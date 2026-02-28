Már biztosan lehet tudni, hogyan halt meg Robert Carradine: kegyetlen harcot vívott a betegségével

Lapinformációk szerint a hatósági vizsgálat lezárult, Robert Carradine halálát öngyilkosságnak nyilvánították. A Lizzie McGuire sztárjának életét megpróbálták megmenteni, a színész a kórházban hunyt el. Holttestét időközben átadták a családnak.

Robert Carradine közel két évtizeden át küzdött bipoláris zavarral.

Forrás: Getty Images North America

Robert Carradine öngyilkos lett.

A 71 éves színész felakasztotta magát.

Halálhírét február 23-án közölte a család.

Carradine közel két évtizeden át bipoláris zavarral küzdött.

Robert Carradine húsz évig küzdött a bipoláris zavarral

A Los Angeles-i orvosszakértői hivatal megállapítása szerint a halál közvetlen oka az akasztás következtében fellépő anoxiás agysérülés volt, tehát Robert Carradine megfulladt −közölte a Page Six. A család február 23-án közleményben tudatta a tragédiát. A nyilatkozatban hangsúlyozták, hogy a színész közel két évtizeden át küzdött bipoláris zavarral. „Megrendültünk az elvesztése miatt, és szeretnénk elismerni Bobby bátor küzdelmét a bipoláris zavarral vívott közel két évtizedes küzdelme során” − írták.

Robert Carradine 1954-ben született, igazi színészdinasztia gyermeke. Édesapja, John Carradine elismert színész volt, testvérei, David Carradine és Keith Carradine szintén ismert színészek és filmkészítők lettek, míg Christopher Carradine a Disney Imagineernél dolgozott.

„Azt akarjuk, hogy az emberek tudják, és nincs ebben semmi szégyen”

A nyilatkozat kitér arra is, hogy Robert halála talán sok ember szemét felnyitja, hogy ne stigmatizálják a mentális betegséggel élőket. A színész öccse, Keith Carradine is megszólalt és elmondta, a család tudatosan döntött, hogy nyilvánosságra hozzák Robert betegségét, hogy hangsúlyozzák a mentális egészség fontosságát. „Azt akarjuk, hogy az emberek tudják, és nincs ebben semmi szégyen” – fogalmazott Keith. Robertnél a bipoláris zavart azt követően diagnosztizálták, hogy másik testvére, David Carradine 2009-ben meghalt.

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

