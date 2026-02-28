Fájdalmas év lesz ez a szemeinknek: a tabi cipők 2026-ban is hódítanak

A tabi cipő visszatérése olyan érzést vált ki bennünk, mintha a divattervezők tesztelnénk a tűréshatárunkat, ugyanis ez a megosztó darab se nem kényelmes, se nem szép, de cserébe elképesztően bizarr látványt nyújt. Pedig úgy néz ki, hogy 2026-ban ismét az egyik legdivatosabb lépő lesz majd – a kérdés, hogy létezik-e olyan, aki nem ironikusan viseli!

A tabi cipő visszatért és rondább, mint valaha!

Forrás: Getty Images Europe

A tabi cipő jött, látott és újra kétségbe ejtett bennünket 2026-ban ismét a cipőtrendek középpontjába kerülnek a split-toe lábbelik.

A tabi cipőket már most előszeretettel hordják az utcai divat nagyágyúi.

Mi nők szeretjük azt gondolni, hogy fogékonyak vagyunk a különleges divatirányzatokra és nyitottan állunk a trendekhez, legyen szó a nagypapánk ruhatárának újragondolásáról vagy a gót trend elsajátításáról, de ha valamibe időről időre beletörik a bicskánk, az a tabi cipők megkedvelése.

Ez a ronda cipő ugyanis konkrétan azt az érzetet kelti, mintha a lábujjaid összevesztek volna egymással, és ezért egy páros ujjú patás végtagjaivá fejlődtek volna, hogy aztán a két elszeparált kis otthonukból fújjanak egymásra.

Nemcsak egy újabb Instagram trend, jóval több annál: egy társadalmi kísérlet, ami azt hivatott eldönteni, hogy mennyi cikis trendet lehet még lenyomni a divat influenszerek torkán.

A tabi cipő nem szép, nem elegáns, ellenben legalább jó drága!

Forrás: GettyImages

Nos, a magunk részéről eddig és nem tovább, pláne, hogy az eredeti luxusverzió ára nagyjából 900 dollár, de még egy Steve Madden dupe-ért is több mint 100 dollárt kérnek el. Állítólag egyébként a balerinacipő és a patás állat szerelemgyermeke meglehetősen kényelmes és ha még ezt el is hisszük, felmerül a kérdés, hogy de mégis milyen áron?!

Csak az igazán elhivatott divatdiktátorokon látni ezt a megosztó fazont.

Forrás: Getty Images Europe

Mindezek ellenére az utcai divat nagyágyúi már lelkesen viselik ezt a meghökkentő darabot, és minket is arra buzdítanak, hogy merjünk egy kicsit kilépni a komfortzónánkból és bátran kísérletezzünk olyan darabokkal, amik leginkább egy elrontott kísérletre emlékeztetnek, mint az új ugly shoe trend esetében.

