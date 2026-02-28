Nem túl szigorú, nem túl laza – Így nevelnek a C-típusú szülők

Valószínűleg hallottál már az A-típusú szülőkről: ők azok, akiknek színkódolt családi naptáruk van, és határozottan ellenzik a képernyő előtt töltött időt. A B-típusú szülők lazábbak: nem ragaszkodnak a szigorú lefekvési időhöz, és kevésbé aggódnak amiatt, hogy a gyerekük minden étkezésnél brokkolit egyen. Nos, most egy új nevelési hullám van felemelkedőben, amely a kettő keveréke. Üdvözlünk a C-típusú szülők világában!
- A C-típusú szülő az A és B nevelés előnyeit ötvözi: következetesség és rugalmasság egyaránt jelen van.
- A módszer fókuszában az érzelmi támogatás és a világos határok kijelölése áll.
- A szülő aktívan jelen van a gyermek életében, de nem mikromenedzseli a mindennapokat.
- A gyerekek így biztonságban és megértve érezhetik magukat, miközben önállóságot tanulnak.
- A C-típusú nevelés segíti a gyerekek érzelmi ellenálló képességének és önbizalmának fejlődését.
- A rugalmasság és empátia növeli a szülő-gyermek kapcsolat minőségét és erősíti a bizalmat.
- Nem kell szigorú filozófiához ragaszkodni: a C-típus inkább szemlélet, mint konkrét szabályrendszer.
- A stílus előnye, hogy a gyermek megtanulja kezelni az érzelmi kihívásokat és egészséges kapcsolatokban fejlődik.
Miért a C-típusú szülő a legmenőbb?
A C-típusú szülő koncepcióját, amelyet először Ashleigh Surratt alkotott meg a TikTokon, az internet minden szülői szegletében trenddé vált, és úgy tűnik egyre többen tudnak azonosulni ezzel a típussal. Szóval milyen is pontosan a C-típusú szülő? Azt már tudjuk, hogyan deríthetjük ki, melyik anyatípusba tartozunk, a delfinszülőket is megismerhettük már közelebbről, ezúttal pedig mindent elárulunk a C-típusú szülőkről.
Bár a C-típusú megközelítés nem feltétlenül formális nevelési stílus, egy olyan egyensúlyt képvisel, amelyet sok modern szülő próbál magáévá tenni. Ezek a szülők például időben megjelennek egy születésnapi bulin... de a gyereküknek lehet, hogy hiányzik egy cipője. Van, hogy megvesztegetik a gyermeküket cukorkával, de csak akkor, ha az öt vagy kevesebb hozzávalóból áll.
Ahelyett, hogy merev rutinokat vagy egy Facebook-csoportban ajánlott nevelési tervet követnének, a C-típusú szülők hajlamosak rugalmasabbak lenni, és elfogadni a káoszt. A módszernek minden bizonnyal vannak előnyei.
„Ez a megközelítés sokoldalú, érzelmileg biztonságos gyermekeket nevel, és mélyebb szülő-gyermek kapcsolatot hoz létre, amely a bizalomra, az empátiára és a kölcsönös tiszteletre épül”
– mondja Caroline Fenkel, DSW, serdülőkori mentálhigiénés szakértő.
Milyen a C-típusú szülő?
„A C-típusú szülő kiegyensúlyozott nevelési megközelítést testesít meg, valahol az A típusú szülő magas kontroll iránti hajlama és a B típusú szülő laza természete között helyezkedik el” – mondja Dr. Fenkel. Ez azt jelenti, hogy bár bizonyos dolgokban szigorúbbak, más területeken engedékenyebbek is lehetnek.
Leggyakrabban a C-típusú szülő az érzelmi támogatás nyújtására és a rugalmasság ápolására összpontosít, miközben világos határokat és elvárásokat szab – magyarázza Dr. Fenkel.
A stílus előnye, hogy a gyermek biztonságban és megértve érezheti magát, miközben önállóságot tanul.
Hogyan építsünk be C-típusú nevelést?
A szülő aktívan részt vesz a gyerek iskola utáni tevékenységeiben és programjaiban, de nem irányít minden apró részletet. Ott van, amikor a gyerek frusztrált, meghallgatja és támogatja, miközben ösztönzi, hogy maga találja meg a megoldást. Mindig nyitott a kommunikációra, így a gyerek bátran kifejezheti érzéseit anélkül, hogy attól kellene tartania, hogy büntetés vagy a tökéletesség elvárása vár rá.
A C-típusú nevelés előnye, hogy egyensúlyt teremt: a gyerek biztonságban érzi magát, miközben önállóságot tanul, erősebb lesz az önbizalma, és fejleszti érzelmi ellenálló képességét. Ez a stílus nem csak a mindennapi élethez ad keretet, hanem felkészíti a gyerekeket az önálló életre és az egészséges kapcsolatokra is.
