Mosolyogva köszöntötték a vendégeket, ám a hétköznapokban nem ilyen boldogok mostanában: Vilmos nagybátyja, az egykori András herceg botránya megviseli a királyi család tagjait - a trónörökös ezt nem is titkolta. Vilmos herceg a helyszínen elárulta, hogy még nem látta a legjobb film kategóriában jelölt Hamnet című alkotást, amely Shakespeare fiának halálát dolgozza fel. „Ehhez elég nyugodt állapotban kell lennem, és jelenleg nem vagyok az. Majd megnézem” – mondta. Azt is hozzátette, hogy felesége előző este látta az alkotást, és bizony nem tudta visszatartani a könnyeit.

