Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
szexualitás

9 meglepő tény a terhes szexről, amiről senki sem beszél – Pedig kellene

szexualitás szex terhes orgazmus
Tóth Hédi
2026.03.15.
A várandósság sok kérdést hoz a párkapcsolatba. A terhes szex sokkal gyakoribb és izgalmasabb élmény lehet, mint azt sokan gondolják.

A várandósság a test szinte minden részére hatással van, így a szexualitásra is. A terhes szex sok pár számára bizonytalan téma, pedig egy problémamentes terhességben általában teljesen biztonságos. Sőt, a hormonális változások miatt sok nő új élményeket és intenzívebb érzéseket tapasztalhat.

A terhes szex sok kismamánál erősebb vágyat és intenzívebb orgazmust is hozhat.
Forrás: Shutterstock
  • Terhesség alatt a hüvelyi vérbőség miatt könnyebben alakulhat ki nedvesedés.
  • A mell érzékenyebbé válhat, ami az előjátékot sok nőnél intenzívebbé teszi.
  • Az együttlét a terhesség végén néha segíthet beindítani a szülést.

Több vágy, új élmények – Ilyen meglepetéseket tartogathat a terhes szex

A terhesség rengeteg változást hoz a testedben, és igen, a szexuális életedben is. Sokan ilyenkor bizonytalanok: vajon szabad még szeretkezni? Nem zavarjuk a babát? És mi történik a vággyal?
A jó hír: egy problémamentes terhesség mellett a szex általában teljesen biztonságos. Sőt, sok nő szerint a várandósság alatt egészen új oldalát fedezi fel a szexualitásának – írja a Healthline.
Íme néhány meglepő tény, amit lehet, hogy eddig nem tudtál a terhes szexről:  

1. A vágy akár brutálisan meg is nőhet

A hormonok igazi hullámvasutat indítanak el a testedben, és ez a libidóra is hat. Sok nőnél – különösen a második trimeszterben – a szexuális vágy kifejezetten erősebb lesz, mint korábban. A tested ilyenkor érzékenyebb, a vérkeringés fokozottabb, ami sokkal intenzívebb élményeket hozhat.

2. Az orgazmus sokkal intenzívebb lehet

A terhesség alatt a kismedencei területen megnő a véráramlás, ami fokozza az érzékenységet. Emiatt sok nő arról számol be, hogy az orgazmus erősebb, hosszabb és mélyebb érzés lehet, mint korábban.

3. Többszörös orgazmus? Igen, gyakrabban előfordulhat

Ez az egyik legkevésbé ismert mellékhatása a terhességnek. A fokozott vérkeringés és a hormonális változások miatt egyes nők könnyebben élnek át többszörös orgazmust még akkor is, ha korábban ez ritka volt.

4. A baba ebből semmit sem vesz észre

Sokan attól félnek, hogy a szex zavarhatja a babát. Valójában a magzat teljes biztonságban van a méhben. A magzatvíz, a méh izmai és a méhszájat lezáró nyákdugó mind védik.

5. Az is teljesen normális, ha egyáltalán nincs kedved

Nem mindenkinél nő a libidó. Az első trimeszterben a fáradtság, a hányinger és a hormonális változások miatt sok nő inkább aludni szeretne, mint szeretkezni. És ez teljesen rendben van.

6. A szex nem csak a klasszikus együttlétet jelenti

A terhesség sok párnál kreatívabbá teszi az intimitást. A masszázs, az orális kényeztetés, a kézi stimuláció vagy akár az egyszerű összebújás is fontos része lehet a szexuális kapcsolatnak.

7. A pocak miatt új pózokat kell felfedezni

Ahogy nő a hasad, bizonyos testhelyzetek kevésbé lesznek kényelmesek. Ilyenkor sok pár inkább az oldalfekvő vagy hátulról történő pózokat választja.

8. Orgazmus után kisebb összehúzódások jelentkezhetnek

Orgazmus után enyhe méhösszehúzódásokat érezhetsz. Ezek általában teljesen normálisak, és rövid időn belül elmúlnak. 

9. A szex a kapcsolatotoknak is jót tehet

A terhesség érzelmileg is intenzív időszak. Az intimitás segíthet abban, hogy közelebb maradjatok egymáshoz, miközben együtt készültök az élet egyik legnagyobb változására.

A lényeg: ha az orvosod nem mondja az ellenkezőjét, a szex a terhesség alatt nemcsak biztonságos lehet, hanem egy teljesen új, mélyebb élményt is hozhat a párkapcsolatotokba.

Olvass tovább!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
