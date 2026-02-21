Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ha nem vigyázol évekkel öregebbnek tűnhetsz! – Lehet, hogy a frizurád az oka!

hajviselet stílusvilág fiatalítás
Krenyiczky Liza
2026.02.21.
Előfordult már veled, hogy az aznapra megálmodott hajviseleted miatt nem frissebbnek, hanem fáradtabbnak láttad magad a tükörben? Egy rosszul megválasztott frizura akár 10 évvel is öregíthet rajtad. Összegyűjtöttük, mikre érdemes figyelned!

"De jól áll neked ez a haj, sokkal fiatalabbnak tűnsz tőle" – biztosan te is kaptál már hasonló bókokat. De ahogy egy jól megválasztott frizura éveket fiatalíthat rajtad, úgy jó pár évvel öregebbnek is tűnhetsz, ha nem jól választasz. A hajkoronánk formálására számtalan lehetőség van, a legjobbakat most el is áruljuk!

Jenna Ortega frizura: jóval idősebbnek mutatja a koránál ezen a vörös szőnyeges fotón
A Jenna Ortega által viselt frizura is jól mutatja, hogy a túl sötét hajszín és a letisztult, tömör fazon fiatal korban is  akár évekkel idősebbnek mutathat.
Forrás: Penske Media

 

Fiatalító frizurák – Ezeket érdemes megfogadnod:

  • A túl hosszú, tömör frufrus vagy egyszínű sötét hajszín sokszor észrevétlenül öregítheti az arcvonásokat.
  • A 20-as években a természetes esésű, könnyed frizurák és lágy színátmenetek adják a legfrissebb hatást.
  • A 30-as években a lágy frufru és a több árnyalatból álló hajszín segít megőrizni a fiatalos megjelenést.
  • A 40-es években a bőrtónushoz igazított hajszín és a finom világosítás harmonikusabb összképet ad.
  • Az 50-es években a természetesen mozgó, nem túl merev frizurák fiatalítanak leginkább.
  • A 60-as években a túl hosszú vagy túl sötét haj helyett a könnyed, modern fazonok mutatnak előnyösen.
  • A lágy rétegezés, a megfelelő hossz és a visszafogott hajformázás minden korban frissebb hatást eredményezhet.
  • A valóban fiatalos hajviselet titka nem a trendek másolása, hanem az arcformához és életstílushoz illő harmónia.

Frizura, ami nem biztos, hogy a barátod

A frizura sokszor észrevétlenül változtatja meg az összképet – néha nem is a ráncok, hanem egy rosszul megválasztott fazon teszi fáradtabbá vagy keményebbé az arcvonásokat. A túl hosszú haj, a tömörre vágott egyenes frufru vagy a szinte feketébe hajló, egyszínű árnyalat mind éveket adhat hozzá a megjelenéshez, miközben csak ragaszkodunk a megszokott stílusunkhoz. Nem véletlen, hogy sokakban felmerül a kérdés: vajon mely frizurák öregítenek igazán? Ami a húszas éveinkben friss és trendi volt, később akár hangsúlyosabbá teheti a ráncvonalakat, vagy optikailag lefelé húzhatja az arcot. Megmutatjuk, mely hajviseletek működnek igazán jól az egyes életszakaszokban – és melyek azok, amelyek észrevétlenül idősebbnek láttathatnak.

A 20-as éveidben

Ebben az időszakban a hajviselet sokkal inkább a természetes szépségről, és a kísérletezésről szól. A túlzottan beállított frizura ellensége lehet a könnyed, fiatalos megjelenésnek. A túl erős szőkítés, gyakori hajvasalás vagy a teljesen egyszínű hajszín laposabbá teheti az összhatást. A lágy, ombre jellegű színátmenetek és a természetes hajtő viszont frissebb és üdébb megjelenést biztosíthatnak. Jó példa erre Mackenzie Foy hajviselete is: könnyed, laza és fiatalos megjelenést ad, amely kiemeli a színésznő porcelán arcát. 

Mackenzie Foy lágy és természetes hajviselete
Mackenzie Foy lágy és természetes hajviselete.
Forrás: Getty Images Europe

A 30-as éveidben

Ekkor a hajstílus egyre tudatosabbá válik - azonban fontos megőrizni a frizura lágyságát. Ahogy Jennifer Lawrence is viseli: egy puha esésű, szemöldökig érő frufru kiemeli és keretezi az arcot, a tekintetet és nem dominálja túl a vonásokat. A hajszíne, amikkel éveket is tagadhatna a korából is jó példa a megfelelő egyensúly fenntartására: mind a világosabb, mind pedig a sötétebb árnyalatokat is felfedezhetünk a hajviseletében - ennek köszönhetően ez a hajszín nem sápasztja a bőrét, sokkal inkább idomul hozzá.

Jennifer Lawrence at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images)
Jennifer Lawrence mézszőke színárnyalata és a lágyabb esésű frufruja előnyösen emeli ki az arcát.
Forrás: Penske Media

A 40-es éveidben

A kor előrehaladtával ebben az életszakaszban már fontos, hogy a hajszín és a fazon összhangban legyen az arcoddal, annak formájával és bőrtónusával. Ha a hajad barna, akkor érdemes megtartani és egy kis világosságot belevinni, mint akár Natalie Portman.

