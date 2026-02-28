Ha ilyen kanapéd van, azonnal vidd a szeméttelepre – Egykor a felnőtt lét jelképe volt, ma már ultra ciki

A nappali mindig is az otthon középpontja volt. Itt gyűlik össze a család, fogadjuk a vendégeket, zajlanak a nagy baráti beszélgetések, és sokszor erre a helyiségre fordítjuk a legtöbb kreatív energiánkat. Éppen ezért nem mindegy, milyen bútor uralja a szoba atmoszféráját. A beépített szekrényeken túl, van egy másik túlméretezett lakberendezési red flag is, ami képes teljesen megváltoztatni az összhatást. Mutatjuk, melyik típusú kanapé tereli nem jó irányba az otthonod!

Megváltozott a lakberendezési trend 2026-ban: ez a kanapé már nem divat.

Kanapécserére fel!

A lakberendezési trend 2026-ban egyértelműen a könnyedebb, szellősebb enteriőrök felé mozdult el. A tervezők a finom vonalvezetést, a légies szerkezeteket és a Tyra Banks előszobájához hasonló természetes textúrákat részesítik előnyben. A cél, hogy a tér funkcionálisan légies maradjon, csupa olyan bútorral, amelyek engedik lélegezni a szobát, és még véletlenül sem nyomják össze. Talán már te is érzed, hogy a túl sötét, tömbszerű darabok ezzel szemben könnyen nehézkessé teszik a hangulatot. Nem a minimalizmusra kell törekedni – idén ráadásul már a csodás midimalizmus hódít –, hanem a szellősebb berendezésre.

A nagy, robusztus bőrkanapék megfojtják a teret.

Itt jön a csavar, a szakértők szerint ugyanis különösen egy bizonyos kanapétípus számít ma már idejétmúltnak. Ez pedig nem más – dobpergést kérünk –, mint a hatalmas, sötétbarna bőrkanapé. Ami egykor a felnőtt nappali státuszszimbóluma volt, az ma sokak szemében inkább a 90-es évek idejétmúlt világát idézi. A lábazatot eltakaró, gyakran L-alakú vagy több elemből álló, vaskos kialakítás, a fényes, egyszínű felület és a masszív karfák együtt olyan vizuális tömeget alkotnak, amely elnehezíti a teret.

Miért szabadulj meg a bőrkanapédtól?

A probléma nem feltétlenül az anyaggal van. A bőrkanapé önmagában lehet elegáns és időtálló, de a klasszikus, robusztus fazon ma már ritkán illeszkedik a modern lakások világába. Különösen kisebb alapterület esetén válik zavaróvá, amikor a kanapé szó szerint ráül a nappalira, és minden más dekorációs elem háttérbe szorul mellette.

Nem kell feltétlenül lemondanod a bőrkanapéról. Válassz a nappaliba kevésbé domináns típust.

Mit válassz helyette?

A lakberendezési trend 2026-ban egyértelműen azon darabok felé húz, amelyek látható lábakon állnak, finomabb arányokkal dolgoznak, és akár világosabb, textil jellegű kárpitozással készülnek. A bouclé, a bársony vagy a strukturált szövetek melegebb, barátságosabb atmoszférát teremtenek, miközben nem nehezítik el a teret. A moduláris megoldások és a színesebb, karakteresebb formák pedig személyesebbé teszik az enteriőrt.

A bőrkanapé ideje lejárt Ha a nappalid közepén egy nagy, sötét, vaskos bőrkanapé trónol, és valamiért már nem érzed igazán frissnek a teret, lehet, hogy nem véletlen. A mai trendek a könnyedséget, az arányosságot és a vizuális szabadságot helyezik előtérbe. Nem feltétlenül kell azonnal a szeméttelepre vinni a régi darabot – szuper lehet egy nyaralóba, de rászoruló családoknak is felajánlhatod –, de ha felújításon gondolkodsz, érdemes elengedni a múlt ikonikus, ám mára kissé megfáradt jelképeit.

