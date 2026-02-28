Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
The Crown

Minisorozattal bővülhet A Korona – A hollywoodi stúdiók egymást tapossák András botrányának feldolgozásáért

The Crown Andrew Mountbatten-Windsor A korona Netflix András herceg
A Netflix azt fontolgatja, hogy új formában éleszti fel Emmy-díjas brit királyi drámáját. A Korona különkiadása Andrew Mountbatten-Windsor nyilvános megszégyenítésére fókuszálna.

A hollywoodi stúdiók versenyt futnak, hogy elsőként vigyék vászonra Andrew Mountbatten-Windsor volt herceg bukását. Lapinformációk szerint a Netflix újjáélesztené A Korona (The Crown) sorozatát, András történetét egy miniszéria keretén belül dolgoznák fel. 

Andrew Mountbatten-Windsor bukástörténetével új évadot kapna A Korona.
Andrew Mountbatten-Windsor bukástörténetével különkiadást kapna A Korona. 
Forrás: Getty Images
  • Andrew Mountbatten-Windsor bukása a brit királyi család legnagyobb botránya.
  • András volt herceget február 19-én letartóztatták, majd kiengedték, nyomoznak ellene, ha a vádak beigazolódnak, börtönbe kerülhet. 
  • A Netflix minisorozatban dolgozhatná fel az ügyet.
  • A Korona jogait a Left Bank Pictures birtokolja.
  • Más stúdiók is versenyben vannak a történetért.

Minisorozattal folytatódna A Korona: András történetét mutatná be

A Daily Mail értesülései szerint a Netflix már tárgyalásokat folytat a Left Bank Picturesszel, A Korona jogainak tulajdonosával. Különkiadást terveznének, amelynek Andrew Mountbatten-Windsor botrányai lennének a középpontban.  A lap forrása szerint a projekt nem egy új évad lenne, ugyanis A Korona sorozat véget ért. A tárgyalások egy minisorozat forgatásáról szólnak, amely András történetét mesélné el, és legalább annyira drámai, ha nem drámaibb lenne, mint A Korona évadai. 

A Korona 6 évada Erzsébet királynő uralkodásának idején játszódik.
A Korona hat évada Erzsébet királynő uralkodásának idején játszódik.
Forrás: 123.rf.com

A Korona (The Crown) hat évadon át futott a Netflixen 2016. november 4. és 2023. december 14. között, és ez idő alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert.

A Korona hat évadon át futott a Netflixen 2016. november 4. és 2023. december 14. között, és ez idő alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert.
A Korona hat évadon át futott a Netflixen 2016. november 4. és 2023. december 14. között, és ez idő alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert.
Forrás: Getty Images

A stúdiók harcolnak a bukássztoriért

A Netflix mellett más nagy stúdiók is érdeklődnek a botrány feldolgozása iránt. A hírek szerint a Disney Studios és az Amazon MGM Studios is filmre vinné Andrew Mountbatten-Windsor ügyét. „Forgatókönyvírók bombáznak bennünket, akik meg akarják írni ezt  a történetet. Hollywoodban most azon megy a verseny, hogy melyik legyen az első stúdió, amely András-filmet készít” – nyilatkozta egy forrás a Disneytől. A történetért való harcot megerősítette Jeremy Brock forgatókönyvíró is, aki az Amazon MGM Studios Egy nagyon királyi botrány című filmjét írta. „András bukásában a görög tragédiák minden eleme benne van. Ha lehántjuk róla a hatalom minden külső jegyét – a királyi címét, a befolyását –, és megnézzük a képet, amelyen a rendőrségről kihajtó autó hátsó ülésén ül, már csak egy lesújtott, középkorú férfit látunk. Szomorú, de a tragédiája a mi szórakozásunk lesz. Ha engem kérnének fel, biztosan megírnám” – nyilatkozta Brock.

Andrew Mountbatten-Windsor az autó hátsó ülésén, miután kiengedték a rendőrségről.
„Ha megnézzük a képet, amelyen a rendőrségről kihajtó autó hátsó ülésén ül, már csak egy lesújtott, középkorú férfit látunk.”
Forrás: Getty Images

Mivel gyanúsítják Andrew Mountbatten-Windsort?

A múlt hónapban nyilvánosságra hozták az Epstein-akták egy részét, amelyekben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson több alkalommal név szerint szerepelt. Február elején a Temze-völgyi rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok annak az állításnak járnak utána, hogy András kereskedelmi küldötti minőségében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. A volt herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, azóta szabadon engedték. A hatóságok megerősítették: átkutatták András berkshire-i és norfolki ingatlanát is. 

Még korai azon gondolkodni, ki játszaná Andrást

A sorozat készítői állítólag már a középkorú András szerepére is alig találtak színészt. Jólértesültek azt állították, hogy senki nem szeretné, ha az akkor már a kitudódott Epstein-kapcsolatokról elhíresült királyi családtaggal azonosítanák. A Netflix cáfolta a pletykákat, és A Korona készítői kijelentették, semmi nehézséggel nem küzdenek a szereplőválogatás során. A 4. évadban Tom Byrne játszotta a fiatalabb Andrást, a középkorú herceget (az 5. és 6. évadban) James Murray angol színész alakította. A Varietynek 2022-ben azt nyilatkozta, hogy szereti a megosztó szerepeket, ráadásul nem dokumentumfilmet, hanem történelmi drámát készítettek. „Nagyon megtisztelő volt a felkérés és kiváltságos vagyok, hogy felajánlották nekem a szerepet. És nagyon élveztem eljátszani” − jelentette ki. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Meztelen masszázs a Buckingham-palotában: újabb súlyos vádak merültek fel András ellen

Egy francia masszőrnő azt állítja, hogy 2000 júniusában meztelen masszázst adott Andrásnak a Buckingham-palotában. Monique Giannellonit Jeffrey Epstein társa, Ghislaine Maxwell ajánlotta be Andrew Mountbatten-Windsornak. A találkozóért – állítása szerint – a királyi család számlájáról fizettek.

Újabb csapás érte a kegyvesztett Andrást: szigorú szankciókat vezetett be Károly király testvére új otthonában

Az egykori herceg helyzete az elmúlt hetekben tovább romlott. Andrew Mountbatten-Windsor gyakorlatilag ki se teheti a lábát a házából, társaságát csupán kutyái – köztük néhai édesanyja két corgija – jelentik.

Újabb kínos részletek az Epstein-aktákból: magasrangú angol rendőrök őrizték Jeffrey Epstein villáját András herceg látogatásakor

Az amerikai igazságügyi minisztérium által nyilvánosságra hozott e-mailek újabb kellemetlen részleteket tártak fel András herceg és Jeffrey Epstein kapcsolatáról. A dokumentumok szerint londoni rendőrtisztek kaptak utasítást arra, hogy biztosítsák a védelmet az Epstein New York-i otthonában tartott vacsorán, amelyen András herceg is részt vett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu