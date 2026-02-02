Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 2., hétfő Aida, Karolina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Grammy 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap Rúzsa Magdi ikrek
Születésnapot ünnepelt az énekesnő és családja. Rúzsa Magdi ikrei, Lujza Keve és Zalán 4 évesek.

2022-ben születtek meg Magyarország egyik legsikeresebb énekesnőjének hármas ikrei. A kicsik négyévesek, Rúzsa Magdi az Instagramján néhány képet megosztott a nagy napról.

Rúzsa Magdi sikeres énekesnő, boldog feleség és édesanya.
Rúzsa Magdi sikeres énekesnő, boldog feleség és édesanya. 
Forrás: Hajdú-Bihari Napló
  • Rúzsa Magdit 2005-ben, a Megasztárban ismerte meg az ország.
  • Feleség és három ikergyermek anyukája, sikeres énekesnő.
  • 2024-ben újra visszatért a Megasztárba: zsűritagként.
  • Gyrekei: Lujza Keve és Zalán 4 évesek.

Rúzsa Magdi büszke és boldog édesanya

A 40 éves énekesnő a gyerekek születésnapján megmutatta a csodás ünnepi tortákat és köszönetet mondott azok készítőjének is. A lapozható Instagram-posztban a négyéves ikrek, Lujza, Keve és Zalán is láthatóak, de az arcukat Rúzsa Magdi kitakarta. A Megasztárból indult énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket egy évvel ezelőtt például a kamerának háttal fényképezte

Bár ikrek, teljesen más a személyiségük

A gyerekek 2025-ben megkezdték az óvodát is, Magdi akkor arról posztolt, ahol a csöppségek elindulnak kis hátizsákjukkal. Az énekesnő korábban elárulta, hogy gyermekei, bár ikrek, teljesen különböző személyiségek, akik egymást tanítva, egymás mellett fejlődnek. Kislánya a legcserfesebb, a fiainak pedig már kialakult a saját érdeklődési körük.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

40 éves lett Rúzsa Magdi – Nézd meg a díva legemlékezetesebb pillanatait!

A ma 40 éves Rúzsa Magdi Megasztárban való szereplése remek példája annak, hogy egy egyszerű, rocker lányból is lehet az ország kedvence, ha megvan benne a tehetség, a hozzáállás és a szorgalom.

Tündérként ragyogott Rúzsa Magdi kislánya, habos-babos ruhában hódította meg az internetet – FOTÓ

Rúzsa Magdi kislányáról álomszép fotók készültek egy esküvőn – a rajongók elolvadtak Lujzától.

Rúzsa Magdi és Lujzi elbűvölő anya-lánya fotón: az énekesnő összeöltözött gyermekével

Az énekesnő és hároméves kislánya összeöltöztek, a fotót pedig az Instagramon is megosztották. A képet imádják Rúzsa Magdi követői, gombamód szaporodnak a kommentek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu