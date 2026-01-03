„Megostromolnák a Buckingham-palotát” – sokkoló kijelentést tett Kamilla királyné fia

Kamilla királyné fia, Tom Parker Bowles tréfás megjegyzésekkel utasította el annak lehetőségét, hogy valaha is királyi címet viseljen. Az 51 éves gasztroújságíró és étteremkritikus a Good Food podcast egyik októberi adásában beszélt arról, miért tartaná kifejezetten rossz ötletnek, ha herceggé neveznék ki.

Kamilla királyné fia nem akar herceggé válni

Forrás: Dave Benett Library

Tom Parker Bowles és a hercegi cím Kamilla királyné fia egy podcastben beszélt a hercegi címről

Szerinte egy ilyen döntés a leggyorsabb út lenne a forradalomhoz

Úgy véli, megostromolnák a Buckingham-palotát, ha herceg lenne

Tudatosan távol marad a királyi reflektorfénytől, és továbbra is civil életre vágyik

Kamilla királyné fia nem vágyik hercegi címre

A beszélgetés során Samuel Goldsmith műsorvezető vetette fel, hogy ha az édesanyja királyné lenne, akár igényt is tarthatna a hercegi címre. Tom Parker Bowles erre azzal reagált, hogy szerinte ez a leggyorsabb út lenne a forradalomhoz.

Úgy fogalmazott: bár Nagy-Britanniát alapvetően kiegyensúlyozott, józan és értelmes országnak tartja, ha ő hirtelen herceggé válna, akkor szerinte megostromolnák a Buckingham-palota kapuit.

Hozzátette, mindez borzalmas lenne, és súlyosan visszavetné a monarchia hosszú és dicsőséges történetét – írja a People magazin.

A könnyed hangvételű beszélgetés során Goldsmith tréfásan megjegyezte, hogy egy hercegi cím akár egy saját Netflix-műsort is hozhatna magával. Tom nevetve reagált, mondván, ezt ugyan nem bánná, de összességében inkább marad a megszokott, civil életénél.

Tom jó viszonyt ápol Károly királlyal

Tom Parker Bowles Kamilla királyné első házasságából született, édesapja Andrew Parker Bowles. A volt házaspárnak egy közös lánya is van, a 47 éves Laura Lopes. Amikor Kamilla 2005-ben feleségül ment a későbbi III. Károly királyhoz, Tom és Laura Vilmos és Harry herceg mostohatestvéreivé váltak. Ennek ellenére Kamilla gyermekei tudatosan távol maradtak a királyi reflektorfénytől, és nem vállaltak hivatalos udvari szerepet.

Nyilvánosan csak ritkán jelennek meg királyi eseményeken. Tom és Laura családjukkal együtt részt vettek II. Erzsébet királynő 2022 szeptemberében tartott állami temetésén, valamint III. Károly király és Kamilla királyné 2023 májusában megrendezett koronázásán.