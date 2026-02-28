Minisorozattal bővülhet A Korona – A hollywoodi stúdiók egymást tapossák András botrányának feldolgozásáért

A hollywoodi stúdiók versenyt futnak, hogy elsőként vigyék vászonra Andrew Mountbatten-Windsor volt herceg bukását. Lapinformációk szerint a Netflix újjáélesztené A Korona (The Crown) sorozatát, András történetét egy miniszéria keretén belül dolgoznák fel.

Andrew Mountbatten-Windsor bukása a brit királyi család legnagyobb botránya.

András volt herceget február 19-én letartóztatták, majd kiengedték, nyomoznak ellene, ha a vádak beigazolódnak, börtönbe kerülhet.

A Netflix minisorozatban dolgozhatná fel az ügyet.

A Korona jogait a Left Bank Pictures birtokolja.

Más stúdiók is versenyben vannak a történetért.

Minisorozattal folytatódna A Korona: András történetét mutatná be

A Daily Mail értesülései szerint a Netflix már tárgyalásokat folytat a Left Bank Picturesszel, A Korona jogainak tulajdonosával. Különkiadást terveznének, amelynek Andrew Mountbatten-Windsor botrányai lennének a középpontban. A lap forrása szerint a projekt nem egy új évad lenne, ugyanis A Korona sorozat véget ért. A tárgyalások egy minisorozat forgatásáról szólnak, amely András történetét mesélné el, és legalább annyira drámai, ha nem drámaibb lenne, mint A Korona évadai.

A Korona hat évada Erzsébet királynő uralkodásának idején játszódik.

A Korona (The Crown) hat évadon át futott a Netflixen 2016. november 4. és 2023. december 14. között, és ez idő alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert.

A stúdiók harcolnak a bukássztoriért

A Netflix mellett más nagy stúdiók is érdeklődnek a botrány feldolgozása iránt. A hírek szerint a Disney Studios és az Amazon MGM Studios is filmre vinné Andrew Mountbatten-Windsor ügyét. „Forgatókönyvírók bombáznak bennünket, akik meg akarják írni ezt a történetet. Hollywoodban most azon megy a verseny, hogy melyik legyen az első stúdió, amely András-filmet készít” – nyilatkozta egy forrás a Disneytől. A történetért való harcot megerősítette Jeremy Brock forgatókönyvíró is, aki az Amazon MGM Studios Egy nagyon királyi botrány című filmjét írta. „András bukásában a görög tragédiák minden eleme benne van. Ha lehántjuk róla a hatalom minden külső jegyét – a királyi címét, a befolyását –, és megnézzük a képet, amelyen a rendőrségről kihajtó autó hátsó ülésén ül, már csak egy lesújtott, középkorú férfit látunk. Szomorú, de a tragédiája a mi szórakozásunk lesz. Ha engem kérnének fel, biztosan megírnám” – nyilatkozta Brock.