Ha ilyen kanapéd van, azonnal vidd a szeméttelepre – Egykor a felnőtt lét jelképe volt, ma már ultra ciki

Ami néhány éve még a kifinomult ízlés és a biztos egzisztencia jele volt, ma már könnyen avítt hatást kelthet. A lakberendezési trendek gyorsabban változnak, mint hinnénk. Most épp egy ikonikus nappalibútor, az a bizonyos kanapé került célkeresztbe.

A nappali mindig is az otthon középpontja volt. Itt gyűlik össze a család, fogadjuk a vendégeket, zajlanak a nagy baráti beszélgetések, és sokszor erre a helyiségre fordítjuk a legtöbb kreatív energiánkat. Éppen ezért nem mindegy, milyen bútor uralja a szoba atmoszféráját. A beépített szekrényeken túl, van egy másik túlméretezett lakberendezési red flag is, ami képes teljesen megváltoztatni az összhatást. Mutatjuk, melyik típusú kanapé tereli nem jó irányba az otthonod!

lakberendezési trend 2026, kanapé
Megváltozott a lakberendezési trend 2026-ban: ez a kanapé már nem divat.
Forrás: 123.rf.com

Kanapécserére fel!

A lakberendezési trend 2026-ban egyértelműen a könnyedebb, szellősebb enteriőrök felé mozdult el. A tervezők a finom vonalvezetést, a légies szerkezeteket és a Tyra Banks előszobájához hasonló természetes textúrákat részesítik előnyben. A cél, hogy a tér funkcionálisan légies maradjon, csupa olyan bútorral, amelyek engedik lélegezni a szobát, és még véletlenül sem nyomják össze. Talán már te is érzed, hogy a túl sötét, tömbszerű darabok ezzel szemben könnyen nehézkessé teszik a hangulatot. Nem a minimalizmusra kell törekedni – idén ráadásul már a csodás midimalizmus hódít –, hanem a szellősebb berendezésre. 

nagy bőrkanapé
A nagy, robusztus bőrkanapék megfojtják a teret.
Forrás: 123.rf.com

Itt jön a csavar, a szakértők szerint ugyanis különösen egy bizonyos kanapétípus számít ma már idejétmúltnak. Ez pedig nem más – dobpergést kérünk –, mint a hatalmas, sötétbarna bőrkanapé. Ami egykor a felnőtt nappali státuszszimbóluma volt, az ma sokak szemében inkább a 90-es évek idejétmúlt világát idézi. A lábazatot eltakaró, gyakran L-alakú vagy több elemből álló, vaskos kialakítás, a fényes, egyszínű felület és a masszív karfák együtt olyan vizuális tömeget alkotnak, amely elnehezíti a teret.

Miért szabadulj meg a bőrkanapédtól?

A probléma nem feltétlenül az anyaggal van. A bőrkanapé önmagában lehet elegáns és időtálló, de a klasszikus, robusztus fazon ma már ritkán illeszkedik a modern lakások világába. Különösen kisebb alapterület esetén válik zavaróvá, amikor a kanapé szó szerint ráül a nappalira, és minden más dekorációs elem háttérbe szorul mellette.

nappali bőrkanapé
Nem kell feltétlenül lemondanod a bőrkanapéról. Válassz a nappaliba kevésbé domináns típust.
Forrás: 123.rf.com

Mit válassz helyette?

A lakberendezési trend 2026-ban egyértelműen azon darabok felé húz, amelyek látható lábakon állnak, finomabb arányokkal dolgoznak, és akár világosabb, textil jellegű kárpitozással készülnek. A bouclé, a bársony vagy a strukturált szövetek melegebb, barátságosabb atmoszférát teremtenek, miközben nem nehezítik el a teret. A moduláris megoldások és a színesebb, karakteresebb formák pedig személyesebbé teszik az enteriőrt.

A bőrkanapé ideje lejárt

Ha a nappalid közepén egy nagy, sötét, vaskos bőrkanapé trónol, és valamiért már nem érzed igazán frissnek a teret, lehet, hogy nem véletlen. A mai trendek a könnyedséget, az arányosságot és a vizuális szabadságot helyezik előtérbe. Nem feltétlenül kell azonnal a szeméttelepre vinni a régi darabot – szuper lehet egy nyaralóba, de rászoruló családoknak is felajánlhatod  –, de ha felújításon gondolkodsz, érdemes elengedni a múlt ikonikus, ám mára kissé megfáradt jelképeit.

