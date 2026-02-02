2022-ben születtek meg Magyarország egyik legsikeresebb énekesnőjének hármas ikrei. A kicsik négyévesek, Rúzsa Magdi az Instagramján néhány képet megosztott a nagy napról.

Rúzsa Magdi sikeres énekesnő, boldog feleség és édesanya.

Forrás: Hajdú-Bihari Napló

Rúzsa Magdit 2005-ben, a Megasztárban ismerte meg az ország.

Feleség és három ikergyermek anyukája, sikeres énekesnő.

2024-ben újra visszatért a Megasztárba: zsűritagként.

Gyrekei: Lujza Keve és Zalán 4 évesek.

Rúzsa Magdi büszke és boldog édesanya

A 40 éves énekesnő a gyerekek születésnapján megmutatta a csodás ünnepi tortákat és köszönetet mondott azok készítőjének is. A lapozható Instagram-posztban a négyéves ikrek, Lujza, Keve és Zalán is láthatóak, de az arcukat Rúzsa Magdi kitakarta. A Megasztárból indult énekesnő egyébként is odafigyel a magánéletük védelmére, az ikreket egy évvel ezelőtt például a kamerának háttal fényképezte.

Bár ikrek, teljesen más a személyiségük

A gyerekek 2025-ben megkezdték az óvodát is, Magdi akkor arról posztolt, ahol a csöppségek elindulnak kis hátizsákjukkal. Az énekesnő korábban elárulta, hogy gyermekei, bár ikrek, teljesen különböző személyiségek, akik egymást tanítva, egymás mellett fejlődnek. Kislánya a legcserfesebb, a fiainak pedig már kialakult a saját érdeklődési körük.

