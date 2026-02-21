Három hónap jegyesség, Dr. Pimple Popper – Realityk, amiket mindenki néz, de senki nem meri bevallani

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hajdu Viktória
2026.02.21.
Vannak sorozatok, amiket büszkén ajánlunk a barátainknak, és vannak, amiket csak akkor nézünk, ha teljesen egyedül vagyunk. Most az utóbbiakról lesz szó. Íme 5 reality a bűnös élvezetekért!

Ezek a reality műsorok nem feltétlenül intellektuális csúcsteljesítmények, mégis lehetetlen leállni velük. Vigyázat: egy évad simán eltűnik egy hétvége alatt.

Dr. Pimple Popper az egyik legnézetteb "trash" reality műsor a streamingen.
Bűnös élvezetek a reality világában: 5 sorozat, amit titokban mindenki ledarál

  • 5 „bűnös élvezet” reality és dokureality, amit titokban imádunk.
  • Miért szippentanak be jobban, mint a közösségi oldalak, vagy egy látványos mozifilm?
  • Hogyan váltak ezek a műsorok a streamingkorszak felkapott tartalmaivá?

Mindenkinek ismerős lehet az a pillanat, amikor egy hosszú nap után nem filozófiai mélységű drámára vágyunk, hanem valamire, ami egyszerűen csak beszippant. Valamire, amitől egy kicsit úgy érezzük, hogy „ezt nem kéne néznem” mégis elindítjuk a következő részt. Ezek a műsorok pont ilyenek: kissé piszkos élvezetek – na, de nem úgy –, amik annyira letekerik az agyunkat, hogy észre sem vesszük, hogy már hajnal egy van.

A streaming világában ezek a realityk és dokurealityk új életre keltek. Már nem kell tévéadáshoz igazodni: ha akarjuk, akár egy egész évadot ledarálhatunk egy szombat alatt. És igen, néha jobban lekötnek, mint a közösségi oldalak pörgős feede vagy akár egy új, látványos Christian Nolan-film.

1. Feleségtársak

A „többnejű” családi modell mindennapjaiba enged betekintést. A dinamika, a féltékenység, az összetartás és a konfliktusok különös elegye teszi ellenállhatatlanná. Nem azért nézzük, mert feltétlenül azonosulunk vele, hanem mert bepillantást enged egy teljesen más életritmusba. És valljuk be: az emberi kapcsolatok mindig izgalmasabbak, mint hinnénk.

2. Mondj Igent a ruhára

Az esküvőiruha-vadászat csillogó, néha könnyfakasztó világa. Menyasszonyok, drámai családtagok, lehetetlen költségvetések – és az a bizonyos pillanat, amikor elhangzik a varázsmondat. Ez a sorozat olyan, mint egy habos tortaszelet: édes, kicsit túl sok, de nem tudsz nemet mondani rá. Akkor is beszippant, ha épp nem készülsz férjhez menni.

3. Három hónap jegyesség

A kulturális különbségek, szerelmi naivitás és néha egészen abszurd helyzetek tárháza. A párok 90 napot kapnak, hogy eldöntsék: jöhet-e a házasság. A néző pedig 90 perc alatt teljes érzelmi hullámvasúton megy keresztül. Egyszerre drukkolunk és fogjuk a fejünket. Ez az a műsor, amit hangosan kommentálunk a kanapén, mintha személyes tanácsadók lennénk.

4. Kuponzsonglőrök

A műsor elsőre ártatlan pénzügyi realitynek tűnik. Aztán azt vesszük észre, hogy tátott szájjal nézzük, ahogy valaki 200 dollárnyi árut 3 dollárért visz haza. A bevásárlásból sport lesz, a kuponozásból stratégiai hadművelet. Egyszerre inspiráló és enyhén őrült – pont ettől olyan szórakoztató. Na és persze, ki nem szereti, ha sokat kap, kevésért. 

***EXCLUSIVE*** ESSEX, UNITED KINGDOM - UNDATED: Bargain hunter Jordan Cox, 16, with his mum Debbie and the products he has bought with his coupons in Essex, England. SCHOOLBOY Jordon Cox is an expert in extreme couponing. The 16-year-old collects vouchers for his mum so she can save money on the weekly shop. He even brought a £105 supermarket bill down to just £1.62. Jordan, from Brentwood, Essex, has become so expert at saving money that he has more than 2,000 followers on Twitter. PHOTOGRAPH BY John Robertson / Barcroft Media UK Office, London. T +44 845 370 2233 W www.barcroftmedia.com USA Office, New York City. T +1 212 796 2458 W www.barcroftusa.com Indian Office, Delhi. T +91 11 4053 2429 W www.barcroftindia.com
5. Dr. Pimple Popper

Igen, a nyomkodós műsor, aminek már a puszta gondolat is megosztó. Mégis milliók nézik. A műsorban Dr. Sandra Lee bőrgyógyász extrém bőrproblémákat kezel – olyanokat, amikre egyszerre mondjuk, hogy „fúj” és „még egy részt!”. A titok talán a katarzisban rejlik: van valami furcsán kielégítő abban, amikor egy régóta fennálló probléma végre megoldódik. Nézni kicsit mocskos élvezet, de közben empatikus és emberi is.

Miért szeretjük ennyire ezeket a „piszkos” élvezeteket?

Talán mert nem várnak tőlünk semmit. Nem kell megfejteni szimbólumokat, nem kell mélyelemzést tartani a stáblista után. Ezek a trash műsorok egyszerűen csak ott vannak, és elterelik a figyelmünket a saját káoszunkról. Egy kicsit kukkolunk, egy kicsit ítélkezünk, egy kicsit együtt érzünk – és közben teljesen kikapcsolunk. A streaming platformok pedig ráerősítettek erre az élményre: az autoplay funkció a modern kori „csak még egy részt” legnagyobb csapdája. És mi boldogan belesétálunk.

