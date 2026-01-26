Brooklyn Beckham testvéreinek kapcsolata sokkal szorosabbá vált a családi viszály hatására

Brooklyn Beckham kiválása a családból váratlan következményekkel járt. A két öccse, Romeo Beckham és Cruz Beckham szinte legjobb barátokká váltak, emellett a húguk, Harper Beckham is sokkal szorosabb viszonyba került a testvéreivel. Nemrég bizonyították is, hogy mennyire támogatják egymást a történtek ellenére.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz elhagyta a Beckham családot, azonban a többiek kiállnak egymás mellett ezekben a vészterhes időkben is

Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham testvérei közösen járnak randevúzgatni

Most a Page Six szúrta ki, hogy Romeo Beckham nem egyedül érkezett Párizsba. Cruz Beckham, valamint a fiúk barátnői, Jackie Apostel és Kim Turnbull is elkísérte a modellt a Fények városába. A lap információi szerint a két szerelmespár duplarandit tartott szombat este a városban, majd vasárnap délelőtt közös bevásárlótúrát tartottak, amely során turikban és ruhaboltokban nézelődtek.

Romeo & Cruz Beckham Take Girlfriends Out in Paris Amid Family Drama https://t.co/mSOCZidFXU pic.twitter.com/y5mCtWdK83 — TMZ (@TMZ) January 25, 2026

Ezenkívül a 14 éves húguk, Harper Beckham sem maradt ki a történésekből, a tinédzser lány ugyanis a közösségi médiában fejezte ki támogatását Romeo felé, aki már másodszor mutathatta meg magát egy divathét kifutóján.

„Már Megint!!! Még egy elképesztő show Romeo Beckham és a Willy Chavarriána köszönhetően!" - írta Instagram-sztorijában Harper.

Harper Beckham a támogatásáról biztosította a testvérét, Romeo Beckhamet

Fotó: Instagram

