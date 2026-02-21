Íme öt bombabiztos módszer, amivel magabiztos gyereket nevelhetsz

A gyerekkor nemcsak a játékról szól, hanem ez a belső alapozás ideje is. Amit gyermekünk ilyenkor magába szív, az lesz az az iránytű, ami felnőttként is vezeti majd. Szülőnek lenni a világ egyik legkeményebb munkája, pláne, ha megpróbáljuk a maximumot kihozni belőle. Te is tutira olyan magabiztos gyereket szeretnél nevelni, aki nem hátrál meg, hanem emelt fővel áll a nehézségek elé. Ez azért is fontos, mert egy önbizalomhiányos kicsi olyan, mintha behúzott kézifékkel közlekedne az életben. Fél az újdonságoktól, a kudarctól, retteg, hogy csalódást okoz.

Magabiztos gyereket tudatosan nevelhetsz

Magabiztos gyerek: öt módszer, amit szülőként tehetsz Ne önmagát, hanem az elért teljesítményét dicsérd

Adj neki feladatot otthon, hogy érezze, fontos dolga van a családban

Ne írd meg helyette a házit, inkább ösztönözd, mert a siker hatalmas dopaminlöket

Magabiztos gyerek: az önbizalom-fejlesztés öt bevált módszere

A magabiztos gyerek jobban bírja a stresszt, optimista, erősebbek a szociális készségei, sokkal könnyebben barátkozik és jobban kommunikál. Ezen kívül az iskolában is jobban teljesít, mer kérdezni, nem ijed meg, ha hibázik és sokkal kitartóbb, mint félénk társai. Íme öt mankó, amit érdemes szem előtt tartani, ha magabiztos gyereket szeretnél nevelni.

Öt legjobb módszer az önbizalom-fejlesztésre

1. A kitartását és a munkáját dicsérd

Bár jól hangzik, ne a gyereket önmagában dicsérd meg, hanem azt, amit elért. A „de okos vagy!” helyett inkább a munkáját értékeljük! Mégpedig azért, mert a gyerek azt hiheti, hogy az okosság adottság, ami sikertelenség esetén elszáll, vagyis ha valami nem sikerül, ő sem okos többé. Dicsérjük tehát inkább a kitartását: ha például épített egy legóvárat, akkor mondjuk azt: „látom, milyen keményen próbálkoztál, nem adtad fel, amikor szétesett, büszke lehetsz a kitartásodra!”. Ezzel megtanulja, hogy értékes az erőfeszítés.

2. Adj neki valódi feladatokat

Valószínűleg beleestél már abba a hibába, hogy valami egyszerű dolgot megtettél a gyereked helyett, mert úgy gyorsabb volt. Ezzel valójában azt üzented, hogy a csemetéd erre a feladatra még nem áll készen. Viszont, ha adsz neki állandó feladatot — például legyen ő a virágfelelős —, akkor érezheti, hogy szüksége van rá a családnak, fontos teendő jutott rá. Látja, hogy a locsolástól virágzik a növény, mely a segítsége nélkül elszáradna.