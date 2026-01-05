Őrszemek: sorozat a francia szuperkatonákról, akik simán felveszik a versenyt Amerika Kapitánnyal

A látványos, nagyköltségvetésű sci-fik terén eddig az amerikai stúdiók vitték a prímet, de az Őrszemek meglepően magabiztosan áll be melléjük a sorba. A háborús science fiction széria egyszerre idézi meg a képregényfilmek világát és az első világháborús frontok hangulatát, de közben erős egyedi arculatot teremt.

Őrszemek: a franciák válasz a szuperhős-univerzumokra

Az Őrszemek alkotói – Guillaume Lemans, Xabi Molia és Raphaëlle Richet – nagyot mertek álmodni. A sorozatot Édouard Salier és Thierry Poiraud rendezték, és nem nehéz felfedezni benne a nagy elődök hatását: a kritikusok Amerika Kapitányt, Ridley Scott Szárnyas fejvadászát vagy a háborús jelenetek intenzitása miatt Sam Mendes 1917 című filmjét is meg szokták említeni az alkotással kapcsolatban. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy az Őrszemek olcsó másolat lenne. A történet kifejezetten eredeti, a sorozat saját hangon beszél hatalomról, háborúról és az emberkísérletek morális dilemmáiról. Az első évad ősszel debütált, az epizódok pedig már elérhetők a CANAL+ streaming-szolgáltató katalógusában.

Képregényből a lövészárkokig

A széria Xavier Dorison és Enrique Breccia képregényeit dolgozza fel. A cselekmény az első világháború idején játszódik, a frontvonalak kegyetlen valóságát és a tudomány határainak nem éppen veszélytelen tágítását állítva középpontba. Főhősünk, Gabrielle (Louis Peres) a francia–német fronton szenved súlyos sebesüléseket, majd az arrasi hadikórházba kerül. Egy éjszaka azonban különös alakok jelennek meg az ágya mellett: egy titkos kutatócsoport ismeretlen eredetű injekciót ad be neki, majd Párizsba szállítják egy titkos laboratóriumba. Itt derül ki, hogy a „megfelelőnek” ítélt katonák szervezetébe Dyxenal nevű szérumot fecskendeznek, hogy élő fegyverekké, szuperkatonákká formálják őket.

Őrszemek

A front után a történet Párizs sötétebb negyedeibe is elvezet. Fontos szereplő a Báró, egy bordélyház tulajdonosa, aki a város alvilági köreinek egyik kulcsfigurája. Nála él Roxanne (Aurore Broutin), a különleges képességekkel rendelkező fiatal nő, akiről hamar kiderül, hogy kulcsszerepe lesz a kísérletek és a háttérben zajló hatalmi játszmák alakulásában.