Három hónap jegyesség, Dr. Pimple Popper – Realityk, amiket mindenki néz, de senki nem meri bevallani

Ezek a reality műsorok nem feltétlenül intellektuális csúcsteljesítmények, mégis lehetetlen leállni velük. Vigyázat: egy évad simán eltűnik egy hétvége alatt.
Bűnös élvezetek a reality világában: 5 sorozat, amit titokban mindenki ledarál
- 5 „bűnös élvezet” reality és dokureality, amit titokban imádunk.
- Miért szippentanak be jobban, mint a közösségi oldalak, vagy egy látványos mozifilm?
- Hogyan váltak ezek a műsorok a streamingkorszak felkapott tartalmaivá?
Mindenkinek ismerős lehet az a pillanat, amikor egy hosszú nap után nem filozófiai mélységű drámára vágyunk, hanem valamire, ami egyszerűen csak beszippant. Valamire, amitől egy kicsit úgy érezzük, hogy „ezt nem kéne néznem” mégis elindítjuk a következő részt. Ezek a műsorok pont ilyenek: kissé piszkos élvezetek – na, de nem úgy –, amik annyira letekerik az agyunkat, hogy észre sem vesszük, hogy már hajnal egy van.
A streaming világában ezek a realityk és dokurealityk új életre keltek. Már nem kell tévéadáshoz igazodni: ha akarjuk, akár egy egész évadot ledarálhatunk egy szombat alatt. És igen, néha jobban lekötnek, mint a közösségi oldalak pörgős feede vagy akár egy új, látványos Christian Nolan-film.
1. Feleségtársak
A „többnejű” családi modell mindennapjaiba enged betekintést. A dinamika, a féltékenység, az összetartás és a konfliktusok különös elegye teszi ellenállhatatlanná. Nem azért nézzük, mert feltétlenül azonosulunk vele, hanem mert bepillantást enged egy teljesen más életritmusba. És valljuk be: az emberi kapcsolatok mindig izgalmasabbak, mint hinnénk.
2. Mondj Igent a ruhára
Az esküvőiruha-vadászat csillogó, néha könnyfakasztó világa. Menyasszonyok, drámai családtagok, lehetetlen költségvetések – és az a bizonyos pillanat, amikor elhangzik a varázsmondat. Ez a sorozat olyan, mint egy habos tortaszelet: édes, kicsit túl sok, de nem tudsz nemet mondani rá. Akkor is beszippant, ha épp nem készülsz férjhez menni.
3. Három hónap jegyesség
A kulturális különbségek, szerelmi naivitás és néha egészen abszurd helyzetek tárháza. A párok 90 napot kapnak, hogy eldöntsék: jöhet-e a házasság. A néző pedig 90 perc alatt teljes érzelmi hullámvasúton megy keresztül. Egyszerre drukkolunk és fogjuk a fejünket. Ez az a műsor, amit hangosan kommentálunk a kanapén, mintha személyes tanácsadók lennénk.
4. Kuponzsonglőrök
A műsor elsőre ártatlan pénzügyi realitynek tűnik. Aztán azt vesszük észre, hogy tátott szájjal nézzük, ahogy valaki 200 dollárnyi árut 3 dollárért visz haza. A bevásárlásból sport lesz, a kuponozásból stratégiai hadművelet. Egyszerre inspiráló és enyhén őrült – pont ettől olyan szórakoztató. Na és persze, ki nem szereti, ha sokat kap, kevésért.
5. Dr. Pimple Popper
Igen, a nyomkodós műsor, aminek már a puszta gondolat is megosztó. Mégis milliók nézik. A műsorban Dr. Sandra Lee bőrgyógyász extrém bőrproblémákat kezel – olyanokat, amikre egyszerre mondjuk, hogy „fúj” és „még egy részt!”. A titok talán a katarzisban rejlik: van valami furcsán kielégítő abban, amikor egy régóta fennálló probléma végre megoldódik. Nézni kicsit mocskos élvezet, de közben empatikus és emberi is.
Miért szeretjük ennyire ezeket a „piszkos” élvezeteket?
Talán mert nem várnak tőlünk semmit. Nem kell megfejteni szimbólumokat, nem kell mélyelemzést tartani a stáblista után. Ezek a trash műsorok egyszerűen csak ott vannak, és elterelik a figyelmünket a saját káoszunkról. Egy kicsit kukkolunk, egy kicsit ítélkezünk, egy kicsit együtt érzünk – és közben teljesen kikapcsolunk. A streaming platformok pedig ráerősítettek erre az élményre: az autoplay funkció a modern kori „csak még egy részt” legnagyobb csapdája. És mi boldogan belesétálunk.
