Fájdalmas év lesz ez a szemeinknek: a tabi cipők 2026-ban is hódítanak

A tabi cipő visszatérése olyan érzést vált ki bennünk, mintha a divattervezők tesztelnénk a tűréshatárunkat, ugyanis ez a megosztó darab se nem kényelmes, se nem szép, de cserébe elképesztően bizarr látványt nyújt. Pedig úgy néz ki, hogy 2026-ban ismét az egyik legdivatosabb lépő lesz majd – a kérdés, hogy létezik-e olyan, aki nem ironikusan viseli!
A tabi cipő jött, látott és újra kétségbe ejtett bennünket
- 2026-ban ismét a cipőtrendek középpontjába kerülnek a split-toe lábbelik.
- A tabi cipőket már most előszeretettel hordják az utcai divat nagyágyúi.
Mi nők szeretjük azt gondolni, hogy fogékonyak vagyunk a különleges divatirányzatokra és nyitottan állunk a trendekhez, legyen szó a nagypapánk ruhatárának újragondolásáról vagy a gót trend elsajátításáról, de ha valamibe időről időre beletörik a bicskánk, az a tabi cipők megkedvelése.
Ez a ronda cipő ugyanis konkrétan azt az érzetet kelti, mintha a lábujjaid összevesztek volna egymással, és ezért egy páros ujjú patás végtagjaivá fejlődtek volna, hogy aztán a két elszeparált kis otthonukból fújjanak egymásra.
Nemcsak egy újabb Instagram trend, jóval több annál: egy társadalmi kísérlet, ami azt hivatott eldönteni, hogy mennyi cikis trendet lehet még lenyomni a divat influenszerek torkán.
Nos, a magunk részéről eddig és nem tovább, pláne, hogy az eredeti luxusverzió ára nagyjából 900 dollár, de még egy Steve Madden dupe-ért is több mint 100 dollárt kérnek el. Állítólag egyébként a balerinacipő és a patás állat szerelemgyermeke meglehetősen kényelmes és ha még ezt el is hisszük, felmerül a kérdés, hogy de mégis milyen áron?!
Mindezek ellenére az utcai divat nagyágyúi már lelkesen viselik ezt a meghökkentő darabot, és minket is arra buzdítanak, hogy merjünk egy kicsit kilépni a komfortzónánkból és bátran kísérletezzünk olyan darabokkal, amik leginkább egy elrontott kísérletre emlékeztetnek, mint az új ugly shoe trend esetében.
