Amikor csökken a férfiak szexuális vágya – Mi áll a libidócsökkenés hátterében?

Zedna Life
2026.03.15.
A szexuális vágy csökkenése sok férfit érintő, mégis ritkán megbeszélt probléma. Bár az időnkénti libidócsökkenés természetes jelenség is lehet, a tartósan fennálló vágycsökkenés mögött gyakran hormonális, pszichés vagy életmódbeli tényezők állnak.

A szexuális vágy kialakulása összetett biológiai és pszichológiai folyamat eredménye. A hormonrendszer, az idegrendszer, az általános egészségi állapot és a mentális tényezők egyaránt szerepet játszanak benne. Ha ezek közül bármelyik rendszer működésében zavar keletkezik, az hatással lehet a libidóra. A libidócsökkenés nem kizárólag idősebb korban fordul elő, fiatalabb férfiaknál is megjelenhet.

A libidócsökkenés egyik oka a tesztoszteronszint csökkenése
Mi okozhat libidócsökkenést férfiaknál?

A férfi libidó egyik legfontosabb biológiai szabályozója a tesztoszteron hormon. Ez a hormon a herékben termelődik, és kulcsszerepet játszik a szexuális vágy, az izomtömeg, az energiaszint és a hangulat szabályozásában. A tesztoszteronszint természetes módon csökken az életkor előrehaladtával, általában már a harmincas évek után lassú, évi körülbelül egy százalékos csökkenés figyelhető meg.

Amennyiben a tesztoszteronszint az átlagosnál gyorsabban vagy jelentősebben csökken, az úgynevezett hipogonadizmus állapotát jelezheti. Ilyenkor nemcsak a libidó csökkenhet, hanem fáradékonyság, koncentrációs zavar, izomtömegcsökkenés és hangulati változások is jelentkezhetnek.

A hormonrendszer azonban nemcsak a tesztoszteronról szól. A pajzsmirigy működése szintén befolyásolja az energiaszintet és a szexuális vágyat. A pajzsmirigy alulműködése gyakran jár együtt libidócsökkenéssel, fáradtsággal és testsúlynövekedéssel.

A prolaktin nevű hormon szintjének emelkedése szintén csökkentheti a szexuális vágyat. Ez a hormon az agyalapi mirigyben termelődik, és túl magas szintje gátolhatja a tesztoszteron termelődését. Ritkább esetekben az agyalapi mirigy jóindulatú daganata is állhat a háttérben.

A szakértők egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra is, hogy a metabolikus betegségek – például az inzulinrezisztencia, az elhízás vagy a 2-es típusú cukorbetegség – szintén befolyásolhatják a hormonháztartást. A hasi zsírszövet például olyan enzimeket tartalmaz, amelyek a tesztoszteront ösztrogénné alakíthatják, így a hormonális egyensúly felborulhat.

Unsatisfied couple problems troubles in bedroom lying in bed insomniac husband wife
Pszichés és életmódbeli tényezők

A hormonális tényezők mellett az életmód is jelentős szerepet játszik a libidó alakulásában. A krónikus stressz tartósan magas kortizolszintet okozhat, amely hosszú távon gátolja a tesztoszteron termelődését. Az alváshiány szintén csökkentheti a hormontermelést, mivel a tesztoszteron jelentős része az éjszakai alvás során termelődik.

A mozgásszegény életmód, a túlzott alkoholfogyasztás és a dohányzás mind hozzájárulhatnak a hormonális egyensúly felborulásához. A rendszeres fizikai aktivitás ezzel szemben segíthet a hormonális működés stabilizálásában.

Milyen vizsgálatok segíthetnek a kivizsgálásban?

A tartós libidócsökkenés kivizsgálása általában részletes orvosi konzultációval kezdődik. Az orvos felméri a panaszok időtartamát, az életmódbeli szokásokat, a stressz szintjét, az alvás minőségét, valamint azt is, hogy jelentkeznek-e egyéb tünetek, például fáradtság, hangulati változások vagy erekciós problémák.

A következő lépés rendszerint laborvizsgálat. A vérvétel során elsősorban a hormonháztartást ellenőrzik, különösen a teljes és a szabad tesztoszteron szintjét. Emellett gyakran mérik az LH és FSH hormonokat, a prolaktinszintet, valamint a pajzsmirigy működését jelző értékeket, például a TSH-t.

Az anyagcsere-vizsgálat is fontos lehet, ezért a vércukor, inzulin és koleszterinszint ellenőrzése segíthet felismerni azokat az állapotokat – például inzulinrezisztenciát vagy anyagcserezavarokat –, amelyek szintén hatással lehetnek a hormonrendszerre. Szükség esetén urológiai vizsgálat vagy további szakrendelés is indokolt lehet a háttérben álló okok pontos feltárására.

Összegzés

A libidócsökkenés férfiaknál sokszor több tényező együttes hatására alakul ki. A hormonális változások, az életmódbeli szokások és a pszichés állapot egyaránt befolyásolják a szexuális vágy alakulását. A tartós panaszokat érdemes komolyan venni, mert a megfelelő kivizsgálás segíthet az okok feltárásában és a megfelelő kezelés megválasztásában.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
