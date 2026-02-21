Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Istennők a vörös szőnyegen: A BAFTA-gála eddigi legszebb divatpillanatai

Getty Image - Scott Garfitt
világsztárok BAFTA vörös szőnyeg
Katalin hercegné istennőként, Margot Robbie Barbie babaként, Lady Gaga pedig szokásos gót királynőként írt történelmet a vörös szőnyegen. Mutatjuk a BAFTA-gála eddigi leggyönyörűbb estélyi ruháit és sztárjait!

Bár a BAFTA nem tartozik a legismertebb díjátadók közé, itt is elképesztő divatpillanatokat láthatunk, olyan nagy ikonoktól, mint Lady Gaga vagy Katalin hercegné. A gála kiemelten fontos esemény, mind a filmiparban, mind a divatiparban, így a sztároknak az öltözködésben is szigorú előírásokat kell követniük. Mutatjuk, azokat a kreációkat, amelyek divattörténelmet írtak a vörös szőnyegen! 

BAFTA-gála ikonikus viseletei
A BAFTA-gála eddigi legszebb divatpillanatai.
Forrás:  Getty Image

A BAFTA-gála történetének eddigi legszebb ruhái  

  • A BAFTA 2026-ban február 22-én kerül megrendezésre, majdnem egy hónappal az Oscar-gála előtt.  
  • Ezen az eseményen minden A-listás színész, sőt még a brit királyi család is részt szokott venni.  
  • A szigorú dresscode miatt a részvevőknek elegáns estélyi ruhákban kell megjelenniük, de ezt saját ízlésükre alakíthatják. Nézd meg azokat a tervezéseket, amelyről mai napig beszél a divatvilág! 

A BAFTA-gála különcnek számít a díjátadó szezonban. Mivel ez egy angol esemény, sokkal szigorúbb dresscode van érvényben más nemzetközi rendezvénnyel ellentétben. Hasonlóan a Golden Globe vörös szőnyegéhez, itt is az olyan földig érő estélyi ruhák elfogadottak, amelyek nem mutatnak túl sok bőrfelületet. Hiszen ki akarna összefutni Katalin hercegnével egy mélyen dekoltált neglizsében?  

Gwyneth Paltrow (1999) 

A színésznőt ebben az évben jelölték a legjobb női főszereplő díjra, a Szerelmes Shakespeare filmjéért. Mint az egyik esélyes nyertes, Gwyneth egy elképesztő, két részes, fekete összeállításban jelent meg. A kreáció apró kövekkel, és rojtokkal készült, így minden lépésénél szikrázott a megjelenése. 

Gwyneth Paltrow bafta-gálája
Gwyneth Paltrow az 1999-es BAFTA-gálán.
Forrás: Getty Images Europe

Angelina Jolie (2003)

A 2003-as BAFTA-díjátadóra Angelina egy Collette Dinnigan tervezésben jelent meg. Az izgalmas szín és a különleges selyem anyag extravagáns megjelenést adott neki. A ruhához csípőig érő póthajat és fekete magassarkút párosítottak. 

Angelina Jolie BAFTA-gálája
Angelina Jolie a 2003-as BAFTA-díjátadón.
Forrás: Getty Images Europe

Lady Gaga (2022) 

2022-ben az énekesnő egy méregzöld, bársony estélyit viselt, amit Ralph Lauren tervezett. Ha az egyedi ruha nem lett volna elég, egy extrém platformos fekete magassarkút választott hozzá, mindezt pedig egy tollas, fekete retiküllel koronázta meg. 

Lady Gaga BAFTA-gálája
Lady Gaga a 2022-es BAFTA-díjátadón.
Forrás:  Getty Image

Katalin hercegné (2023) 

Betegsége miatt Katalin hercegné 2023-ban volt utoljára a BAFTA-gálán. Légies, fehér ruháját Alexander McQueen tervezte, amit már több különböző alkalommal is viselt. Az etiketthez ragaszkodva fekete, hosszú kesztyű volt rajta. Az összhatás pedig lélegzetelállító volt!

Katalin hercegné BAFTA-gálája
Katalin hercegné és Vilmos herceg a 2023-as BAFTA-gálán.
Forrás: Chris Jackson Collection

Margot Robbie (2024) 

A Barbie-film lázában Margot Robbie egy fekete-rózsaszín estélyi ruhát választott a 2024-es BAFTA-díjátadóra. Ő volt a rendezvény egyik legkiemelkedőbb sztárja, ami az Armani tervezésnek is köszönhető.  

Margot Robbie BAFTA
Margot Robbie Armani ruhája a 2024-es BAFTA-gálán.
Forrás: BAFTA

