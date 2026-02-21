Ha nem vigyázol évekkel öregebbnek tűnhetsz! – Lehet, hogy a frizurád az oka!

"De jól áll neked ez a haj, sokkal fiatalabbnak tűnsz tőle" – biztosan te is kaptál már hasonló bókokat. De ahogy egy jól megválasztott frizura éveket fiatalíthat rajtad, úgy jó pár évvel öregebbnek is tűnhetsz, ha nem jól választasz. A hajkoronánk formálására számtalan lehetőség van, a legjobbakat most el is áruljuk!

A Jenna Ortega által viselt frizura is jól mutatja, hogy a túl sötét hajszín és a letisztult, tömör fazon fiatal korban is akár évekkel idősebbnek mutathat.

Forrás: Penske Media

Fiatalító frizurák – Ezeket érdemes megfogadnod: A túl hosszú, tömör frufrus vagy egyszínű sötét hajszín sokszor észrevétlenül öregítheti az arcvonásokat.

A 20-as években a természetes esésű, könnyed frizurák és lágy színátmenetek adják a legfrissebb hatást.

A 30-as években a lágy frufru és a több árnyalatból álló hajszín segít megőrizni a fiatalos megjelenést.

A 40-es években a bőrtónushoz igazított hajszín és a finom világosítás harmonikusabb összképet ad.

Az 50-es években a természetesen mozgó, nem túl merev frizurák fiatalítanak leginkább.

A 60-as években a túl hosszú vagy túl sötét haj helyett a könnyed, modern fazonok mutatnak előnyösen.

A lágy rétegezés, a megfelelő hossz és a visszafogott hajformázás minden korban frissebb hatást eredményezhet.

A valóban fiatalos hajviselet titka nem a trendek másolása, hanem az arcformához és életstílushoz illő harmónia.

Frizura, ami nem biztos, hogy a barátod

A frizura sokszor észrevétlenül változtatja meg az összképet – néha nem is a ráncok, hanem egy rosszul megválasztott fazon teszi fáradtabbá vagy keményebbé az arcvonásokat. A túl hosszú haj, a tömörre vágott egyenes frufru vagy a szinte feketébe hajló, egyszínű árnyalat mind éveket adhat hozzá a megjelenéshez, miközben csak ragaszkodunk a megszokott stílusunkhoz. Nem véletlen, hogy sokakban felmerül a kérdés: vajon mely frizurák öregítenek igazán? Ami a húszas éveinkben friss és trendi volt, később akár hangsúlyosabbá teheti a ráncvonalakat, vagy optikailag lefelé húzhatja az arcot. Megmutatjuk, mely hajviseletek működnek igazán jól az egyes életszakaszokban – és melyek azok, amelyek észrevétlenül idősebbnek láttathatnak.

A 20-as éveidben

Ebben az időszakban a hajviselet sokkal inkább a természetes szépségről, és a kísérletezésről szól. A túlzottan beállított frizura ellensége lehet a könnyed, fiatalos megjelenésnek. A túl erős szőkítés, gyakori hajvasalás vagy a teljesen egyszínű hajszín laposabbá teheti az összhatást. A lágy, ombre jellegű színátmenetek és a természetes hajtő viszont frissebb és üdébb megjelenést biztosíthatnak. Jó példa erre Mackenzie Foy hajviselete is: könnyed, laza és fiatalos megjelenést ad, amely kiemeli a színésznő porcelán arcát.