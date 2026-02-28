Fogyás életmódváltással: így szabadulj meg 10 kilótól rövid idő alatt

Sokan úgy gondolják, hogy a változás csak akkor kezdődik el, amikor már elégedetlenek a külsejükkel, Szandi azonban egészen más utat járt be. Bár mindig elfogadta magát, a hormonális problémák és a sikertelen babatervezés végül arra ösztönözték, hogy új alapokra helyezze az életét. A fogyás életmódváltással nála nem egy rövid diéta volt, hanem egy hosszú folyamat, amely során megtanulta, hogyan figyeljen valóban a testére.

Fogyás életmódváltással: így nézett ki Szandra az átalakulása előtt.

Forrás: Fanny magazin

Fogyás életmódváltással – A lehetetlen nem létezik A fogyás életmódváltással Szandinál a hormonális egyensúly helyreállításában is segített.

A rendszeres sport és a tudatos étrend nemcsak a testét, hanem a közérzetét is megváltoztatta.

A tudatos bevásárlásnak köszönhetően ma már kevesebbet költ élelmiszerre.

A súlyzós edzés korábbi félelmei ellenére az egyik legnagyobb motivációjává vált.

A változás hatására önbizalma és kisugárzása is látványosan erősödött.

Szandi szerint a fittséget nem lehet megvenni, csak kitartó munkával elérni.

Számost csodás fogyásról számoltunk már be az elmúlt időszakban, ami mind azt bizonyítja, hogy a lehetetlen nem létezik; akaraterővel és kitartással bárki képes egészséges életet élni és nagyobb súlyfeleslegtől is megszabadulni, kortól függetlenül, 40 felett is. A hatékony fogyás kulcsa az életmódváltás.

Sokszor a megszokott komfortzónánk a legnagyobb akadályunk. Szandi sokáig azért nem változtatott az életmódján, mert úgy vélte, hogy jól érzi magát a bőrében, sőt a hozzá közel állók is úgy szerették, amilyen volt.

Az életmódváltás legnehezebb része: elkezdeni

Minden kezdet nehéz, szokták mondani. Különösen igaz ez akkor, ha teljesen új irányt szeretnénk szabni a mindennapjainknak, a szokásainknak, az életmódunknak.

„Azt gondoltam: minek erőlködjek?!”

Szandi világéletében teltebb alkatúnak számított, de soha nem volt rossz önképe magáról.

„Mindig erős fizikumú testtel rendelkeztem. Nagy volt a combom, vádlim, soha nem volt nőies lábam, amit egész fiatalon szégyelltem, de felnőtt koromra megbarátkoztam a testemmel. A probléma inkább az volt, hogy a hormonrendszerem teljesen felborult. Tizenhárom éves korom óta küszködtem a menstruációmmal. Volt, hogy kétszer jött meg egy hónapban, sokszor 10-12 napig tartott. Előtte rendszeresen fájt a fejem, derekam, annyira feszült, ingerült voltam, hogy sokszor még én is nehezen viseltem el magam. Sajnos soha nem étkeztem egészségesen, soha nem néztem, hogy mikor, mit, mennyek eszek. Sőt, azt hangoztattam, hogy: „Minek diétázni! Fogadd el magad úgy, ahogy vagy!”. Persze, amikor belenéztem a tükörbe és láttam, hogy itt is, ott is van egy kis hurka, akkor nem esett jól a lelkemnek, de ettől függetlenül nem küzdöttem ellene. Úgy voltam vele, hogy így is szeretnek, minek erőlködjek, szenvedjek?!"