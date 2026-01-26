Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 26., hétfő Paula, Vanda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
királyi család

Hamarosan Meghan Markle tarthatja el Harry herceget? Kínos pletykák keringenek a hercegi párról

királyi család bukás Meghan Markle tartalék Harry herceg
Komáromi Bence
2026.01.26.
Sussex hercege és hercegnéje nemrég közösen jelentek meg a Sundance Filmfesztiválon, ahol Meghan Markle új dokumentumfilmjét, a Sütikirálynőket tekintették meg. A részvételük csak felerősítette azokat a hangokat, amelyek szerint Harry herceg már a házasságában is háttérbe szorult.

Szomorú pletykák keringenek Harry hercegről. Az elemzők és a külföldi sajtó szerint a tékozló herceg már nem csak a családjában, hanem a házasságában is a „Tartalék" szerepébe szorult. Jelenleg nincsen biztos jövedelme, miközben a felesége, Meghan Markle folyamatosan próbálkozik újabb és újabb projektekkel és ha hinni lehet a statisztikáknak, akkor a cége, az As Ever rendkívül jövedelmezővé vált a számára.

Harry herceg nehéz helyzetbe került, hamarosan a felesége, Meghan Markle válhat a családjuk kenyérkereső tagjává
Harry herceg nehéz helyzetbe került, hamarosan a felesége, Meghan Markle válhat a családjuk kenyérkereső tagjává
Forrás: Getty Images

Harry herceg elveszítette a biztos bevételi forrásait

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Harry herceg alapítványa, az Archewell nemrég elveszítette a legfontosabb vezető pozícióban lévő tagjait, később pedig kiderült, hogy a leépítésnek anyagi okai voltak. A jótékonysági szervezetet decemberben átnevezték Archewell Philanthropiesre, majd a munkatársak felét elbocsájtották. Miközben a szakmai életében kihívások sorával szembesült Harry herceg, közben elkezdődött a bírósági pereskedés is, amelyet a brit bulvársajtó ellen vív. A múlt héten könnyek között vallott arról Károly király kisebbik fia, hogy tönkretették az életét az újságok, amelyek szerinte illegálisan jutottak hozzá a vele kapcsolatos információikhoz. A tárgyalás várhatóan hónapokig is elhúzodhat, ez pedig további anyagi- és lelki megterheléssel járhatnak. Arról pedig még nem is írtunk, hogy a herceg nagy dobása, a Póló című Netflix sorozat egy évad után kudarcba fulladt.

Miközben Harry új bevételi forrásokért és az igazságért küzd, közben a felesége szinte nap mint nap újabb projekteket jelent be. A Page Six információ szerint Meghan Markle külön irodát tart fenn a férjétől, amely az As Ever életmódmárkára építi a bevételeit. Az iroda tájékoztatása szerint eddig több tízezer lekvárt, mézet, virágtartót és bort értékesített a vállalkozás, amely hamarosan a nemzetközi piacokat is meghódíthatja. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a hercegné legújabb filmje, a Sütikirálynők a hétvégén debütált a Sundance Filmfesztiválon. Ezzel újabb bevételi forrásra tett szert a törtető hercegné.

A sussexi házaspárról szóló további cikkeinket itt tudjátok elolvasni:

Íme, a fájdalmas igazság: bennfentesek szerint nem a család iránti szeretet lehet Harry herceg békülési kísérleteinek valódi oka

Egy királyi szakértő szerint nem csupán érzelmi okok, hanem komoly üzleti kényszerek is állhatnak amögött, hogy a sussexi herceg békülni szeretne a családjával. Harry herceg jövője és megélhetése bizonytalan, lassan már nincs mit pénzre váltaniuk.

Meghan Markle idei első nyilvános szereplésén tarolt visszafogott eleganciájával – Fotók

Harry hercegék a Sundance Filmfesztiválon mutatták be új dokumentumfilmjüket, a Sütikirálynők című alkotást.

„Tönkretették Meghan életét” – Harry herceg könnyek között vallott a bíróságon

A brit királyi család fekete báránya érzelmektől fűtötten beszélt a londoni bíróságon arról, hogyan élte meg a sajtó évekig tartó zaklatását – és felesége, meghan Markle szenvedését. Harry herceg el is sírta magát.

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu