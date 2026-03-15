9 meglepő tény a terhes szexről, amiről senki sem beszél – Pedig kellene

A várandósság a test szinte minden részére hatással van, így a szexualitásra is. A terhes szex sok pár számára bizonytalan téma, pedig egy problémamentes terhességben általában teljesen biztonságos. Sőt, a hormonális változások miatt sok nő új élményeket és intenzívebb érzéseket tapasztalhat.

A terhes szex sok kismamánál erősebb vágyat és intenzívebb orgazmust is hozhat.

Terhesség alatt a hüvelyi vérbőség miatt könnyebben alakulhat ki nedvesedés.

A mell érzékenyebbé válhat, ami az előjátékot sok nőnél intenzívebbé teszi.

Az együttlét a terhesség végén néha segíthet beindítani a szülést.

Több vágy, új élmények – Ilyen meglepetéseket tartogathat a terhes szex

A terhesség rengeteg változást hoz a testedben, és igen, a szexuális életedben is. Sokan ilyenkor bizonytalanok: vajon szabad még szeretkezni? Nem zavarjuk a babát? És mi történik a vággyal?

A jó hír: egy problémamentes terhesség mellett a szex általában teljesen biztonságos. Sőt, sok nő szerint a várandósság alatt egészen új oldalát fedezi fel a szexualitásának – írja a Healthline.

Íme néhány meglepő tény, amit lehet, hogy eddig nem tudtál a terhes szexről:

1. A vágy akár brutálisan meg is nőhet

A hormonok igazi hullámvasutat indítanak el a testedben, és ez a libidóra is hat. Sok nőnél – különösen a második trimeszterben – a szexuális vágy kifejezetten erősebb lesz, mint korábban. A tested ilyenkor érzékenyebb, a vérkeringés fokozottabb, ami sokkal intenzívebb élményeket hozhat.

2. Az orgazmus sokkal intenzívebb lehet

A terhesség alatt a kismedencei területen megnő a véráramlás, ami fokozza az érzékenységet. Emiatt sok nő arról számol be, hogy az orgazmus erősebb, hosszabb és mélyebb érzés lehet, mint korábban.

3. Többszörös orgazmus? Igen, gyakrabban előfordulhat

Ez az egyik legkevésbé ismert mellékhatása a terhességnek. A fokozott vérkeringés és a hormonális változások miatt egyes nők könnyebben élnek át többszörös orgazmust még akkor is, ha korábban ez ritka volt.

4. A baba ebből semmit sem vesz észre

Sokan attól félnek, hogy a szex zavarhatja a babát. Valójában a magzat teljes biztonságban van a méhben. A magzatvíz, a méh izmai és a méhszájat lezáró nyákdugó mind védik.