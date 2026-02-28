Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Eljött a rövid, minimalista körmök ideje – Se nem hosszú, se nem túl sok: ez a balerinaköröm

körömtrend manikűr körömlakk
Manikűrös csajok, figyelem! Most nem kell a sok csicsa-micsa! Akkor leszel igazán trendi, ha behódolsz a minimalizmusnak, és kipróbálod a balerinaköröm trendjét!

A tavaszi manikűr őrült erővel robban be, és nem is akármilyen trend fog tombolni! Most a manimalista köröm lesz a legtrendibb manikűr, méghozzá a balerinaköröm formájában! Hogy ennek örülsz vagy sem, azt döntsd el a képek után!

Chase Infiniti a 2026-os BAFTA-díjátadón balerinakörömmel
Chase Infiniti is kipróbálta a balerinaköröm trendjét.
Forrás: Getty Images

Körömtrend 2026: légy kifinomult, mint egy balett-táncos a balerinakörömmel

A téli körömtrendek között láthattunk már fullextrás franciamanikűrt vagy éppen harisnyás körmöket. Most viszont a legbasicebb forma és szín ideje jött el! A körmösök fellélegezhetnek, hiszen ebben a trendben nem kell apró és részletes körömdíszítéseket kanyarintaniuk! Azt már megtudhattuk, hogy a kifutók szerint a hosszú körmöknek leáldozott, most viszont az is kiderült, hogy mi lesz 2026 legstílusosabb tavaszi körömtrendje! A rövid köröm legdivatosabb formája ugyanis a belerina lesz!

Balerinaköröm minimalizmussal párosítva

A rövid, egyenes és enyhén lekerekített szélű körömforma az egyszerűséget, letisztultságot és természetességet hangsúlyozza. Így szinte magától értetődik, hogy a színnek is valami hasonlónak kell lennie.

Az új trend szerint ugyanis a balerinaköröm nemcsak a balettcipő orrának formájára utalna, hanem annak színére is. Vagyis ha Selena Gomez szájfényes körömtrendjét kedvelted, akkor ez sem fog olyan messze állni tőled! A szóban forgó manikűr ugyanis kicsit rózsaszínes, kicsit nude, kicsit áttetsző, de ami a legfontosabb: igazán ragyogó!

Balerinaköröm, az új minimalista trend

A tavaszi manikűr a minimalista körömtrendeket favorizálja. A balerinakörömből csak úgy árad a természetes üdeség. Minden van benne, ami előcsalogatja a napsütést, és persze a nőiességed és az önbizalmad: csillogás, frissesség és tavasz – ez a balerinaköröm.

