GoFundMe-gyűjtést kezdeményeztek Eric Dane barátai: az 53 évesen ALS-ben elhunyt színész lányait támogatják vele

GoFundMe-gyűjtést kezdeményeztek Eric Dane barátai a színész csütörtöki halála után. A befolyt összegből Eric Dane imádott lányait, Billie-t és Georgiát segítenék.
- Eric Dane 53 éves korában február 20-án csütörtökön hunyt el.
- 2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-szel diagnosztizálták.
- Feleségét, Rebeccát és két tizenéves lányát, Billie-t és Georgiát hagyta hátra.
- Eric Dane barátai 250 000 dolláros GoFundMe-gyűjtést indítottak a lányok támogatására.
- Halála után egy előre felvett videóüzenetben szólt lányaihoz a Netflix műsorában.
Eric Dane lányainak gyűjtenek
A kezdeményezést Dane közeli barátai indították, miután ALS-betegségébe a vártnál korábban belehalt. A GoFundMe gyűjtőoldalon közzétett szöveg szerint az A Grace klinika sztárja „odaadó feleségét, Rebeccát és két tizenéves lányát, Billie-t és Georgiát hagyta hátra, akik élete középpontjában álltak”. „A diagnózisát követően Eric még saját egészségi állapota romlása ellenére is mélyen elkötelezett maradt amellett, hogy segítsen másokon, akik, ahogy ő, ALS-szel küzdenek” − írták a bejegyzésben. „Mivel betegsége sokkal gyorsabb és pusztítóbb volt, mint azt bárki gondolta volna volna, Eric barátai összefogtak, hogy létrehozzák a GoFundMe-oldalát, hogy támogassák lányait” − olvasható.
A családja közleményt adott ki
„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran harcolt az ALS-sel. Mélyen hiányozni fog, és mindig szeretettel fogunk emlékezni rá. Eric imádta rajongóit, és örökké hálás lesz azért a szeretetért és támogatásért, amit kapott” – írta Rebecca Gayheart a közleményében. A család a magánéletük tiszteletben tartásást kérte, amíg átvészelik ezt a nehéz időszakot.
A Netflix nyilvánosságra hozta a színész utolsó interjúját, amelyben megrendítő szavakat intézett két lányához is. Megható, személyes üzenetében arra biztatta Billie-t és Georgiát, hogy legyenek erősek és ellenállóak, és soha ne adják fel, még a legnehezebb pillanatokban sem. A Famous Last Words című filmet 2025 novemberében rögzítették. Eric Dane kérésére a beszélgetést csak a halála után mutatta be a streamingszolgáltató.
Dane barátainak kezdeményezése nem példa nélküli Hollywoodban. A közelmúltban James Van Der Beek – aki február 11-én hunyt el vastagbélrákban – családja segítésére is GoFundMe-gyűjtést indítottak, amelyen több mint 2,5 millió dollárt gyűjtöttek össze felesége, Kimberly és hat gyermekük számára. Az akcióhoz olyan ismert személyiségek csatlakoztak, mint Zoe Saldana, Derek Hough és Steven Spielberg.
