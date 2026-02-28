Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Fájdalmas év lesz ez a szemeinknek: a tabi cipők 2026-ban is hódítanak

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divat cipőtrend tabi
Nagy Kata
2026.02.28.
A tabi cipő újra reflektorfénybe került és vele együtt a kérdés is: miért?! A split-toe dizájn egyesek szerint avantgárd, míg mások szerint felér egy vizuális zaklatással. Bármelyik táborba is tartozol, 2026-ban a tabi cipőket nem fogod tudni kikerülni!

A tabi cipő visszatérése olyan érzést vált ki bennünk, mintha a divattervezők tesztelnénk a tűréshatárunkat, ugyanis ez a megosztó darab se nem kényelmes, se nem szép, de cserébe elképesztően bizarr látványt nyújt. Pedig úgy néz ki, hogy 2026-ban ismét az egyik legdivatosabb lépő lesz majd – a kérdés, hogy létezik-e olyan, aki nem ironikusan viseli! 

Fiatal nő farmert dzsekit és tabi cipőt visel
A tabi cipő visszatért és rondább, mint valaha! 
Forrás: Getty Images Europe

A tabi cipő jött, látott és újra kétségbe ejtett bennünket

  • 2026-ban ismét a cipőtrendek középpontjába kerülnek a split-toe lábbelik. 
  • A tabi cipőket már most előszeretettel hordják az utcai divat nagyágyúi. 

Mi nők szeretjük azt gondolni, hogy fogékonyak vagyunk a különleges divatirányzatokra és nyitottan állunk a trendekhez, legyen szó a nagypapánk ruhatárának újragondolásáról vagy a gót trend elsajátításáról, de ha valamibe időről időre beletörik a bicskánk, az a tabi cipők megkedvelése. 

Ez a ronda cipő ugyanis konkrétan azt az érzetet kelti, mintha a lábujjaid összevesztek volna egymással, és ezért egy páros ujjú patás végtagjaivá fejlődtek volna, hogy aztán a két elszeparált kis otthonukból fújjanak egymásra.

Nemcsak egy újabb Instagram trend, jóval több annál: egy társadalmi kísérlet, ami azt hivatott eldönteni, hogy mennyi cikis trendet lehet még lenyomni a divat influenszerek torkán. 

a tabi cipő ára borsos lehet
A tabi cipő nem szép, nem elegáns, ellenben legalább jó drága! 
Forrás: GettyImages

Nos, a magunk részéről eddig és nem tovább, pláne, hogy az eredeti luxusverzió ára nagyjából 900 dollár, de még egy Steve Madden dupe-ért is több mint 100 dollárt kérnek el. Állítólag egyébként a balerinacipő és a patás állat szerelemgyermeke meglehetősen kényelmes és ha még ezt el is hisszük, felmerül a kérdés, hogy de mégis milyen áron?! 

tabi cipő után tabi csizma
Csak az igazán elhivatott divatdiktátorokon látni ezt a megosztó fazont. 
Forrás: Getty Images Europe

Mindezek ellenére az utcai divat nagyágyúi már lelkesen viselik ezt a meghökkentő darabot, és minket is arra buzdítanak, hogy merjünk egy kicsit kilépni a komfortzónánkból és bátran kísérletezzünk olyan darabokkal, amik leginkább egy elrontott kísérletre emlékeztetnek, mint az új ugly shoe trend esetében. 

@alinarolling #maisonmargiela #margielatabis #tabishoes #shoppinghaul #outfitideas #outfitinspo ♬ A tu lado - Edgar 🇲🇽

Ha szeretnél még a divattrendekről olvasni, ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Újra divat a fülklipsz és modernebb, mint gondolnád

Hangsúlyos és extravagáns kiegészítők fájdalom nélkül. Mutatjuk a legszebbeket.

4 friss szépségtrend, amik igazán meghatározzák majd a 2026-os évet

Az év eleji hónapok kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy kicsit megújuljunk: jöhetnek az új frizurák, sminkek és szépségápolási rutinok, amiket eddig csak kíváncsian nézegettük.

A divatdiktátor csajok és a sztárok most mind fülgyűrűt viselnek– GALÉRIA

Izgalmas és egyedi ékszerre vágysz? Nézd meg galériánkban a legjobbakat.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu