Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 21., szombat Eleonóra

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ámokfutás Britney Spears gyámsága életmű Britney Spears
Life.hu
2026.02.21.
Újabb aggasztó hírek láttak napvilágot az egykori pophercegnőről. Britney Spears eladta a teljes zenei katalógusát.

Aggódnak a rajongók az énekesnőért, és ha lehet hinni a híreknek, nem is alaptalanul. Britney Spears pénzzé tette az életművét, ami érthetetlen, ugyanis nemrégiben arról írt, hogy visszatérne a reflektorfénybe. 

Britney Spears eladta az életművét.
Britney Spears eladta az életművét.
Forrás: Northfoto


Britney Spears nem beszámítható? 

Egy ideje kizárólag aggasztó híreket lehet hallani a 44 éves énekesnőről, Britney Spearsről. Most a legújabb, hogy a teljes zenei katalógusát eladta, köztük olyan slágereket is, mint a Baby one more time. Többen azt pletykálják, hogy ez a fura döntés egyértelmű jele annak, hogy Britney egyáltalán nem beszámítható és minden vagyonát elherdálja. Mások már azt pedzegetik, hogy innen egyenes út vezet egy újabb elvonóra, hiszen amint megkapja a rengeteg pénzt, ki tudja milyen ámokfutásba kezd majd.

A visszatérést tervezte

Ez az egész ügy már csak azért is fura, mert Britney nemrég még a visszatérését tervezgette. „Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem fogok fellépni az Egyesült Államokban, de remélem, hogy hamarosan vörös rózsával a hajamban, a fiammal együtt fogok fellépni... az Egyesült Királyságban és Ausztráliában” – fogalmazott.

@life.hu_official

Hatalmas bajban lehet Britney Spears Újabb aggasztó hírek láttak napvilágot az egykori pophercegnőről, Britney Spearsről. #life #BritneySpears #botrány #sztárhírek

♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

Britney Spears, aki évekig apja gyámsága alatt élt 1999 és 2016 között összesen kilenc stúdióalbumot jelentetett meg. A Sony Music adatai szerint világszerte közel 150 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popelőadójának számít.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

GoFundMe-gyűjtést kezdeményeztek Eric Dane barátai: az 53 évesen ALS-ben elhunyt színész lányait támogatják vele

A színész február 19-én csütörtökön hunyt el. Eric Dane-nél 2025 áprilisában amiotrófiás laterális szklerózist diagnosztizáltak, a betegség gyorsabban végzett vele, mint gondolták.

Zendaya karikagyűrűre cserélte a gyémántot: azt pletyálják, férjhez ment a színésznő

Ismét beindultak találgatások! Zendaya nem az ötkarátos eljegyzési gyűrűjét viselte egy eseményen, hanem egy egyszerű arany karikagyűrű volt a bal gyűrűsujján. A rajongók azonnal azt kezdték suttogni: titokban már össze is házasodott Tom Hollanddal.

Paris Hilton újra igent mondott – öt év után megújították esküvői fogadalmukat

Paris Hilton és Carter Reum öt év házasság után ismét örök hűséget fogadtak egymásnak. A világhírű örökösnő Valentin-napon, a Turks- és Caicos-szigetek türkizkék partjainál mondta ki újra az igent férjének.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu