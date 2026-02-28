Fogyás életmódváltással: így szabadulj meg 10 kilótól rövid idő alatt

Sokan úgy gondolják, hogy a változás csak akkor kezdődik el, amikor már elégedetlenek a külsejükkel, Szandi azonban egészen más utat járt be. Bár mindig elfogadta magát, a hormonális problémák és a sikertelen babatervezés végül arra ösztönözték, hogy új alapokra helyezze az életét. A fogyás életmódváltással nála nem egy rövid diéta volt, hanem egy hosszú folyamat, amely során megtanulta, hogyan figyeljen valóban a testére.
Fogyás életmódváltással – A lehetetlen nem létezik
- A fogyás életmódváltással Szandinál a hormonális egyensúly helyreállításában is segített.
- A rendszeres sport és a tudatos étrend nemcsak a testét, hanem a közérzetét is megváltoztatta.
- A tudatos bevásárlásnak köszönhetően ma már kevesebbet költ élelmiszerre.
- A súlyzós edzés korábbi félelmei ellenére az egyik legnagyobb motivációjává vált.
- A változás hatására önbizalma és kisugárzása is látványosan erősödött.
- Szandi szerint a fittséget nem lehet megvenni, csak kitartó munkával elérni.
Számost csodás fogyásról számoltunk már be az elmúlt időszakban, ami mind azt bizonyítja, hogy a lehetetlen nem létezik; akaraterővel és kitartással bárki képes egészséges életet élni és nagyobb súlyfeleslegtől is megszabadulni, kortól függetlenül, 40 felett is. A hatékony fogyás kulcsa az életmódváltás.
Sokszor a megszokott komfortzónánk a legnagyobb akadályunk. Szandi sokáig azért nem változtatott az életmódján, mert úgy vélte, hogy jól érzi magát a bőrében, sőt a hozzá közel állók is úgy szerették, amilyen volt.
Az életmódváltás legnehezebb része: elkezdeni
Minden kezdet nehéz, szokták mondani. Különösen igaz ez akkor, ha teljesen új irányt szeretnénk szabni a mindennapjainknak, a szokásainknak, az életmódunknak.
„Azt gondoltam: minek erőlködjek?!”
Szandi világéletében teltebb alkatúnak számított, de soha nem volt rossz önképe magáról.
„Mindig erős fizikumú testtel rendelkeztem. Nagy volt a combom, vádlim, soha nem volt nőies lábam, amit egész fiatalon szégyelltem, de felnőtt koromra megbarátkoztam a testemmel. A probléma inkább az volt, hogy a hormonrendszerem teljesen felborult. Tizenhárom éves korom óta küszködtem a menstruációmmal. Volt, hogy kétszer jött meg egy hónapban, sokszor 10-12 napig tartott. Előtte rendszeresen fájt a fejem, derekam, annyira feszült, ingerült voltam, hogy sokszor még én is nehezen viseltem el magam. Sajnos soha nem étkeztem egészségesen, soha nem néztem, hogy mikor, mit, mennyek eszek. Sőt, azt hangoztattam, hogy: „Minek diétázni! Fogadd el magad úgy, ahogy vagy!”. Persze, amikor belenéztem a tükörbe és láttam, hogy itt is, ott is van egy kis hurka, akkor nem esett jól a lelkemnek, de ettől függetlenül nem küzdöttem ellene. Úgy voltam vele, hogy így is szeretnek, minek erőlködjek, szenvedjek?!"
„Kisbabát akartam, hogy betöltsem a hiányt”
Szeretett nagymamáját 2022 decemberében veszítette el. Nagyon megviselte, hogy ő már nincs többé, és sokáig nem tudta, hogyan dolgozza fel a hiányt.
„Angliában élek, baromi nehezen éltem meg azt is, hogy nem voltam mellette. Azt hittem, hogy az lenne az egyetlen gyógyír, ha szülnék egy kisbabát. Orvosról orvosra jártunk a párommal, hogy minél előbb megfoganjon a gyerek. Ám 23 hónapig hiába próbálkoztunk. Nem csak, hogy a baba nem jött össze, annak a kapcsolatnak is vége lett. Igazából ezzel indult el egy komolyabb változás. Elkezdtem odafigyelni magamra, az étkezéseimre és rendszeresebben eljártam edzeni. Szerintem sokaknál azért fájdalmas az életmódváltás, mert kötelezőnek gondolják a diétát, a sportot. Nálam valahogy az történt, hogy ráálltam arra, hogy most ez van, ezt csinálom, és elkezdtem élvezni az egész folyamatot. Az első 3 hónapban voltak nehézségek, de inkább amiatt, hogy meg kellett tanulni, hogy mit vehetek meg a boltban, mi mennyi kalóriát, zsírt, fehérjét, szénhidrátot tartalmaz. Mostanra rutinná vált az egész, már tudom, hogy mihez nyúlhatok a boltban."
A hatékony fogyás receptje
A megfelelő diéta és a rendszeres testmozgás nem csak a fogyásban segít, hanem egészséget és minőségi életmódbeli változásokat is magával hoz.
„Fele annyit fizetek a boltban”
Szandi elhagyta a cukrot, az olajat, helyettük mézet, kókuszzsírt vagy olívaolajat használ. Hétfőtől péntekig csirkét, marhát, pulykát eszik rizzsel, krumplival, az előírt étrendje szerint, viszont fontos számára, hogy hétvégén megajándékozza magát egy kis élményevéssel, ilyenkor akár pizza vagy sajtos-tejfölös lángos is belefér.
„Régen én is azt gondoltam, hogy az egészséges táplálkozás milyen sokba kerül. Nagyon meglepő, de amióta így étkezek, fele annyit költök a boltban bevásárláskor. De igazából megfizethetetlen a változás, amin átmentem. A mai világban sok mindent meg lehet csináltatni, venni, de azt nem tudod megvásárolni, hogy egészséges, fitt, izmos legyél. Ha valaki rád néz, akkor tudja, hogy ebben baromi sok meló van. Nemcsak a megjelenésed más ettől, hanem az egész kisugárzásod. Tavaly, amikor bementem egy állásinterjúra, csodálkozva néztek, honnan ez az energia?! Az emberek másképp néznek rám, mint régen, mert minden szempontból megváltoztam, még a nőktől is elismerő pillantásokat, kedves szavakat kapok."
„Azt hittem, a súlyzós edzés nem való nekem”
Szandi gyerekkora óta sportolt valamit, kézilabdázott, táncolt, felnőttként boxolt, rúdtáncolt. Három éve lett a konditermi edzés szerelmese.
„A súlyzós edzésről azt gondoltam, hogy unalmas és nem nekem való. A volt párom hatására próbáltam ki, szép lassan megszerettem, most pedig egyenesen imádom. Tavaly áprilisra fogytam le és értem el a kitűzött 51 kg-t. Amikor ez meglett, kerestem egy személyi edzőt, mert szerettem volna izmosabb lenni. Havonta egyszer találkozunk, nekem ennyi elég ahhoz, hogy megadja a kellő löketet, motivációt, szakmai eligazítást. Azóta felszedtem 11 kg izmot, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy a genetikámnak köszönhetően, nekem könnyebben megy az izomépítés. Ismerősök gyakran bíztatnak, hogy induljak el valamilyen versenyen. Profi testépítő nem szeretnék lenni, mert étkezés terén sok lemondással járna. Az lett az idei célom, hogy elinduljak egy hyrox versenyen, aminek az a lényege, hogy minél hamarabb végig menj a pályán, van benne 8km futás és funkcionális gyakorlatok is."
Helyreállt a ciklusa
Szandi szerint a tudatos életmódváltásnak, vagyis a rendszeres sportnak és az egészséges táplálkozásnak együtt köszönhető az, hogy számos korábbi problémája elmúlt.
„A legfontosabb, hogy az elmúlt 7-8 hónapban rendszeres lett a ciklusom, és nincs előtte semmilyen fájdalmam. Néznem kell a naptárat, hogy mikor fog megjönni, mert minden korábbi tünetem megszűnt. Régen nem tudtam tévé nélkül elaludni, mert ha kikapcsoltam, akkor kattogott az agyam valamin. Jó ideje már, hogy ez is megszűnt, most már tévézés nélkül is könnyedén elalszom esténként. Gyerekkorom óta tikkeltem, így jött ki a belső feszültségem, ami miatt mindig is furán néztek rám az emberek. Pár hónapja ezt a szokást is elhagytam. Végre a helyemen vagyok, soha nem éreztem magam még ilyen jól. Mindenkinek azt üzenem, hogy tartson ki, a változáshoz idő kell, de fontos, hogy ne átmeneti kalandként gondoljunk erre az utazásra. Ne azért változtassunk az étkezésen, hogy nyárra bomba alakunk legyen, mert akkor az előbb-utóbb vissza fog jönni. Az egészséges életmódot úgy kell kialakítani, hogy az év minden hónapjában a mienk legyen."
