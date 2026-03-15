Intruzív gondolataid vannak? Nyugi, nem őrültél meg! — Eláruljuk, mi okozza a fejedben a morbid képeket

Az intruzív gondolatok megjelenése hétköznapinak számít. Már tiktokkerek is viccelődnek ezekkel a morbid képekkel, hiszen egyes gondolatok igazán meghökkentőek és kínosak is lehetnek.

Intruzív gondolatok a hétköznapokban is előfordulnak.

Mi is az az intruzív gondolat?

Intruzív gondolatnak hívjuk azokat a látomásszerű agyi képeket, amelyekben olyan dolgokat képzelsz el, amelyeket a legkevésbé szeretnél. Ezek a gondolatok többnyire nem kívánt, tolakodó és a legtöbb esetben agresszív történésekhez kapcsolódnak.

A tolakodó gondolatok a következő kategóriákba sorolhatóak be:

Erőszakos hangvételű

Szexuális hangvételű

Undorító

Ijesztő

Valamilyen fóbiához köthető

Megalázó vagy kínos

Vallásos ember esetében erkölcstelen vagy istenkáromló

A leggyakoribb intruzív gondolat erőszakos vagy szexuális kontextusban jön elő. Ha például egy kést veszel a kezedbe, akkor eszedbe juthat, hogy mi lenne, ha használat közben véletlenül kiszúrnád vele a saját szemed. A szexuális hangvételű tolakodó gondolat egyik klasszikus példáját pedig a Jóbarátok is kifigurázta a 3. évad 1. részében, amikor a hancúrozásra készülő Rossnak egyfolytában az anyja képe jelent meg a fejében, miközben Rachel Leia hercegnőnek öltözött be a legendás arany bikinit felöltve.

Ross fejében egyfolytában az édesanyja kép villan be az érzéki ruhába felöltözött Rachel helyében.

Mi az oka ennek?

A tolakodó gondolatok bármikor betörhetnek a teljesen normálisan működő agyunkba. Nem kell megkérdőjelezned, hogy pszichopata vagy-e , vagy sem, hiszen az ilyen típusú gondolatok a legtöbb ember fejében előfordulnak.

A jelenséget a fokozott stressz tudja a leginkább kiváltani. Ha keveset aludtál, a hormonegyensúlyod felborult vagy csak épp valamilyen nagy változás történt az életedben, akkor készülj fel, mert valószínűleg több hívatlan gondolatban lesz részed, mint azt várnád!

Mit tehetünk az intruzív gondolatok ellen?

Dr Lauren Edwards pszichiáter szerint a leghatásosabban úgy tudunk elbánni ezekkel a gondolatokkal, ha tudatosítjuk, hogy igen, megint erre gondoltunk, majd megpróbáljuk átkalibrálni az agyunkat a jelen pillanatra. A lényeg szerinte az, hogy ne rágódjunk a gondolaton. Hiszen, ha ráfixálódsz, és csak arra gondolsz, hogy elhessegesd ezeket a kellemetlen képeket, akkor azok még inkább beleragadnak a fejedbe, vagy vissza-visszatérnek oda, és még a fészkes fene sem tudja őket kiűzni az agyadból.