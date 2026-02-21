Aggódnak a rajongók az énekesnőért, és ha lehet hinni a híreknek, nem is alaptalanul. Britney Spears pénzzé tette az életművét, ami érthetetlen, ugyanis nemrégiben arról írt, hogy visszatérne a reflektorfénybe.

Britney Spears eladta az életművét.

Britney Spears nem beszámítható?

Egy ideje kizárólag aggasztó híreket lehet hallani a 44 éves énekesnőről, Britney Spearsről. Most a legújabb, hogy a teljes zenei katalógusát eladta, köztük olyan slágereket is, mint a Baby one more time. Többen azt pletykálják, hogy ez a fura döntés egyértelmű jele annak, hogy Britney egyáltalán nem beszámítható és minden vagyonát elherdálja. Mások már azt pedzegetik, hogy innen egyenes út vezet egy újabb elvonóra, hiszen amint megkapja a rengeteg pénzt, ki tudja milyen ámokfutásba kezd majd.

A visszatérést tervezte

Ez az egész ügy már csak azért is fura, mert Britney nemrég még a visszatérését tervezgette. „Rendkívül érzékeny okok miatt soha többé nem fogok fellépni az Egyesült Államokban, de remélem, hogy hamarosan vörös rózsával a hajamban, a fiammal együtt fogok fellépni... az Egyesült Királyságban és Ausztráliában” – fogalmazott.

Britney Spears, aki évekig apja gyámsága alatt élt 1999 és 2016 között összesen kilenc stúdióalbumot jelentetett meg. A Sony Music adatai szerint világszerte közel 150 millió lemezt adott el, ezzel minden idők egyik legsikeresebb popelőadójának számít.

