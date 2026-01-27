Egyre súlyosabb az ALS-sel élő Eric Dane állapota: az utolsó pillanatban lépett vissza rangos rendezvénytől

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Néhány órával a kezdés előtt visszalépett egy rangos ALS-rendezvénytől a színész. Eric Dane egészségi állapota nem tette lehetővé a részvételt, így le kellett mondania azÉv Szószólója díj átvételét.

Az 53 éves színész, aki 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát, szombaton az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vett volna részt. Eric Dane állapota az utolsó pillanatban olyan mértékben romlott, hogy kénytelen volt lemondani a nyilvános megjelenést.

Eric Dane nem tudott részt venni egy fontos eseményen 

Eric Dane az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vette volna át az Év Szószólója díjat, ám a szervezet közlése szerint a részvételhez nem volt elég jó állapotban. Az ALS Network a People-nek megerősítette, hogy a döntés oka az „ALS fizikai realitásai” voltak. „Továbbra is nagyon hálásak vagyunk bátorságáért, érdekképviseletéért és az ALS közösség iránti folyamatos elkötelezettségéért, és ma este mély tisztelettel és támogatással adózunk neki” − adott ki hivtalos közleményt a szervezet.

Az ALS kutatását célzó kampányvideóban szerepelt

A hónap elején Eric Dane megjelent az I AM ALS szervezet, amely a neurodegeneratív betegség kutatásának felgyorsítását célozza,  kampányvideójában. A felvételen lassan beszélt, szavai időnként összefolytak, karjainak mozgását pedig nehezen kontrollálta. Az I Am ALS és a Brilliant Minds által a múlt havi beszélgetésén a színész a jövőbeli terveiről is beszélt. Közölte, hogy ALS-központú szerepköröket kíván vállalni, mivel „fizikailag meglehetősen korlátozottak a képességei”. „Még mindig megvan az agyam, és még mindig tudok beszélni” – mondta, majd hozzátette, hogy „szinte bármire hajlandó, amire képes”.

Egyre gyorsabban romlik az állapota

Szeptemberben egy washingtoni repülőtéren látták kerekesszékben Eric Dane-t, és amikor egy újságíró és megkérdezte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az, a színész így válaszolt: „Bármi történik is, maradjon meg a hited, barátom!”

Készül a memoár

Memoárt ír Eric Dane: a Napok könyve; Emlékiratok pillanatokban című kötet 2026-ban jelenik meg.A 70 éves Maria Shriver – akinek kiadója korábban Emma Heming Willis Váratlan utazás című könyvét is megjelentette – a kötetet bátor és inspiráló történetnek nevezte, majd hozzátette: „Eric szeretne valami olyat adni a lányainak és a családjának, amire büszkék lehetnek, és ez a könyv nemcsak őket teszi majd büszkévé, hanem segít az embereknek is megérteni, mi az ALS, mi történik valakivel, ha beteg lesz, és hogyan lehetünk együttérző partnerei az ilyen neurológiai betegségben élőknek.”

Eric Dane 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra, hogy amiotrófiás laterális szklerózissal diagnosztizálták. Azóta több alkalommal is nyíltan beszélt állapotáról és a betegség első tüneteiről és az azzal való együttélésről. A Grace klinika sztárjának volt felesége, Rebecca a The Cut című magazinban megjelent írásában elárulta, hogy Eric Dane jelenleg a nap 24 órájában ápolói felügyeletre szorul, a színész állapota rohamosan romlik. Az egykori házaspár 2018-ban vált el, ám Rebecca nem hagyta magára Dane-t a betegségben. A színésznő elmondása szerint átvette volt férje orvosi ellátásának koordinálását, és neki kellett eligazodnia az egészségügyi rendszer útvesztőiben is. 

