Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 28., szombat Elemér

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
bipoláris zavar

Már biztosan lehet tudni, hogyan halt meg Robert Carradine: kegyetlen harcot vívott a betegségével

bipoláris zavar keith carradine robert carradine lizzie mcguire öngyilkosság
Hivatalosan is megerősítették a színész halálának okát. A Los Angeles-i orvosszakértői megállapította, Robert Carradine öngyilkos lett.

Lapinformációk szerint a hatósági vizsgálat lezárult, Robert Carradine halálát öngyilkosságnak nyilvánították. A Lizzie McGuire sztárjának életét megpróbálták megmenteni, a színész a kórházban hunyt el. Holttestét időközben átadták a családnak.

Robert Carradine közel két évtizeden át küzdött bipoláris zavarral.
Robert Carradine közel két évtizeden át küzdött bipoláris zavarral.
Forrás: Getty Images North America
  • Robert Carradine öngyilkos lett.
  • A 71 éves színész felakasztotta magát.
  • Halálhírét február 23-án közölte a család.
  • Carradine közel két évtizeden át bipoláris zavarral küzdött.

Robert Carradine húsz évig küzdött a bipoláris zavarral

A Los Angeles-i orvosszakértői hivatal megállapítása szerint a halál közvetlen oka az akasztás következtében fellépő anoxiás agysérülés volt, tehát Robert Carradine megfulladt −közölte a Page Six. A család február 23-án közleményben tudatta a tragédiát. A nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a színész közel két évtizeden át küzdött bipoláris zavarral. „Megrendültünk az elvesztése miatt, és szeretnénk elismerni Bobby bátor küzdelmét a bipoláris zavarral vívott közel két évtizedes küzdelme során” − írták.

Robert Carradine 1954-ben született, igazi színészdinasztia gyermeke. Édesapja, John Carradine elismert színész volt, testvérei, David Carradine és Keith Carradine szintén ismert színészek és filmkészítők lettek, míg Christopher Carradine a Disney Imagineernél dolgozott.

 „Azt akarjuk, hogy az emberek tudják, és nincs ebben semmi szégyen”

A nyilatkozat kitér arra is, hogy Robert halála talán sok ember szemét felnyitja, hogy ne stigmatizálják a mentális betegséggel élőket. A színész öccse, Keith Carradine is megszólalt és elmondta, a család tudatosan döntött, hogy nyilvánosságra hozzák Robert betegségét, hogy hangsúlyozzák a mentális egészség fontosságát. „Azt akarjuk, hogy az emberek tudják, és nincs ebben semmi szégyen” – fogalmazott Keith. Robertnél a bipoláris zavart azt követően diagnosztizálták, hogy másik testvére, David Carradine 2009-ben meghalt.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Minisorozattal bővülhet A Korona – A hollywoodi stúdiók egymást tapossák András botrányának feldolgozásáért

A streamingóriás azt fontolgatja, különkiadással éleszti fel Emmy-díjas brit királyi drámáját.

Brad Pittet most legidősebb fia alázta meg: a színész teljesen maga alatt lehet

Újabb Pitt-Jolie gyerek döntött úgy, hogy elhagyja apja nevét. Testvérei után most Maddox is már csak Jolie néven mutatkozik be. Úgy tűnik Brad Pitt és Angelina Jolie csatájából, ha a gyerekeken múlik, a színésznő kerül ki győztesen.

Ki lesz a következő James Bond? Pierce Brosnan és Daniel Craig magasra tette a mércét − Videó

Még mindig keresik a következő James Bondot és egyre több színész neve merül fel, mint lehetséges 007-es.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu