Amikor csökken a férfiak szexuális vágya – Mi áll a libidócsökkenés hátterében?

A szexuális vágy kialakulása összetett biológiai és pszichológiai folyamat eredménye. A hormonrendszer, az idegrendszer, az általános egészségi állapot és a mentális tényezők egyaránt szerepet játszanak benne. Ha ezek közül bármelyik rendszer működésében zavar keletkezik, az hatással lehet a libidóra. A libidócsökkenés nem kizárólag idősebb korban fordul elő, fiatalabb férfiaknál is megjelenhet.
Mi okozhat libidócsökkenést férfiaknál?
A férfi libidó egyik legfontosabb biológiai szabályozója a tesztoszteron hormon. Ez a hormon a herékben termelődik, és kulcsszerepet játszik a szexuális vágy, az izomtömeg, az energiaszint és a hangulat szabályozásában. A tesztoszteronszint természetes módon csökken az életkor előrehaladtával, általában már a harmincas évek után lassú, évi körülbelül egy százalékos csökkenés figyelhető meg.
Amennyiben a tesztoszteronszint az átlagosnál gyorsabban vagy jelentősebben csökken, az úgynevezett hipogonadizmus állapotát jelezheti. Ilyenkor nemcsak a libidó csökkenhet, hanem fáradékonyság, koncentrációs zavar, izomtömegcsökkenés és hangulati változások is jelentkezhetnek.
A hormonrendszer azonban nemcsak a tesztoszteronról szól. A pajzsmirigy működése szintén befolyásolja az energiaszintet és a szexuális vágyat. A pajzsmirigy alulműködése gyakran jár együtt libidócsökkenéssel, fáradtsággal és testsúlynövekedéssel.
A prolaktin nevű hormon szintjének emelkedése szintén csökkentheti a szexuális vágyat. Ez a hormon az agyalapi mirigyben termelődik, és túl magas szintje gátolhatja a tesztoszteron termelődését. Ritkább esetekben az agyalapi mirigy jóindulatú daganata is állhat a háttérben.
A szakértők egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra is, hogy a metabolikus betegségek – például az inzulinrezisztencia, az elhízás vagy a 2-es típusú cukorbetegség – szintén befolyásolhatják a hormonháztartást. A hasi zsírszövet például olyan enzimeket tartalmaz, amelyek a tesztoszteront ösztrogénné alakíthatják, így a hormonális egyensúly felborulhat.
Pszichés és életmódbeli tényezők
A hormonális tényezők mellett az életmód is jelentős szerepet játszik a libidó alakulásában. A krónikus stressz tartósan magas kortizolszintet okozhat, amely hosszú távon gátolja a tesztoszteron termelődését. Az alváshiány szintén csökkentheti a hormontermelést, mivel a tesztoszteron jelentős része az éjszakai alvás során termelődik.
A mozgásszegény életmód, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás mind hozzájárulhatnak a hormonális egyensúly felborulásához. A rendszeres fizikai aktivitás ezzel szemben segíthet a hormonális működés stabilizálásában.
Milyen vizsgálatok segíthetnek a kivizsgálásban?
A tartós libidócsökkenés kivizsgálása általában részletes orvosi konzultációval kezdődik. Az orvos felméri a panaszok időtartamát, az életmódbeli szokásokat, a stressz szintjét, az alvás minőségét, valamint azt is, hogy jelentkeznek-e egyéb tünetek, például fáradtság, hangulati változások vagy erekciós problémák.
A következő lépés rendszerint laborvizsgálat. A vérvétel során elsősorban a hormonháztartást ellenőrzik, különösen a teljes és a szabad tesztoszteron szintjét. Emellett gyakran mérik az LH és FSH hormonokat, a prolaktinszintet, valamint a pajzsmirigy működését jelző értékeket, például a TSH-t.
Az anyagcsere-vizsgálat is fontos lehet, ezért a vércukor, inzulin és koleszterinszint ellenőrzése segíthet felismerni azokat az állapotokat – például inzulinrezisztenciát vagy anyagcserezavarokat –, amelyek szintén hatással lehetnek a hormonrendszerre. Szükség esetén urológiai vizsgálat vagy további szakrendelés is indokolt lehet a háttérben álló okok pontos feltárására.
Összegzés
A libidócsökkenés férfiaknál sokszor több tényező együttes hatására alakul ki. A hormonális változások, az életmódbeli szokások és a pszichés állapot egyaránt befolyásolják a szexuális vágy alakulását. A tartós panaszokat érdemes komolyan venni, mert a megfelelő kivizsgálás segíthet az okok feltárásában és a megfelelő kezelés megválasztásában.
