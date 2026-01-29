Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Húsimádók, figyelem: óriási húsakció a Sparban – most igazán megéri ott vásárolni

SPAR Magyarország
2026.01.29.
A magyar konyha elképzelhetetlen húsételek nélkül, a jó minőségű alapanyag azonban nem mindig könnyen beszerezhető kedvező áron. A SPAR most a húsimádóknak kedvez: csirke-, sertés- és marhahúsok, valamint felvágottak kerültek akcióba január 29. és február 4. között.

A magyar konyha elképzelhetetlen a húsételek nélkül, gondoljunk csak a vasárnapi ebédre, melynek kötelező eleme a rántott hús és a húsleves. Friss húst jó áron azonban nem mindig sikerül találni. Szerencsére a Spar gondolt a húsimádókra, és szuper kedvezményeket hoz a héten.

Most tényleg érdemes a Spar húspultjainak kínálatából válogatni, ugyanis a csirkehústól a sertéhúson át egészen a marhahúsig igen kedvező áron juthatunk hozzá a magyar konyha egyik legfőbb alapanyagához.

 Ha vasárnap ebédre rántott csirkecombot készülsz sütni, akkor csaknem száz forintot spórolhatsz, ha a húst a Sparban szerzed be: az S-Budget csirkecomb farrésszel kilója ezen a héten csak 679 forintba kerül.

Mindmegette Maestro-tipp: így készíts vasalt csirkecombfilét

Ha unod a rántott csirkecombot, Kósa Kolos, a Mindmegette Maestrojának ajánlásával lepd meg a családot vasalt csirkecombfilével. Nézd meg videón, hogyan készítsd el otthon ezt az éttermi klasszikust:

Akciós sertésdagadó és bőrös sertéscomb a SPAR kínálatában

Ha a csirke helyett inkább sertést ennél, de még nincs ötleted a hétvégi menühöz, akkor a sertésdagadó igazi jolly joker, most kilója csak 1949 forint. A dagadó rántva, sülve, töltve vagy pörköltnek is elkészíthető, ha van otthon hely a mélyhűtődben, akkor akár többet is érdemes belőle vásárolnod. A sertéshúsnál maradva, az 1246 forintba kerülő bőrös sertéscomb csülökkel igazi jolly joker. Egyszerre van benne színhús, zselatinos rész és bőr, így rengeteg klasszikus és modern étel készíthető belőle. A klasszikus magyar fogások közül a ropogósra sült sertéscomb csülökkel és a kocsonya is igen népszerű a téli időszakban. Csülök külön is kapható 1499 forintért, ha inkább egy jó csülkös bablevesre vágynál.

A Spar most nemcsak a legnépszerűbb sertés- és csirkehús árát vitte le, de a pulykaszárnyét (1099 ft/kg) és a pecsenyekacsacomb- és kacsamellfiléjét (1499 ft/kg) is, valamint többek között kapható csirkemáj szív nélkül (899 ft/kg). Aki pedig inkább halat enne, a norvég lazacfilé ezen az akciós héten 23 százalékkal kerül kevesebbe.

A felvágott most még jobban megéri

A húsok mellett olyan húskészítmények, mint a hurka vagy a szalonna is szerepel a kínálatban, ráadásul a Regnum egyes felvágottjait MySPAR kuponnal még olcsóbban lehet megvásárolni. Ezek közé tartoznak a felvágottak is: az akciós héten a közkedvelt zala és olasz felvágottra, valamint a sertéssonkákra váltható be a kedvezmény az applikáció segítségével. De a kolbászrajongók is jól járnak, a csabai lángolt kolbászt 25 százalékkal, míg a Kamránk Kincse füstölt kolbászt 40 százalékkal olcsóbban vehetik meg.


Miért fogyasszunk Regnum termékeket?

A Regnum a SPAR Magyarország saját hús‑ és felvágott márkája, a magyar húsfeldolgozó üzem modern technológiával és szigorú minőségellenőrzéssel dolgozik, így ezek a felvágottak és húskészítmények jó alapanyagú és stabil minőségű termékeket képviselnek. A Regnum felvágottak magas hústartalmúkról híresek, bár ez az arány termékenként eltérő lehet, a zala vagy az olasz felvágott esetében a sertéshús aránya 66-75 százalékra tehető. Emellett a fehérjetartalmuk is magas, illetve glutén- és szójamentesek.

Ha igazán egészségtudatos, mindenmentes felvágottat keresel, a Regnum Kölyök termékcsalád a tökéletes választás. Ezek a kifejezetten gyermekeknek készült húskészítmények nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót vagy foszfátot, illetve glutén‑, laktóz‑ és szójamentesek.

Érdemes tehát január 29. és február 4. között betérni a Sparba, a részletes akciókról itt lehet tájékozódni a vásárlás előtt. 

 

