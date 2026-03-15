Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 16-22.: a Bika legyen megengedőbb, a Halak bátran újítson

Angyal Léna
2026.03.15.
Feszültség, érzelmi hullámvasút és új lendület a szerelemben – ezt ígérik a csillagok a március 16. és 22. közötti időszakra. A heti szerelmi horoszkópból kiderül, mely csillagjegyeknek hozhat a hét szenvedélyt, és kiknek kell jobban vigyázniuk a békére.

A heti szerelmi horoszkóp szerint a hét elején a vízjegyek erős hatása érzékenyebbé tehet mindenkit, és ez könnyen félreértésekhez vezethet a párkapcsolatokban. A hét második felében azonban a Kosba lépő Nap és több bolygó együttállása új energiát hozhat: sok jegy számára szenvedélyesebb időszak kezdődhet a szerelemben.

Heti szerelmi horoszkóp: sok jegy számára szenvedélyesebb időszak kezdődhet
Heti szerelmi horoszkóp: sok jegy számára szenvedélyesebb időszak kezdődhet
Heti szerelmi horoszkóp 2026. március 16-22.

  • Kos

A hét elején idegessé tehet a víz-elem dominanciája. A párodat is túlságosan érzelgősnek találod. Ezt jó lenne, ha magadban tartanád. Már pénteken bolygóegyüttállások lesznek a Kosban. Másnap a Nap a Kosba lép. Mindez szenvedélyessé tesz téged, és újra elemedben leszel.

  • Bika

Merevség helyett legyél olyan megengedő, mint amire te vágysz! Fix jegyekben járó bolygók önuralomra és önismeretre tanítanak. Ahogy a párodat is. Nem vagytok összenőve. Ha más programra vágytok, menjetek külön! Hazatérve elmesélhetitek az élményeiteket.

  • Ikrek

Az jó, ha mindent megosztotok egymással. De a mértékre vigyázz! Ha az összes munkahelyi gondodat hazaviszed, az megmérgezheti az együttléteket. Koncentráljatok inkább egymásra.

  • Rák

A héten előbb a Halakban, majd a Kosban együttálló bolygók borzolják az idegeidet. Előbbi a határozatlanság miatt, utóbbi az erőszakosság miatt. Mindkettő megvan benned és a párodban is.

  • Oroszlán

A párod stílusa kiakaszthat. Ellentmondást nem tűrően nyilatkozik valamiről. Engedd, hogy kifejtse a nézeteit! Most ne szólj közbe, ha nem akarsz szócsatát! Egész héten óvnod kell a békét, egészen péntekig.

  • Szűz

Hétfőtől egyre jobban idegesít a bőbeszédűség és a múlton való rágódás. Bolygód, a Merkúr a Halakban próbára teszi a türelmedet. A pároddal kapcsolatosan is, merthogy ő is hajlamos lesz az állandó nosztalgiázásra.

  • Mérleg

Hétfőtől is tartsd a fókuszodat a jó dolgokon! Olyan ellentmondásos konstellációk lesznek az égen, amelyek tesztelni fogják a derűlátásodat, és a türelmedet, toleranciádat is. A párod nem is érti, miért vagy ingerült. Fogd vissza magad!

  • Skorpió

A csütörtöki Halak újhold remek esély minden új terv megvalósítására.. Hogy állsz az újévi fogadalmaiddal? Jogosan kéri számon a párod. Nem azért, hogy provokáljon, hanem azért, hogy inspiráljon… Van közös tervetek is, ugye? Azzal kapcsolatban is lépni kellene.

  • Nyilas

Bár sok a változás és a stressz, az égi folyamatok azt javasolják, hogy a családodban és a párkapcsolatodban őrizd a törékeny harmóniát! A hét második felében a Kosba lépő Nap és a Kosban együttálló bolygók visszaadják a hitedet, hogy a tavasz hozhat jót, és a szerelmetek új erőre kap.

  • Bak

Hétfőtől a szószátyárság idegesíthet. A párodnak szólhatsz udvariasan, hogy szorítkozzon a lényegre. Ő megérti, és remélhetőleg nem is sértődik meg. Hisz ismer téged...

  • Vízöntő

Önmérsékletre szólít fel hét elején a Vízöntőben együttálló Hold és Plútó. Nem szabad élesen kritizálnod a másikat. A hét második felében jó esélyek, és ehhez kapcsolódó döntések jönnek. Ebbe vond be a párodat is.

  • Halak

A csütörtöki újhold számodra a legnagyszerűbb lehetőség az újításra. Ha szingli vagy, most nyisd ki a szemedet és a szívedet az újra! Jöhet a nagy szerelem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu