Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 15., vasárnap Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
asztrológia

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 16-22.: a Kosnak nehezen megy a munka, a Nyilasra siker vár

asztrológia pénz horoszkóp karrier
Angyal Léna
2026.03.15.
A változó energiák miatt új lehetőségek, de türelempróba is vár a csillagjegyekre a március 16–22. közötti időszakban. A heti karrier- és pénzhoroszkópból kiderül, kik számíthatnak szakmai áttörésre vagy anyagi gyarapodásra, és kiknek érdemes óvatosabban navigálniuk a munkahelyen.

A karrier- és pénzhoroszkóp szerint a hét elején több jegynél bizonytalanság vagy feszültség jelentkezhet a munkában, különösen a kommunikáció és az együttműködés terén. A csütörtöki újhold és a pénteken Kosba lépő Nap azonban sokak számára új lendületet hozhat: felgyorsulhatnak a szakmai folyamatok, és a pénzügyekben is kedvező fordulat jöhet.

Forrás: Getty Images

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 16-22.

  • KOS

A hét elején nem vagy jó passzban, nehezen megy a munka. Pénteken fog a Nap a Kosba lépni. Onnantól vitálisnak fogod érezni magadat. És a sikerek is egyből jönnek… Pénzügyekben is.

  • BIKA

A szerdai Nap-Uránusz barátságos fényszög egész héten azt sugallja, hogy számíts a barátaidra a munkában is! A csütörtök hajnali újhold is ebben erősít meg. „Néma gyereknek üres a tarisznyája” mondás azt jelenti, hogy ha nem szólsz, akkor nem tudtok együttműködni, márpedig így lehettek sikeresek.

  • IKREK

Kedden, szerdán és pénteken el kell viselned, hogy a főnököd és/vagy a munkatársaid olyasmit mondanak, amivel nem értesz egyet. Bolygód, a Merkúr péntek éjjelig hátrál, ami azt tanácsolja, hogy ha kinyitod a szádat, akkor maximum kérdezz! Máskülönben bajba kerülsz.

  • RÁK

Ellentmondásos hatások érnek. Ez arra jó, hogy a kedvező eseményekre fókuszálj. Az fog dominálni, aminek figyelmet, vagyis energiát adsz. A csütörtök hajnali Halak újhold kiemelkedően fontos, mert ekkor nagyszerű esélyed nyílik arra, hogy új szemüvegen keresztül lásd a jelenedet és a jövődet karrier-szempontból is.

  • OROSZLÁN

Lassan véget ér a tél, és végre átadja a stafétát a tavasznak. Erre rímel rá a pénteki Nap Kosba lépése, ami az asztrológiai újév és a csillagászati tavasz kezdete. Innentől újból elemedben érezd magad, és igazán megmutatod a tehetségedet.

  • SZŰZ

Bolygód, a Merkúr nincs a helyzet magaslatán. Eszerint rosszul fogod tolerálni a sok és felesleges szócséplést. Sajnálatos módon ebből lesz bőségesen péntek estig. Ha nem akarsz összetűzést, akkor maradj csendben, vagy csak annyit mondj, hogy „Térjünk vissza erre!”

  • MÉRLEG

Mindig mindenben keresd a segítő jószándékot. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek próbára teszik az emberszereteted. Lenne okod a duzzogásra és elégedetlenkedésre. Főleg a főnök felé mutasd a kedvesebbik arcodat!

  • SKORPIÓ

A Nap a pénteki jegyváltása előtt együttáll a Holddal csütörtökön hajnalban. Ez a Halak újhold egy utolsó esély az újításra. Nem szabad tovább halogatnod, ha új dologba akarsz belevágni a munka területén.

  • NYILAS

A hét első felében olyan feszült leszel, mint a sportolók a rajtpisztoly eldördülése előtt. A Kosba lépő Nap és a Kosban együttálló bolygók lelkesítenek téged csütörtökön, pénteken és vasárnap. Annyi energiád lesz, ami sikerre predesztinál.

  • BAK

A hét elején vizes jegyekben járó bolygók szerint idegesítően bőbeszédű emberekkel kell zöldágra jutnod. A hét második felében végre sikerül mindenkinek a lényegre térnie.

  • VÍZÖNTŐ

A szerdai és a vasárnapi szuper fényszög a csütörtöki újholddal együtt anyagi gyarapodást szimbolizál. Tőled függ, hogy vállalsz-e új munkát, vagy okosan optimalizálod a kiadásaidat.

  • HALAK

Számodra a csütörtök hajnali újhold lesz a hét csúcspontja. A Halakban együttálló Nap és Hold az év legfontosabb esélyét hozza a megújulásra, az újításra. Ne sokat morfondírozz, vágj bele!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
