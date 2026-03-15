Amikor csökken a férfiak szexuális vágya – Mi áll a libidócsökkenés hátterében?

A szexuális vágy kialakulása összetett biológiai és pszichológiai folyamat eredménye. A hormonrendszer, az idegrendszer, az általános egészségi állapot és a mentális tényezők egyaránt szerepet játszanak benne. Ha ezek közül bármelyik rendszer működésében zavar keletkezik, az hatással lehet a libidóra. A libidócsökkenés nem kizárólag idősebb korban fordul elő, fiatalabb férfiaknál is megjelenhet.

A libidócsökkenés egyik oka a tesztoszteronszint csökkenése

123RF

Mi okozhat libidócsökkenést férfiaknál?

A férfi libidó egyik legfontosabb biológiai szabályozója a tesztoszteron hormon. Ez a hormon a herékben termelődik, és kulcsszerepet játszik a szexuális vágy, az izomtömeg, az energiaszint és a hangulat szabályozásában. A tesztoszteronszint természetes módon csökken az életkor előrehaladtával, általában már a harmincas évek után lassú, évi körülbelül egy százalékos csökkenés figyelhető meg.

Amennyiben a tesztoszteronszint az átlagosnál gyorsabban vagy jelentősebben csökken, az úgynevezett hipogonadizmus állapotát jelezheti. Ilyenkor nemcsak a libidó csökkenhet, hanem fáradékonyság, koncentrációs zavar, izomtömegcsökkenés és hangulati változások is jelentkezhetnek.

A hormonrendszer azonban nemcsak a tesztoszteronról szól. A pajzsmirigy működése szintén befolyásolja az energiaszintet és a szexuális vágyat. A pajzsmirigy alulműködése gyakran jár együtt libidócsökkenéssel, fáradtsággal és testsúlynövekedéssel.

A prolaktin nevű hormon szintjének emelkedése szintén csökkentheti a szexuális vágyat. Ez a hormon az agyalapi mirigyben termelődik, és túl magas szintje gátolhatja a tesztoszteron termelődését. Ritkább esetekben az agyalapi mirigy jóindulatú daganata is állhat a háttérben.

A szakértők egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra is, hogy a metabolikus betegségek – például az inzulinrezisztencia, az elhízás vagy a 2-es típusú cukorbetegség – szintén befolyásolhatják a hormonháztartást. A hasi zsírszövet például olyan enzimeket tartalmaz, amelyek a tesztoszteront ösztrogénné alakíthatják, így a hormonális egyensúly felborulhat.

A tartós libidócsökkenés a párkapcsolatra is kihat

Forrás: Shutterstock

Pszichés és életmódbeli tényezők

A hormonális tényezők mellett az életmód is jelentős szerepet játszik a libidó alakulásában. A krónikus stressz tartósan magas kortizolszintet okozhat, amely hosszú távon gátolja a tesztoszteron termelődését. Az alváshiány szintén csökkentheti a hormontermelést, mivel a tesztoszteron jelentős része az éjszakai alvás során termelődik.