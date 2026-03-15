A karrier- és pénzhoroszkóp szerint a hét elején több jegynél bizonytalanság vagy feszültség jelentkezhet a munkában, különösen a kommunikáció és az együttműködés terén. A csütörtöki újhold és a pénteken Kosba lépő Nap azonban sokak számára új lendületet hozhat: felgyorsulhatnak a szakmai folyamatok, és a pénzügyekben is kedvező fordulat jöhet.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. március 16-22.: a Kosnak nehezen megy a munka, a Nyilasra siker vár

KOS

A hét elején nem vagy jó passzban, nehezen megy a munka. Pénteken fog a Nap a Kosba lépni. Onnantól vitálisnak fogod érezni magadat. És a sikerek is egyből jönnek… Pénzügyekben is.

BIKA

A szerdai Nap-Uránusz barátságos fényszög egész héten azt sugallja, hogy számíts a barátaidra a munkában is! A csütörtök hajnali újhold is ebben erősít meg. „Néma gyereknek üres a tarisznyája” mondás azt jelenti, hogy ha nem szólsz, akkor nem tudtok együttműködni, márpedig így lehettek sikeresek.

IKREK

Kedden, szerdán és pénteken el kell viselned, hogy a főnököd és/vagy a munkatársaid olyasmit mondanak, amivel nem értesz egyet. Bolygód, a Merkúr péntek éjjelig hátrál, ami azt tanácsolja, hogy ha kinyitod a szádat, akkor maximum kérdezz! Máskülönben bajba kerülsz.

RÁK

Ellentmondásos hatások érnek. Ez arra jó, hogy a kedvező eseményekre fókuszálj. Az fog dominálni, aminek figyelmet, vagyis energiát adsz. A csütörtök hajnali Halak újhold kiemelkedően fontos, mert ekkor nagyszerű esélyed nyílik arra, hogy új szemüvegen keresztül lásd a jelenedet és a jövődet karrier-szempontból is.

OROSZLÁN

Lassan véget ér a tél, és végre átadja a stafétát a tavasznak. Erre rímel rá a pénteki Nap Kosba lépése, ami az asztrológiai újév és a csillagászati tavasz kezdete. Innentől újból elemedben érezd magad, és igazán megmutatod a tehetségedet.

SZŰZ

Bolygód, a Merkúr nincs a helyzet magaslatán. Eszerint rosszul fogod tolerálni a sok és felesleges szócséplést. Sajnálatos módon ebből lesz bőségesen péntek estig. Ha nem akarsz összetűzést, akkor maradj csendben, vagy csak annyit mondj, hogy „Térjünk vissza erre!”

MÉRLEG

Mindig mindenben keresd a segítő jószándékot. Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek próbára teszik az emberszereteted. Lenne okod a duzzogásra és elégedetlenkedésre. Főleg a főnök felé mutasd a kedvesebbik arcodat!

SKORPIÓ

A Nap a pénteki jegyváltása előtt együttáll a Holddal csütörtökön hajnalban. Ez a Halak újhold egy utolsó esély az újításra. Nem szabad tovább halogatnod, ha új dologba akarsz belevágni a munka területén.

NYILAS

A hét első felében olyan feszült leszel, mint a sportolók a rajtpisztoly eldördülése előtt. A Kosba lépő Nap és a Kosban együttálló bolygók lelkesítenek téged csütörtökön, pénteken és vasárnap. Annyi energiád lesz, ami sikerre predesztinál.

BAK

A hét elején vizes jegyekben járó bolygók szerint idegesítően bőbeszédű emberekkel kell zöldágra jutnod. A hét második felében végre sikerül mindenkinek a lényegre térnie.

VÍZÖNTŐ

A szerdai és a vasárnapi szuper fényszög a csütörtöki újholddal együtt anyagi gyarapodást szimbolizál. Tőled függ, hogy vállalsz-e új munkát, vagy okosan optimalizálod a kiadásaidat.

HALAK

Számodra a csütörtök hajnali újhold lesz a hét csúcspontja. A Halakban együttálló Nap és Hold az év legfontosabb esélyét hozza a megújulásra, az újításra. Ne sokat morfondírozz, vágj bele!