LYON, FRANCE - OCTOBER 14: Natalie Portman attends the Natalie Portman's Master Class during the 17th Film Festival Lumiere on October 14, 2025 in Lyon, France. (Photo by Dominique Charriau/WireImage)
Natalie Portman természetes hajviselete és színárnyalata fiatalos megjelenést kölcsönöz.
Forrás: WireImage

Ebben az életszakaszban már megjelenhetnek az ősz hajszálak is, ezért ilyenkor - akik a szőke árnyalatú hajat részesítik előnyben - még inkább világosabb hajat szeretnének az ősz hajszálak fedésére: ám a túl világos árnyalat természetellenes hatást kelthet. Egy enyhén sötétebb hajtő és finom színátmenet mélységet adhat, és harmonikusan illeszkedhet a bőrhöz, amelyre jó példa Reese Witherspoon hajviselete.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 12: Reese Witherspoon attends the Apple TV and Apple Books event at The West Hollywood EDITION in celebration of  “The Last Thing He Told Me,” which is based on the bestselling novel, “The First Time I Saw Him,” on February 12, 2026 in Los Angeles, California. Season two of “The Last Thing He Told Me” premieres globally on Friday, February 20, 2026. (Photo by Eric Charbonneau/Apple TV via Getty Images)
Reese Witherspoon hajszíne és frizurája tökéletesen megőrzi a friss, természetes hatást, miközben finoman keretezi az arcot.
Forrás: Getty Images North America

Az 50-es éveidben

Ezekben az években a hajviselet fontos, hogy még ápoltabb legyen, de vigyázzunk: ne legyen túl merev. A természetesen eső, jól mozgó frizura frissebb hatást kelt –  a rövid frufru rövidítheti az arcot és kihangsúlyozza az állvonal megereszkedését.  A lágy színekre és a természetes hajviseletre kiváló példa Jennifer Aniston hajstílusa, aki nemrégiben vallotta be, hogy az ő haja eredetileg bizony sötétbarna. A mindenki által jól ismert, sokat látott középbarna, mézszőke árnyalat tökéletesen emeli ki arcának vonásait, ezért ez egy kitűnő választás.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 09: Jennifer Aniston attends "The Morning Show" New York premiere at Museum of Modern Art on September 09, 2025 in New York City. (Photo by James Devaney/GC Images)
Jennifer Aniston természetes hatású hajviselete és az arc körüli világosabb tincsek finoman lágyítják az arcvonásait, miközben üdébb megjelenést kölcsönöznek neki.
Forrás: GC Images

A 60-as éveidben

Ebben a korban már sokkal inkább a haj szabadsága, a laza stílusok kerülnek előtérbe. Hogy ne érezd ellenségednek a hajad, törekedj rá, hogy legyen modern, de mégis kellemes megjelenésű, ápolt. Azonban fontos figyelni, hogy a túl hosszú haj súlyosabbá teheti az összképet, különösen akkor, ha már nem rendelkezik megfelelő tartással, rétegezéssel. 60 körül már a túl sötét haj sem javasolt: kiemeli a ráncokat és sápadtabbá teszi az arcbőrt. Ha mégis a sötétebb haj számunkra a kedvenc, akkor figyeljünk rá, hogy az arc csillogjon és ne legyen sápadt: egy könnyedebb sminkkel jól lehet ellensúlyozni. Ennek jó példája Courtney Cox, vagy akár Jennifer Conelly: mindketten a sötétebb hajszínükről ismertek, ám kiemelt figyelmet fordítanak rá, hogy az arcuk mindig friss és üde hatást keltsen.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 30: Jennifer Connelly attends the Louis Vuitton Womenswear Spring/Summer 2026 show as part of Paris Fashion Week on September 30, 2025 in Paris, France. (Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)
Jennifer Connelly mindig is a sötétebb hajtónusáról volt ismert – arcának ragyogásával azonban jól ellensúlyozza annak erőteljes hatását.
Forrás: Corbis Entertainment

Mit tehetsz és mit ne, ha fiatalodni szeretnéd?

A jó hír az, bármilyen korban is vagy, néhány apró változtatással neked tökéletes frizurád lehet.

  • Válasz lágyabb, rétegezett fazont
  • Kerüld a túl sötét, egységes hajszínt - adj néhány árnyalattal világosabb hajszínt a hajadnak, mint a hajtöved
  • Ne világosíts túlzottan az ősz hajszálak elfedése érdekében
  • Rövidíts a hajadon: a kulcscsontig érő hajhossz fiatalít és lágy esést ad
  • Használj volumennövelő eszközöket, valamint hajápolókat
  • Ritkán használj hajlakkos beállítást: nem csak sérti a hajszálakat, túl merev megjelenést is adhat.

Egy jól megválasztott hajstílus kiemeli az arc előnyeit, és frissebb megjelenést is kölcsönöz , ellenben egy rossz fazon akár 10-15 évet is hozzáadhat a valódi korodhoz. 

Az aktuális trendek figyelése nem rossz dolog, de mindig alaposan gondold át, hogy a Te arcformádhoz, bőrtónusodhoz, és nem utolsó sorban életstílusodhoz  az valóban jól illeszkedik-e: mert az igazán fiatalos hatás mindig a harmóniában rejlik. 

Hajtrendek és frizura témában még az alábbi cikkeket javasoljuk elolvasni:

Hódít a természetesség a kifutón – A legnépszerűbb hajtrendek a Budapest Central European Fashion Weeken

Ezúttal nem a ruhák, hanem az azokat viselő modellek haja kerül fókuszba.

Szeretnél újítani, de félsz, hogy nem állna jól? Személyiségtesztünkből kiderül, illik-e hozzád a frufru

Ha már régóta gondolkozol a frufrun, de még nem merted rászánni magad, akkor legújabb személyiségtesztünk neked szól.

3 frizura, ami kétszer olyan dúsnak mutatja a hajadat

Több olyan egyszerű frizura is létezik, ami dúsabbnak mutatja a hajad.

 

 

 

