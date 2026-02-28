Az ördög nem alszik, csak átalakul: visszatér a 2000-es évek ikonikus rózsafüzér-tetoválása

A Y2K stílus, azaz a 2000-es évek divatja már az elmúlt két évben népszerű volt. Az öltözködési és sminkelési trendek mellett ez a tetkódizájnokat is befolyásolta. 25 évvel ezelőtt a rózsafüzér-tetoválás elképesztően trendinek számított, és most 2026-ban újra népszerű. TikTokon és Instagramon már rengeteg új ötletet találni. Nézd meg, hogy viselik ma ezt az egyedi bokalánc-tetoválást!

Újra divat a rózsafüzér-tetoválás, és ezt neked is látnod kell.

Forrás: GC Images

Rózsafüzér-tetoválás 2026 A permanent jewelry trend avagy az ékszertetoválások egyre népszerűbbek. A kar- és bokalánctetoválások között, talán a rózsafüzér az egyik legkülönlegesebb.

A rózsafüzér minta a 2000-es évek egyik nagy kedvence volt, még Nicole Richie is magára varratta.

Most TikTokon és Instagramon rengeteg új mintával találkozni, így a trend kezd egyre kedveltebb lenni.

A tetoválástrendek nem mindig állják ki az idő próbáját. De időnként egy-egy motívum a vártnál tartósabbnak bizonyul. 2026 legnépszerűbb női tetoválása a 2000-es évekre nyúl vissza. A rózsafüzér-tetkó újra divatba jött, és elképesztően sokan követik. Bár a rózsafüzérnek vallási jelentősége van, a tetoválás kultúrájában a motívumot gyakran esztétikai vagy ékszer ihlette motívumként viselik. Nicole Richie a 2000-es évek egyik ikonja volt, és még ő is magára varratta ezt a romantikus dizájnt. Akkoriban a bokán lévő tetoválások a Y2K it-girl stílus elengedhetetlen részei voltak.

Nicole Richie rózsafüzér-tetoválása a 2000-es években és a modern divatban.

Forrás: GettyImages, profimedia

Ezen a képen láthatod a több mint 25 éves különbséget Nicole Richie rózsafüzéres, bokaláncos tetoválásán. A finom vonalakból álló minta kiállta a divatkörforgását. Arra azonban senki sem számított, hogy ez a megosztó lábtetkótrend ennyire népszerű lesz 2026-ban. Sokféleképpen elkészíthető ez az ötlet, és most elhoztuk a legjobb tervezéseket Instagramról és TikTokról.

Rózsafüzér-tetoválás 2026-ban.

Forrás: Instagram@lycheeglock, Instagram @tugboat_tattoo,Instagram @jojcap

A trend nemcsak Instagramon, de a TikTokon is elképesztően népszerű. Egy-egy videón több milliónyi megtekintés, mentés és kedvelés van, ami nem mindennapi, tekintve, hogy egy tetoválásról van szó. Egyesek saját ízlésükre alakították az elképzelést, és kereszt helyett medálok vagy más szimbólumokat kérnek a bokaláncra.