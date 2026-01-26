Brooklyn Beckham testvéreinek kapcsolata sokkal szorosabbá vált a családi viszály hatására

Brooklyn Beckham kiválása a családból váratlan következményekkel járt. A két öccse, Romeo Beckham és Cruz Beckham szinte legjobb barátokká váltak, emellett a húguk, Harper Beckham is sokkal szorosabb viszonyba került a testvéreivel. Nemrég bizonyították is, hogy mennyire támogatják egymást a történtek ellenére.
- Brooklyn Beckham januárban a közösségi médiában tálalt ki arról, hogy miért hagyta el a családját
- Posztjában azt állította, hogy elege lett a családja kontrollmániájából és abból, hogy keresztbe akartak tenni a kapcsolatának Nicolával
- Később az édesapja, David Beckham és az öccse, Romeo Beckham is reagált az írására, azonban érdemben nem cáfolták és nem is erősítették meg azok valóságtartalmát
- Hamarosan kiderült, hogy nem fekete vagy fehér a történet, mert Brooklyn és Nicola Peltz elferdítették a valóságot
- A családi viszály árnyékában, Romeo Beckham meghódította a párizsi divathét kifutóját a testvérei, valamint az édesanyja, Victoria Beckham támogatásával
Brooklyn Beckham testvérei közösen járnak randevúzgatni
Most a Page Six szúrta ki, hogy Romeo Beckham nem egyedül érkezett Párizsba. Cruz Beckham, valamint a fiúk barátnői, Jackie Apostel és Kim Turnbull is elkísérte a modellt a Fények városába. A lap információi szerint a két szerelmespár duplarandit tartott szombat este a városban, majd vasárnap délelőtt közös bevásárlótúrát tartottak, amely során turikban és ruhaboltokban nézelődtek.
Ezenkívül a 14 éves húguk, Harper Beckham sem maradt ki a történésekből, a tinédzser lány ugyanis a közösségi médiában fejezte ki támogatását Romeo felé, aki már másodszor mutathatta meg magát egy divathét kifutóján.
„Már Megint!!! Még egy elképesztő show Romeo Beckham és a Willy Chavarriána köszönhetően!" - írta Instagram-sztorijában Harper.
