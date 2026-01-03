„Megostromolnák a Buckingham-palotát” – sokkoló kijelentést tett Kamilla királyné fia

Kamilla királyné fia, Tom Parker Bowles tréfás megjegyzésekkel utasította el annak lehetőségét, hogy valaha is királyi címet viseljen. Az 51 éves gasztroújságíró és étteremkritikus a Good Food podcast egyik októberi adásában beszélt arról, miért tartaná kifejezetten rossz ötletnek, ha herceggé neveznék ki.
Tom Parker Bowles és a hercegi cím
- Kamilla királyné fia egy podcastben beszélt a hercegi címről
- Szerinte egy ilyen döntés a leggyorsabb út lenne a forradalomhoz
- Úgy véli, megostromolnák a Buckingham-palotát, ha herceg lenne
- Tudatosan távol marad a királyi reflektorfénytől, és továbbra is civil életre vágyik
Kamilla királyné fia nem vágyik hercegi címre
A beszélgetés során Samuel Goldsmith műsorvezető vetette fel, hogy ha az édesanyja királyné lenne, akár igényt is tarthatna a hercegi címre. Tom Parker Bowles erre azzal reagált, hogy szerinte ez a leggyorsabb út lenne a forradalomhoz.
Úgy fogalmazott: bár Nagy-Britanniát alapvetően kiegyensúlyozott, józan és értelmes országnak tartja, ha ő hirtelen herceggé válna, akkor szerinte megostromolnák a Buckingham-palota kapuit.
Hozzátette, mindez borzalmas lenne, és súlyosan visszavetné a monarchia hosszú és dicsőséges történetét – írja a People magazin.
A könnyed hangvételű beszélgetés során Goldsmith tréfásan megjegyezte, hogy egy hercegi cím akár egy saját Netflix-műsort is hozhatna magával. Tom nevetve reagált, mondván, ezt ugyan nem bánná, de összességében inkább marad a megszokott, civil életénél.
Tom jó viszonyt ápol Károly királlyal
Tom Parker Bowles Kamilla királyné első házasságából született, édesapja Andrew Parker Bowles. A volt házaspárnak egy közös lánya is van, a 47 éves Laura Lopes. Amikor Kamilla 2005-ben feleségül ment a későbbi III. Károly királyhoz, Tom és Laura Vilmos és Harry herceg mostohatestvéreivé váltak. Ennek ellenére Kamilla gyermekei tudatosan távol maradtak a királyi reflektorfénytől, és nem vállaltak hivatalos udvari szerepet.
Nyilvánosan csak ritkán jelennek meg királyi eseményeken. Tom és Laura családjukkal együtt részt vettek II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberében tartott állami temetésén, valamint III. Károly király és Kamilla királyné 2023 májusában megrendezett koronázásán.
A hivatalos alkalmakon túl Kamilla informális környezetben gyakran tölti idejét gyermekeivel, például társasági eseményeken, lóversenyeken vagy Tom könyvbemutatóin.
Tom gyermekei rajonganak Kamilláért és Károlyért
Tom Parker Bowles a PEOPLE magazinnak adott exkluzív interjújában a 2024-ben megjelent könyve kapcsán arról is beszélt, milyen nagyszülők Kamilla és III. Károly az ő gyermekei számára. Elmondása szerint a 18 éves Lola és a 15 éves Freddy – akik volt feleségétől, Sara Buysszal születtek – kifejezetten rajonganak értük.