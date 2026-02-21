Helyesírási kvíz haladóknak – Csak a magyarok egyharmada tudja, hová kell vesszőt tenni

A vesszők helyére vonatkozóan is megvannak a szabályok a magyar nyelvben, de itt is – akárcsak a ly-vel és j-vel íranó szavak esetében – a kivételeknek is van kivétele, és olykor bizony nem könnyű eldönteni, megérezni, hol indokolt a vesszőhasználat. Neked flottul megy? Íme, a kvíz, amellyel tesztelheted a tudásod.

A vesszőhanálat szabályai. Teszteld magad kvízünkkel!

Forrás: Shutterstock

Kvíz vesszőhasználat témában – Neked beletörik a bicskád?

A vesszők alapvető célja a mondaton belüli tagolás, amely segíti az írott szöveg érthetőségét és tükrözi a beszéd természetes tagolását.

A vessző elválasztja egymástól a különböző gondolati egységeket, elkülöníti egymástól többek között az azonos szerepű mondatrészeket, a magyarázatokat, az indulatszókat és a megszólításokat.

A vessző egyéb kardinális funkciója, hogy érzékeltesse a beszéd közbeni szüneteket.

Az általános intelligenciához hozzátartozik, hogy tudjuk, hogyan írunk bizonyos szavakat és kifejezéseket helyesen, ahogy az is, hová kötelező vesszőt tenni és hová tilos. Szinte mindenkinek van gyenge pontja a helyesírást illetően. Van, akinek a földrajzi szavak helyesírása okoz problémát, míg másokat az összetett szavak helyesírása izzaszt meg. Az általános és műveltségi kvízek megmozgatják az agyat, érdemes rendszeresen kitölteni őket.

Kvíz előtti dilemmák: hogy, mint, és elé mikor kötelező vesszőt tenni?

A „mint” elé akkor kell vessző, ha hasonlítást fejezünk ki, vagyis ha a „mint” az „ahogyan” határozószóval helyettesíthető. Ilyenkor a két elem nem azonos, csupán összehasonlítjuk őket, például: „Gyors, mint a róka.”

Nem kell vessző a „mint” elé, ha szerepet, minőséget vagy azonosítást fejez ki, tehát amikor azt mondjuk meg, hogy valaki vagy valami milyen szerepben jelenik meg: „Alexa mint szakértő szólalt fel.”

A „hogy" szócska előtt a legtöbb esetben vesszőt teszünk, hiszen összetett mondathatárt jelöl. Amennyiben megelőzi egy másik kötőszó – például az ahelyett, az anélkül, aszerint –, a szabály változik az alábbiak szerint: Elment otthonról, anélkül hogy hátranézett volna.

Az „és” elé nem teszünk vesszőt, ha azonos mondatrészeket kapcsol össze, például felsorolásban. Erre a legtipikusabb példa: Kenyeret és sajtot vettem. Amennyiben felsorolás a cél, akkor: Kenyeret, sajtot, joghurtot vettem.

Az „és” elé akkor kötelező vesszőt tenni, ha két önálló tagmondatot köt össze, vagyis ha mindkét rész külön is megállna mondatként: „Megérkeztem, és azonnal telefonáltam.”

A „vagy” esetében hasonló a szabály. Nem kell vessző, ha egyszerű választást fejez ki szavak vagy mondatrészek között: „Kávét vagy teát kérsz?” Vesszőt akkor teszünk elé, ha teljes tagmondatokat választ el egymástól, tehát ha mindkét oldalon külön alany és állítmány van: „Elindulunk, vagy itthon maradunk.”