Brooklyn Beckham testvéreinek kapcsolata sokkal szorosabbá vált a családi viszály hatására

Komáromi Bence
2026.01.26.
Az elidegenedett testvérük vádjai után Harper, Romeo és Cruz Beckham korábban nem tapasztalt közelségbe kerültek egymással. Brooklyn Beckham rokonai összezártak a családi viszály hatására.

Brooklyn Beckham kiválása a családból váratlan következményekkel járt. A két öccse, Romeo Beckham és Cruz Beckham szinte legjobb barátokká váltak, emellett a húguk, Harper Beckham is sokkal szorosabb viszonyba került a testvéreivel. Nemrég bizonyították is, hogy mennyire támogatják egymást a történtek ellenére.

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz elhagyta a Beckham családot, azonban a többiek kiállnak egymás mellett ezekben a vészterhes időkben is
Forrás: Getty Images

Brooklyn Beckham testvérei közösen járnak randevúzgatni

Most a Page Six szúrta ki, hogy Romeo Beckham nem egyedül érkezett Párizsba. Cruz Beckham, valamint a fiúk barátnői, Jackie Apostel és Kim Turnbull is elkísérte a modellt a Fények városába. A lap információi szerint a két szerelmespár duplarandit tartott szombat este a városban, majd vasárnap délelőtt közös bevásárlótúrát tartottak, amely során turikban és ruhaboltokban nézelődtek. 

Ezenkívül a 14 éves húguk, Harper Beckham sem maradt ki a történésekből, a tinédzser lány ugyanis a közösségi médiában fejezte ki támogatását Romeo felé, aki már másodszor mutathatta meg magát egy divathét kifutóján.

„Már Megint!!! Még egy elképesztő show Romeo Beckham és a Willy Chavarriána köszönhetően!" - írta Instagram-sztorijában Harper.

Harper Beckham a támogatásáról biztosította a testvérét, Romeo Beckhamet
Fotó: Instagram

