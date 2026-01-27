Egyre súlyosabb az ALS-sel élő Eric Dane állapota: az utolsó pillanatban lépett vissza rangos rendezvénytől

Az 53 éves színész, aki 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra ALS-diagnózisát, szombaton az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vett volna részt. Eric Dane állapota az utolsó pillanatban olyan mértékben romlott, hogy kénytelen volt lemondani a nyilvános megjelenést.

Eric Dane az ALS-diagnózist 2025 áprilisában hozta nyilvánosságra.

Eric Dane az ALS Network gáláján az Év Szószólója díjat vehette volna át.

A színész néhány órával az esemény előtt mondta le részvételét

A visszalépést egészségi állapotával indokolta.

Az elmúlt hónapokban több nyilvános fellépésen is látható volt, hogy egyre rosszabbul van

Eric Dane nem tudott részt venni egy fontos eseményen

Eric Dane az ALS Network Gyógyításért és Gondozásért gáláján vette volna át az Év Szószólója díjat, ám a szervezet közlése szerint a részvételhez nem volt elég jó állapotban. Az ALS Network a People-nek megerősítette, hogy a döntés oka az „ALS fizikai realitásai” voltak. „Továbbra is nagyon hálásak vagyunk bátorságáért, érdekképviseletéért és az ALS közösség iránti folyamatos elkötelezettségéért, és ma este mély tisztelettel és támogatással adózunk neki” − adott ki hivtalos közleményt a szervezet.

Az ALS kutatását célzó kampányvideóban szerepelt

A hónap elején Eric Dane megjelent az I AM ALS szervezet, amely a neurodegeneratív betegség kutatásának felgyorsítását célozza, kampányvideójában. A felvételen lassan beszélt, szavai időnként összefolytak, karjainak mozgását pedig nehezen kontrollálta. Az I Am ALS és a Brilliant Minds által a múlt havi beszélgetésén a színész a jövőbeli terveiről is beszélt. Közölte, hogy ALS-központú szerepköröket kíván vállalni, mivel „fizikailag meglehetősen korlátozottak a képességei”. „Még mindig megvan az agyam, és még mindig tudok beszélni” – mondta, majd hozzátette, hogy „szinte bármire hajlandó, amire képes”.

Egyre gyorsabban romlik az állapota

Szeptemberben egy washingtoni repülőtéren látták kerekesszékben Eric Dane-t, és amikor egy újságíró és megkérdezte tőle, hogy ha egy dolgot üzenhetne az érte aggódó rajongóinak, akkor mi lenne az, a színész így válaszolt: „Bármi történik is, maradjon meg a hited, barátom!”