Minisorozattal bővülhet A Korona – A hollywoodi stúdiók egymást tapossák András botrányának feldolgozásáért

A hollywoodi stúdiók versenyt futnak, hogy elsőként vigyék vászonra Andrew Mountbatten-Windsor volt herceg bukását. Lapinformációk szerint a Netflix újjáélesztené A Korona (The Crown) sorozatát, András történetét egy miniszéria keretén belül dolgoznák fel.
- Andrew Mountbatten-Windsor bukása a brit királyi család legnagyobb botránya.
- András volt herceget február 19-én letartóztatták, majd kiengedték, nyomoznak ellene, ha a vádak beigazolódnak, börtönbe kerülhet.
- A Netflix minisorozatban dolgozhatná fel az ügyet.
- A Korona jogait a Left Bank Pictures birtokolja.
- Más stúdiók is versenyben vannak a történetért.
Minisorozattal folytatódna A Korona: András történetét mutatná be
A Daily Mail értesülései szerint a Netflix már tárgyalásokat folytat a Left Bank Picturesszel, A Korona jogainak tulajdonosával. Különkiadást terveznének, amelynek Andrew Mountbatten-Windsor botrányai lennének a középpontban. A lap forrása szerint a projekt nem egy új évad lenne, ugyanis A Korona sorozat véget ért. A tárgyalások egy minisorozat forgatásáról szólnak, amely András történetét mesélné el, és legalább annyira drámai, ha nem drámaibb lenne, mint A Korona évadai.
A Korona (The Crown) hat évadon át futott a Netflixen 2016. november 4. és 2023. december 14. között, és ez idő alatt összesen 21 Emmy-díjat nyert.
A stúdiók harcolnak a bukássztoriért
A Netflix mellett más nagy stúdiók is érdeklődnek a botrány feldolgozása iránt. A hírek szerint a Disney Studios és az Amazon MGM Studios is filmre vinné Andrew Mountbatten-Windsor ügyét. „Forgatókönyvírók bombáznak bennünket, akik meg akarják írni ezt a történetet. Hollywoodban most azon megy a verseny, hogy melyik legyen az első stúdió, amely András-filmet készít” – nyilatkozta egy forrás a Disneytől. A történetért való harcot megerősítette Jeremy Brock forgatókönyvíró is, aki az Amazon MGM Studios Egy nagyon királyi botrány című filmjét írta. „András bukásában a görög tragédiák minden eleme benne van. Ha lehántjuk róla a hatalom minden külső jegyét – a királyi címét, a befolyását –, és megnézzük a képet, amelyen a rendőrségről kihajtó autó hátsó ülésén ül, már csak egy lesújtott, középkorú férfit látunk. Szomorú, de a tragédiája a mi szórakozásunk lesz. Ha engem kérnének fel, biztosan megírnám” – nyilatkozta Brock.
Mivel gyanúsítják Andrew Mountbatten-Windsort?
A múlt hónapban nyilvánosságra hozták az Epstein-akták egy részét, amelyekben Andrew Mountbatten-Windsor és volt felesége, Sarah Ferguson több alkalommal név szerint szerepelt. Február elején a Temze-völgyi rendőrség vizsgálatot indított. A hatóságok annak az állításnak járnak utána, hogy András kereskedelmi küldötti minőségében bizalmas információkat oszthatott meg Epsteinnel. A volt herceget közhivatali visszaélés gyanújával vették őrizetbe, azóta szabadon engedték. A hatóságok megerősítették: átkutatták András berkshire-i és norfolki ingatlanát is.
Még korai azon gondolkodni, ki játszaná Andrást
A sorozat készítői állítólag már a középkorú András szerepére is alig találtak színészt. Jólértesültek azt állították, hogy senki nem szeretné, ha az akkor már a kitudódott Epstein-kapcsolatokról elhíresült királyi családtaggal azonosítanák. A Netflix cáfolta a pletykákat, és A Korona készítői kijelentették, semmi nehézséggel nem küzdenek a szereplőválogatás során. A 4. évadban Tom Byrne játszotta a fiatalabb Andrást, a középkorú herceget (az 5. és 6. évadban) James Murray angol színész alakította. A Varietynek 2022-ben azt nyilatkozta, hogy szereti a megosztó szerepeket, ráadásul nem dokumentumfilmet, hanem történelmi drámát készítettek. „Nagyon megtisztelő volt a felkérés és kiváltságos vagyok, hogy felajánlották nekem a szerepet. És nagyon élveztem eljátszani” − jelentette ki.
