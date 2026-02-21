GoFundMe-gyűjtést kezdeményeztek Eric Dane barátai: az 53 évesen ALS-ben elhunyt színész lányait támogatják vele

GoFundMe-gyűjtést kezdeményeztek Eric Dane barátai a színész csütörtöki halála után. A befolyt összegből Eric Dane imádott lányait, Billie-t és Georgiát segítenék.

Eric Dane 53 évesen halt meg.

Forrás: Getty Images North America

Eric Dane 53 éves korában február 20-án csütörtökön hunyt el.

2025 áprilisában jelentette be, hogy ALS-szel diagnosztizálták.

Feleségét, Rebeccát és két tizenéves lányát, Billie-t és Georgiát hagyta hátra.

Eric Dane barátai 250 000 dolláros GoFundMe-gyűjtést indítottak a lányok támogatására.

Halála után egy előre felvett videóüzenetben szólt lányaihoz a Netflix műsorában.

Eric Dane lányainak gyűjtenek

A kezdeményezést Dane közeli barátai indították, miután ALS-betegségébe a vártnál korábban belehalt. A GoFundMe gyűjtőoldalon közzétett szöveg szerint az A Grace klinika sztárja „odaadó feleségét, Rebeccát és két tizenéves lányát, Billie-t és Georgiát hagyta hátra, akik élete középpontjában álltak”. „A diagnózisát követően Eric még saját egészségi állapota romlása ellenére is mélyen elkötelezett maradt amellett, hogy segítsen másokon, akik, ahogy ő, ALS-szel küzdenek” − írták a bejegyzésben. „Mivel betegsége sokkal gyorsabb és pusztítóbb volt, mint azt bárki gondolta volna volna, Eric barátai összefogtak, hogy létrehozzák a GoFundMe-oldalát, hogy támogassák lányait” − olvasható.

Eric Dane lányaival, Billie-vel és Georgiával.

Forrás: Getty Images

A családja közleményt adott ki

„Nehéz szívvel tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran harcolt az ALS-sel. Mélyen hiányozni fog, és mindig szeretettel fogunk emlékezni rá. Eric imádta rajongóit, és örökké hálás lesz azért a szeretetért és támogatásért, amit kapott” – írta Rebecca Gayheart a közleményében. A család a magánéletük tiszteletben tartásást kérte, amíg átvészelik ezt a nehéz időszakot.