Három hónap jegyesség, Dr. Pimple Popper – Realityk, amiket mindenki néz, de senki nem meri bevallani

Ezek a reality műsorok nem feltétlenül intellektuális csúcsteljesítmények, mégis lehetetlen leállni velük. Vigyázat: egy évad simán eltűnik egy hétvége alatt.

Dr. Pimple Popper az egyik legnézetteb "trash" reality műsor a streamingen.

Miért szippentanak be jobban, mint a közösségi oldalak, vagy egy látványos mozifilm?

Hogyan váltak ezek a műsorok a streamingkorszak felkapott tartalmaivá?

Mindenkinek ismerős lehet az a pillanat, amikor egy hosszú nap után nem filozófiai mélységű drámára vágyunk, hanem valamire, ami egyszerűen csak beszippant. Valamire, amitől egy kicsit úgy érezzük, hogy „ezt nem kéne néznem” mégis elindítjuk a következő részt. Ezek a műsorok pont ilyenek: kissé piszkos élvezetek – na, de nem úgy –, amik annyira letekerik az agyunkat, hogy észre sem vesszük, hogy már hajnal egy van.

A streaming világában ezek a realityk és dokurealityk új életre keltek. Már nem kell tévéadáshoz igazodni: ha akarjuk, akár egy egész évadot ledarálhatunk egy szombat alatt. És igen, néha jobban lekötnek, mint a közösségi oldalak pörgős feede vagy akár egy új, látványos Christian Nolan-film.

1. Feleségtársak

A „többnejű” családi modell mindennapjaiba enged betekintést. A dinamika, a féltékenység, az összetartás és a konfliktusok különös elegye teszi ellenállhatatlanná. Nem azért nézzük, mert feltétlenül azonosulunk vele, hanem mert bepillantást enged egy teljesen más életritmusba. És valljuk be: az emberi kapcsolatok mindig izgalmasabbak, mint hinnénk.

Feleségtársak tabunak számító témákat boncolgat.

2. Mondj Igent a ruhára

Az esküvőiruha-vadászat csillogó, néha könnyfakasztó világa. Menyasszonyok, drámai családtagok, lehetetlen költségvetések – és az a bizonyos pillanat, amikor elhangzik a varázsmondat. Ez a sorozat olyan, mint egy habos tortaszelet: édes, kicsit túl sok, de nem tudsz nemet mondani rá. Akkor is beszippant, ha épp nem készülsz férjhez menni.

Erre a műsorra mindig Igent, mondunk.

3. Három hónap jegyesség

A kulturális különbségek, szerelmi naivitás és néha egészen abszurd helyzetek tárháza. A párok 90 napot kapnak, hogy eldöntsék: jöhet-e a házasság. A néző pedig 90 perc alatt teljes érzelmi hullámvasúton megy keresztül. Egyszerre drukkolunk és fogjuk a fejünket. Ez az a műsor, amit hangosan kommentálunk a kanapén, mintha személyes tanácsadók lennénk.