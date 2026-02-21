Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Helyesírási kvíz haladóknak – Csak a magyarok egyharmada tudja, hová kell vesszőt tenni

magyar nyelv vessző kvíz mondatok
Jónás Ágnes
2026.02.21.
A vessző még a profi helyesírókat is elgondolkodtatja. Íme a kvíz, amibe sokak bicskája beletörik.

A vesszők helyére vonatkozóan is megvannak a szabályok a magyar nyelvben, de itt is – akárcsak a ly-vel és j-vel íranó szavak esetében – a kivételeknek is van kivétele, és olykor bizony nem könnyű eldönteni, megérezni, hol indokolt a vesszőhasználat. Neked flottul megy? Íme, a kvíz, amellyel tesztelheted a tudásod.

Kvíz vesszőhasználat témában – Neked beletörik a bicskád?

  • A vesszők alapvető célja a mondaton belüli tagolás, amely segíti az írott szöveg érthetőségét és tükrözi a beszéd természetes tagolását.
  • A vessző elválasztja egymástól a különböző gondolati egységeket, elkülöníti egymástól többek között az azonos szerepű mondatrészeket, a magyarázatokat, az indulatszókat és a megszólításokat. 
  • A vessző egyéb kardinális funkciója, hogy érzékeltesse a beszéd közbeni szüneteket.

Az általános intelligenciához hozzátartozik, hogy tudjuk, hogyan írunk bizonyos szavakat és kifejezéseket helyesen, ahogy az is, hová kötelező vesszőt tenni és hová tilos. Szinte mindenkinek van gyenge pontja a helyesírást illetően. Van, akinek a földrajzi szavak helyesírása okoz problémát, míg másokat az összetett szavak helyesírása izzaszt meg. Az általános és műveltségi kvízek megmozgatják az agyat, érdemes rendszeresen kitölteni őket.

Kvíz előtti dilemmák: hogy, mint, és elé mikor kötelező vesszőt tenni?

A „mint” elé akkor kell vessző, ha hasonlítást fejezünk ki, vagyis ha a „mint” az „ahogyan” határozószóval helyettesíthető. Ilyenkor a két elem nem azonos, csupán összehasonlítjuk őket, például: „Gyors, mint a róka.”

Nem kell vessző a „mint” elé, ha szerepet, minőséget vagy azonosítást fejez ki, tehát amikor azt mondjuk meg, hogy valaki vagy valami milyen szerepben jelenik meg: „Alexa mint szakértő szólalt fel.”

A „hogy" szócska előtt a legtöbb esetben vesszőt teszünk, hiszen összetett mondathatárt jelöl. Amennyiben megelőzi egy másik kötőszó – például az ahelyett, az anélkül, aszerint –, a szabály változik az alábbiak szerint: Elment otthonról, anélkül hogy hátranézett volna.  

Az „és” elé nem teszünk vesszőt, ha azonos mondatrészeket kapcsol össze, például felsorolásban. Erre a legtipikusabb példa: Kenyeret és sajtot vettem. Amennyiben felsorolás a cél, akkor: Kenyeret, sajtot, joghurtot vettem. 

Az „és” elé akkor kötelező vesszőt tenni, ha két önálló tagmondatot köt össze, vagyis ha mindkét rész külön is megállna mondatként: „Megérkeztem, és azonnal telefonáltam.”

A „vagy” esetében hasonló a szabály. Nem kell vessző, ha egyszerű választást fejez ki szavak vagy mondatrészek között: „Kávét vagy teát kérsz?” Vesszőt akkor teszünk elé, ha teljes tagmondatokat választ el egymástól, tehát ha mindkét oldalon külön alany és állítmány van: „Elindulunk, vagy itthon maradunk.”

Az alábbi kvízt a magyarok mindössze egyharmada tudja tökéletesen kitölteni. Te köztük vagy? 

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Melyik a helyes mondat vesszők szempontjából?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Kell, vagy nem kell vessző?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Kell vessző az alábbi mondatban az „és" kötőszó elé?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Kell, vagy nem kell vessző az alábbi mondatba?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Melyik mondatban tettük jó helyre a vesszőt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Ki kell-e tenni a vesszőt a „stb." elé az alábbi mondatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Kell vessző a mondatba?

Még több kvízre vágysz? Akkor ezek is érdekelhetnek:

Okosabb vagy egy 14 évesnél? − Helyesírási gyorsteszt

Derítsd ki, hogy maximum pontot kapnál-e a központi felvételi egyik feladatára!

10 szó, aminek a helyesírását illik tudni

Teszteld a tudásod kvízünkkel! 10 szó, aminek a helyesírását illene tudnod.

Te tudod, melyik idegen szó mit jelent? — Töltsd ki a kvízt, és kiderül!

Biztos, hogy a megfelelő kifejezést használod? Teszteld le magad!

 

