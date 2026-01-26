Hamarosan Meghan Markle tarthatja el Harry herceget? Kínos pletykák keringenek a hercegi párról

Szomorú pletykák keringenek Harry hercegről. Az elemzők és a külföldi sajtó szerint a tékozló herceg már nem csak a családjában, hanem a házasságában is a „Tartalék" szerepébe szorult. Jelenleg nincsen biztos jövedelme, miközben a felesége, Meghan Markle folyamatosan próbálkozik újabb és újabb projektekkel és ha hinni lehet a statisztikáknak, akkor a cége, az As Ever rendkívül jövedelmezővé vált a számára.

Harry herceg nehéz helyzetbe került, hamarosan a felesége, Meghan Markle válhat a családjuk kenyérkereső tagjává

Forrás: Getty Images

Harry herceg elveszítette a biztos bevételi forrásait

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy Harry herceg alapítványa, az Archewell nemrég elveszítette a legfontosabb vezető pozícióban lévő tagjait, később pedig kiderült, hogy a leépítésnek anyagi okai voltak. A jótékonysági szervezetet decemberben átnevezték Archewell Philanthropiesre, majd a munkatársak felét elbocsájtották. Miközben a szakmai életében kihívások sorával szembesült Harry herceg, közben elkezdődött a bírósági pereskedés is, amelyet a brit bulvársajtó ellen vív. A múlt héten könnyek között vallott arról Károly király kisebbik fia, hogy tönkretették az életét az újságok, amelyek szerinte illegálisan jutottak hozzá a vele kapcsolatos információikhoz. A tárgyalás várhatóan hónapokig is elhúzodhat, ez pedig további anyagi- és lelki megterheléssel járhatnak. Arról pedig még nem is írtunk, hogy a herceg nagy dobása, a Póló című Netflix sorozat egy évad után kudarcba fulladt.

Miközben Harry új bevételi forrásokért és az igazságért küzd, közben a felesége szinte nap mint nap újabb projekteket jelent be. A Page Six információ szerint Meghan Markle külön irodát tart fenn a férjétől, amely az As Ever életmódmárkára építi a bevételeit. Az iroda tájékoztatása szerint eddig több tízezer lekvárt, mézet, virágtartót és bort értékesített a vállalkozás, amely hamarosan a nemzetközi piacokat is meghódíthatja. Az pedig csak a hab a tortán, hogy a hercegné legújabb filmje, a Sütikirálynők a hétvégén debütált a Sundance Filmfesztiválon. Ezzel újabb bevételi forrásra tett szert a törtető hercegné.

