Intruzív gondolataid vannak? Nyugi, nem őrültél meg! — Eláruljuk, mi okozza a fejedben a morbid képeket

Mi van, ha ablakmosás közben kiesek az ablakon? És ha vezetés közben leesik az előttem lévő teherautóról egy farönk? Ezeket a képeket olyan élénken látjuk a fejünkben, mintha azok most történnének meg. Veled is megtörténik néha, Nyugi, nincs veled semmi baj! Ezek az intruzív gondolatoknak. De vajon miért is törnek be az agyunkba ezek a kellemetlen képek?

Az intruzív gondolatok megjelenése hétköznapinak számít. Már tiktokkerek is viccelődnek ezekkel a morbid képekkel, hiszen egyes gondolatok igazán meghökkentőek és kínosak is lehetnek.

Mi is az az intruzív gondolat?

Intruzív gondolatnak hívjuk azokat a látomásszerű agyi képeket, amelyekben olyan dolgokat képzelsz el, amelyeket a legkevésbé szeretnél. Ezek a gondolatok többnyire nem kívánt, tolakodó és a legtöbb esetben agresszív történésekhez kapcsolódnak.

A tolakodó gondolatok a következő kategóriákba sorolhatóak be:

  • Erőszakos hangvételű
  • Szexuális hangvételű
  • Undorító
  • Ijesztő
  • Valamilyen fóbiához köthető
  • Megalázó vagy kínos
  • Vallásos ember esetében erkölcstelen vagy istenkáromló

A leggyakoribb intruzív gondolat erőszakos vagy szexuális kontextusban jön elő. Ha például egy kést veszel a kezedbe, akkor eszedbe juthat, hogy mi lenne, ha használat közben véletlenül kiszúrnád vele a saját szemed. A szexuális hangvételű tolakodó gondolat egyik klasszikus példáját pedig a Jóbarátok is kifigurázta a 3. évad 1. részében, amikor a hancúrozásra készülő Rossnak egyfolytában az anyja képe jelent meg a fejében, miközben Rachel Leia hercegnőnek öltözött be a legendás arany bikinit felöltve.

Rachel Green és Judy Geller Leia hercenőként
Ross fejében egyfolytában az édesanyja kép villan be az érzéki ruhába felöltözött Rachel helyében.
Mi az oka ennek?

A tolakodó gondolatok bármikor betörhetnek a teljesen normálisan működő agyunkba. Nem kell megkérdőjelezned, hogy pszichopata vagy-e , vagy sem, hiszen az ilyen típusú gondolatok a legtöbb ember fejében előfordulnak.

A jelenséget a fokozott stressz tudja a leginkább kiváltani. Ha keveset aludtál, a hormonegyensúlyod felborult vagy csak épp valamilyen nagy változás történt az életedben, akkor készülj fel, mert valószínűleg több hívatlan gondolatban lesz részed, mint azt várnád!

Mit tehetünk az intruzív gondolatok ellen?

Dr Lauren Edwards pszichiáter szerint a leghatásosabban úgy tudunk elbánni ezekkel a gondolatokkal, ha tudatosítjuk, hogy igen, megint erre gondoltunk, majd megpróbáljuk átkalibrálni az agyunkat a jelen pillanatra. A lényeg szerinte az, hogy ne rágódjunk a gondolaton. Hiszen, ha ráfixálódsz, és csak arra gondolsz, hogy elhessegesd ezeket a kellemetlen képeket, akkor azok még inkább beleragadnak a fejedbe, vagy vissza-visszatérnek oda, és még a fészkes fene sem tudja őket kiűzni az agyadból.

Az intruzív gondolatok megjelenését a híres TikTok-sztár, Kristina Lee Halliwell Collins (vagy művésznevén KallMeKris) is kiparodizálta, melyet a következő videóban tudsz megtekinteni.

Ha tehát neked is kínos vagy morbid gondolatok villannak be néha az agyadba, akkor egyet se félj! Minden rendben van veled, csak éppen üldöznek az ártalmatlan, de időnként ragaszkodó intruzív gondolatok. 

