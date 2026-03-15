Jelöletlen sírban nyugszik Gene Hackman – Videó

Több mint egy év telt el azóta, hogy a hollywoodi legenda, Gene Hackman és felesége rejtélyes körülmények között életét vesztette, a minap pedig megdöbbentő fotók láttak napvilágot az egykori házaspár végső nyughelyéről.

Gene Hackman és Betsy Arakawa - még mindig nincs síkövük

Gene Hackman és Betsy Arakawa sírhelyét semmi sem jelzi

A Santa Fe-i temetőben található sírhelyen semmilyen emléktábla nem található, csupán néhány szélcsengő és egyetlen kagylóhéj jelzi egy fa tövében, hogy ott nyugszik valaki. Tavaly a házaspárt egy titkos szertartás keretein belül búcsúztatták el, ahol jelen volt a színész három gyermeke is, ám úgy tűnik, azóta senki nem látogatta meg a sírhelyet, még az évforduló alkalmából sem. További részletek az alábbi videóban:

@life.hu_official Jelöletlen sírban nyugszik Gene Hackman Elképesztő képek láttak napvilágot az egykori hollywoodi legenda és felesége végső nyughelyéről. #life #GeneHackman #sírhely #örökség #botrány #Hollywood #sztárhírek ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

