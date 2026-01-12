Már összeállt a dallista az Ismerős Arcok Aréna-koncertjére

Az Ismerős Arcok 1999-ben alakult, és azóta a magyar rockzene egyik meghatározó formációjává nőtte ki magát. Zenéjük ötvözi a rockot, a bluest, a jazzt és a világzene elemeit, a dalszövegeik a hazaszeretet, az összetartozás és a közösség értékeit hangsúlyozzák, ami különlegessé teszi őket a magyar könnyűzenei palettán.

2026. január 24-én 19 órától először ad koncertet a Papp László Budapest Sportarénában az Ismerős Arcok

Ismerős Arcok

„Az Aréna-koncertünk mérföldkőnek tekinthető a zenekar életében. Amikor mások koncertjeire jártunk az Arénába, vagy az egykori Budapest Sportcsarnokba, dédelgetett álmunk volt, hogy egyszer mi is itt játszhatunk, és ez most megvalósul” - idézte fel Nyerges Attila énekes-gitáros.

Érkezik az Ismerős Arcok új albuma

Az együttes eddigi pályafutása alatt számos szakmai elismerést kapott, köztük a Máté Péter-díjat és a Teleki Pál-érdemérmet. Koncertjeik rendre teltházasak, nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence más részein is, sőt, turnéztak már Kanadában, az Egyesült Államokban és Svédországban is.

„Zenészként nincs különbség abban, hogy éppen milyen nagyszabású koncertre készülünk, de egy Aréna-fellépésbe rengeteg olyan plusz munkát kell beletenni, amit egyébként egy átlagos koncertnél nem kellene. Gondolok itt akár a vizuálra vagy a hangtechnikára, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy ilyen hatalmas színpadon a zenekar tényleg megszólaljon és látható is legyen”- fogalmazott Nyerges Attila. „Sok felkészülés, nagyon sok tanács, rengeteg szakember segíti a munkánkat.”

Az énekes-gitáros azt is elárulta, hogy hamarosan új dalokkal is találkozhatnak a rajongók.

„A koncert dallistáját úgy kellett összeállítanunk, hogy szinte átölelje a teljes pályafutásunkat. Egyfajta életműkoncertnek is tekinthető majd, bár nem szeretnénk semmit lezárni. Éppen most a fejeztük be az új albumunk stúdiómunkáit, a lemez még az Aréna előtt biztosan kapható lesz” - jelentette be Nyerges Attila.

Különleges koncertélmény várható

Az Ismerős Arcok énekes-gitárosa beszámolt arról is, hogy a koncerten vendégművészként ott lesz Szalóki Ági, akivel Párizs című slágerüket adják elő közösen, és a korábbi turnékon nagy sikerrel szerepelt vonószenekar is közreműködik majd. „Két és fél órás műsort tervezünk, tehát hosszabb lesz, mint egy átlagos koncert. A műsor összeállt, és a próbák is kezdődnek.”

A koncertre a jegyek már elérhetők az Eventim hivatalos jegyértékesítő oldalán. További részleteket ide kattintva tudhatsz meg.

A produkció a Green Stage Production szervezésében valósul meg, amely kiemelt figyelmet fordít az ökológiai lábnyom csökkentésére: az esemény energiafelhasználását kiszámítják, és a környezetvédelmi hatás kompenzálására fákat ültetnek Magyarországon.